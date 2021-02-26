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Зеленський (17428) Кравчук (545) Росія (47196) Донбас (21733) мінські угоди (2216)

Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна

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Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна

Глава держави Володимир Зеленський думав, що зможе домовитися про мир на Донбасі, але в підсумку зрозумів, що зробити цього не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW, відповідаючи на запитання, як він оцінює виконання обіцянки Зеленського припинити війну на Донбасі.

"Всі ми люди. І коли прийшов Порошенко-бізнесмен, хоча він до того був і міністром закордонних справ, і міністром економіки, він думав, що зможе домовитися. Він щиро в це вірив. І говорив, що через тиждень-два він завершить війну. Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними (з російською стороною. - Ред.) домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення. Він сказав це на паризькому саміті (саміт "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. - Ред.)", - повідомив він.

Також Кравчук зазначив, що те саме сказала й Ангела Меркель - що "мінські угоди - це не висічені на камені слова".

"На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо домогтися якихось успіхів", - додав глава української делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що мінський переговорний процес мав бути доповнений більш жорсткими діями.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+86
Порох тогда столкнулся с тем о чем никто тогда не думал и не знали что дальше и с отсутствием армии, а тут у тебя 5 лет наглядного обучения было чего ждать от кацапла. Не надо сравнивать кислое с длинным.
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26.02.2021 07:36
+65
Чем клоун думал? Что с рашкой договориться нельзя - это давным-давно доведенный факт.
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26.02.2021 07:31
+50
Тогда пусть перед Порошенко извинится!
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26.02.2021 07:33
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та на. конец 2017 года

Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 8157
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26.02.2021 08:36 Відповісти
там ще був про. непродуманий план відсікти постачання гіркіних з *********. звідкіля ж було знати, що наших біля кордону пошматують градами? А кацапня розраховувала на удар у відповідь - прекрасний повод для повноцінного наступу на малочисельні українські військові частини біля нашого кордону.
А єнералам слід було це передбачити (хай Петро не професійний військовий), бо є у академіях стратегія і тактика бойових дій і перебачати такі речі необхідно було.
А взагалі обєктивна реальність в тому, що військовики зрозуміли потребу убивати окупантів, аж поки не побачили, як окупанти убивають їх та їхніх товаришів позброї.
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26.02.2021 09:22 Відповісти
порош как стал президентом сразу объявил перемирие на неделю, как раз с россии смогли подойти боевики, подвести ПЗРК и другое вооружение.
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26.02.2021 09:52 Відповісти
баран!
гиркин вошел в славянск 12 апреля. порох обьявил перемирие после инаугурации 7 июня
2 месяца у русни небыло времени подвезти пзрк? вы бл хомячки с памятью гуппи думаете тут все таки как вы притрушенные?
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26.02.2021 09:55 Відповісти
так зачем порош объявлял перемирие тогда, если уже зашли боевики и оружие подвезли, думал они это все организовали чтобы сдаться сразу новому президенту в плен? В чем разница между перемирием зеленского и многочисленными перемириями пороша? Порош точно так же заигрывал с пророссийской частью населения, с путиным через медведчука, брехал все время, а главной задачей было для него как всегда бабло.
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26.02.2021 10:05 Відповісти
1. перемирия нужны были чтобы не сдавая территорию показать западу что мы настроены на мир а кацапия агрессор. при этом декларируя остановку огня по факту как глушили вату так и продолжали глушить. только тихо

2. при перемирия пороха НЕ сдавались наши территории
3. примеры заигрывания давай
4. конечно "главное бабло". было. до войны. потому как если бы не его бабло то он бы не потратил почти лярд своих денег на армию.
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26.02.2021 10:11 Відповісти
ты щас точно то же, что и зеля рассказываешь, подставляете путина под санкции, щас вон тоже типа мочат "тихо" вату. А реальность это ДАП, Дебальцево, опорники, взорванные склады.
А эти бредни про потраченные деньги порошем на армию вообще тулить зачем, не дебилы ведь вокруг, как порош разбогател за время президентства даже собакам бездомным видно по кол-ву магазинов рошен.
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26.02.2021 10:34 Відповісти
Песдишь Темохвей. "Рост" богатства Порошенко оценил Форбс, да так что тот из сотни вылетел. Я думаю, у Форбса мозгов больше чем у тебя и источники вернее. Ну и отрицать, что Порошенко бабло давал на армию, так как это делаешь ты- сидя на горшке и размазывая говно по собственной морде -не комильфо. Давай факт и его подтвержденное отрицания. А то от тебя лаптями прет.
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26.02.2021 11:19 Відповісти
говно вместо мозгов у тебя, деньги давал но при этом на порядок больше воровал, бизнес на подставные фирмы и сына переписать, какой форбс, количество магазинов это четкий и всем доступный маркер. Был 1 в 2013 а в 2018 стало 18 только в одном Киеве, явно все деньги на армию отдал.
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26.02.2021 11:52 Відповісти
Тимофей а где ты был в 14-15 годах? В каком батальоне или бригаде ты рвался в бой а тебя порох паскуда не пускал? Может мы пересекались под дебахой или славянском,или в песках. Расскажи как порох обворовал армию .у нас же в 14 летом все было броня экипировка стугны Арта все было но пришел порох и все украл настроил магазинов.
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26.02.2021 12:34 Відповісти
ты считаешь что все бюджетные деньги, военный налог, деньги волонтеров это личное бабло пороша которое он хочет дает на армию, хочет на магазины отправляет? То есть мы должны быть ему благодарны что он только часть денег себе забрал? Смысл президента немного в другом в развитых странах.
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26.02.2021 12:43 Відповісти
А с чего ты взял что он упал деньги? То что магазины строят так у него реально хорошая продукция. Если у тебя есть факты предъяви а видел как менялась армия с 14 по 18, и менялась в реально лучшую сторону и это во время войны,с отжатыми территориями и при том что треть населения досих пор считают войну гражданской,а остальные устали от войны в глаза её не видя.
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26.02.2021 13:24 Відповісти
Мда... Эффек Даннинга-Крюгера в действии)))
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26.02.2021 14:14 Відповісти
нашим тоже было нужно время на подготовку. Зато в результате в июле-августе было освобождены большие территории, почти окружены Донецк и Луганск. И только прямое вмешательство росийских войск не дало полностью освободить эти две области к осени 2014 года
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26.02.2021 12:26 Відповісти
І не один раз оголошував одностороннє, після чого було зрозуміло що Росії мир не потрібен. Тому слова Володі що потрібно просто перестати стріляти є відверта брехня, в яку повірили його виборці, які по якійсь причині забули що "це вже було".
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26.02.2021 09:23 Відповісти
Кстати, все забыли что порох тогда пытался взять под контроль участок границы, но наши части были разбиты градами с территории россии.
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26.02.2021 08:31 Відповісти
Я не забыл, и иногда думаю, вот что мы будем делать, если, к примеру, при освобождении захваченных территорий Донбасса, подойдём к границе, но с той стороны будут фигачить? Пожалуемся в ООН, ОБСЕ? Там глубоко озаботятся, осудят и т.д. , но с той стороны не прекратят стрелять. Что дальше-то?
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26.02.2021 12:08 Відповісти
надо впереди выставить донбасяо с новыми русскими паслортами
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26.02.2021 12:19 Відповісти
Откуда такие детские мечты - "при освобождении захваченных территорий" ? Никто освобождать не будет. РФ либо сама уйдет либо останется (вероятность более 99%). Во втором случае конечно будут и стрелять и ДРГ и маскарады с переодеванием в нашу форму будут. Все как после гражданской войны было на границе с Польшей. С годами успокоятся. Вон у финнов до сих пор у границы никто не живет.
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26.02.2021 12:35 Відповісти
Я привёл пример из области "а что, если", но и утверждать, что никогда силой освобождать не будут, я бы то же не стал.
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26.02.2021 12:44 Відповісти
Згадав під час служби на Карельському перешийку на початку 80-х місцеві старожили розповідали що " Были случаи после войны что чухонские диверсанты вырезали несколько советских застав". Чухонцы на кацапському сленгу це фінни.
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26.02.2021 20:11 Відповісти
"Он(Зеленский) думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя", - і вирішив посадити Антоненка з Стерненком?
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26.02.2021 08:10 Відповісти
Он думал...Он думал? Чем?
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26.02.2021 08:12 Відповісти
Филипп Петен тоже думал и смотрел Гитлеру в глаза. После окончания Второй мировой войны был осуждён за государственную измену и военные преступления к смертной казни, однако в силу пожилого возраста приговор был заменён на пожизненное заключение. Освободил Францию от фашистов преданный французами беженец де Голль. Зеленский - молодой преступник, помилования не заслуживает. 73% - предатели. Порошенко - украинский де Голль.
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26.02.2021 08:14 Відповісти
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 2652
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26.02.2021 10:38 Відповісти
Задолбали свидетели Петра. Если бы Петя не пытался усидеть на двух стульях, то, как минимум, не было бы днр. Многие в Краматорске знают как гиркин перебирался в Донецк. Спроси у Кривоноса.
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26.02.2021 10:59 Відповісти
Ну, дык было же "жму руку, обнимаю". Чего можно было ожидать после такого?
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26.02.2021 12:10 Відповісти
Духовный, если у тебя когда-нибудь возникнет вопрос: как выглядели любители сталина (любители путина)? - просто посмотри в зеркало, так они и выглядели!
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26.02.2021 13:37 Відповісти
Значит клоун обязан извинится перед порохом за наглую лож и клевету во время предвыборной кампании.
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26.02.2021 08:19 Відповісти
Ні, ну чого ж ви так! Дайте йому ще 100 днів, він ще вчиться! (сарказм, якщо, що...)
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26.02.2021 08:37 Відповісти
... і посадити його на довічне з конфіскацією? Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 1418
________________
Глупство, Сергію. Пєця і Зєля - одна шобла, а їх протистояння - удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.02.2021 09:49 Відповісти
Борцун прокинувся. Шо не помог клоун, не выдвинул Йулю в первые ряды? Ай-яй-яй. А как там еще один твой кумир - Карлсон поживает? Пропеллер не жмет? Напомни, Ваня, за кого ты голосовал во втором туре президентских?
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26.02.2021 11:22 Відповісти
у ваньки все гандоны только баба юля воздушный шарик
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26.02.2021 11:26 Відповісти
Ванька обосрался когда голосовал за зелю так сейчас отмазка типа порох и зеля одно и тоже.
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26.02.2021 12:27 Відповісти
За Пєцю на нари. Але Зєля наіпав.
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26.02.2021 11:59 Відповісти
Твоя юляшка, сулимашка! Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 6203
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26.02.2021 14:00 Відповісти
Ваня Шпана. Зеля і Дівуля одне шобло і слуги Бені. Не плутай, а Порошенко їх спільний ворог і тільки їх, а ще і ху@ла і всіх зебілів та інших дебілів.
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26.02.2021 14:27 Відповісти
Ванятко нагадує мені оте шакалення з"Мауглі".Гавкне зі своєю брехнею і зникає. А якщо тема про подружку бені жидомойського не з"являється зовсім на сторінці.
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26.02.2021 20:18 Відповісти
И тут мы уже все знаем, - "я никому ничего не должен", ответил нам зе заранее)))
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26.02.2021 14:20 Відповісти
Будь ласка разом я з хлебом ВАЗ с солью и сквозь поля разграничения и на Артёма и гибралтарский вариант управления и с поворотом.
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26.02.2021 08:21 Відповісти
А чому шмаркля з'ясовує елементарні речі та проходить дорогоцінне навчання за кошт всіх українців? Скільки там витрачається на віслюка та всю цю ЗеБільну шоблу?
Скільки загинуло хлопців поки воно входило в курс справи?

Чому це зкацаплене ватне буратіно полізло на вибори, якщо воно тупе та нічого не розуміє? Пішло б на передову і там би з' ясовувало чи можливо домовитися з рашистським лайном і колаборантами.... Раз, раз і парєшалі...

Воно з 14-го до 19-го чим займалось, якщо не могло втямити, що пуйлу потрібна вічна рана в тілі України, що єдиний можливий шлях, це те, що робив Порошенко?
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26.02.2021 08:37 Відповісти
Як чому, а тому, що цього о ті 73% дебілів захотіли. саме ж це ті придурки нам всім на голову вибрали. Тут проблема не в Шмарклі, тут проблема в тупому наріді. А Шмаркля всього лиш паяц в ролі президента ідіотів.
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26.02.2021 08:39 Відповісти
Не он полез на выборы, а олигархат решил сменить Порошенко. Дальше дело техники. До выборов (и после) постоянно мониторятся рейтинги возможных кандидатов. Выбирается удобный и проходной и подсовывается лохторату. Лохторат всегда готов свою злость и зависть выместить на ком-нибудь. Порошенко был обречен. Оставалось только немного в медиа масла в огонь подлить. Бали конечно среди 73% совсем больные на голову, которые думали что голосованием за другого сделают свою жизнь сытой. А в основном, это вымещение злости за свою никчемную жизнь и зависть.
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26.02.2021 12:54 Відповісти
Це ще раз підкреслює і доводить, яке воно недолуге, нікчемне і дибільне, віндумав, та там просто нема чим думати, пряснення такеж саме маразматичне, як і "поясняватель"....73% відсотка баранів знайшли аналітика в своїй стайні, насмішили...
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26.02.2021 08:41 Відповісти
он не думал!!!...ни дня, ни секунды...он пиарился, хайповал и врал.. он орал с трибуны то, что ему написали другие...он артист...там не думают - там все по сценарию (а вот по чьему сценарию...это очень важно понять)
если б он хоть на миг задумался (чем нибудь))), он бы понял, что верещать-хрипеть-смешить со сцены..и потом опустить занавес и идти домой в семью и лететь на отдых - это одно... а руководить страной воюющей и с рашкой и сепарами и с совкотоскующими и с туповорующими - это круглосуточно и под микроскопом рассмотрят каждую ухмылку...
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26.02.2021 08:43 Відповісти
До речі, мене дуже вразили слова Кравчука "він думав", тобто, Зеленський думав. Перепрошую, а це як? Це взагалі природно, чи то з області фентезі якесь?
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26.02.2021 08:43 Відповісти
Якби "воно думало", то не полізло би на трон короля... І взагалі, у ідіотів функція "думати" відключена... Краще б продовжував на піаніно грати ...
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26.02.2021 08:45 Відповісти
Ці слова Кравчука, до речі, ще раз підкреслюють наскільки підле, сцикливе і брехливе то створіння на посаді президента держави. Замість того щоб чесно визнати свої недолугі і тупі слова і дії воно знову ховається за чужими спинами. Тупе чмо, яке ідіоти вибрали на роль глави держави. Блін, во ідіоти...
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26.02.2021 08:47 Відповісти
А от не надо так, Льоня постоянно несет бред, маразм и просто аудиошум, и нелинейные искажения,надо просто с уважением относится к дедушке, который старенький и ему все равно.А вот Володя и сам может за себя сказать, но ведь ничего не сказал.Странно, что все так возбудились
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26.02.2021 09:10 Відповісти
"Володя и сам может за себя сказать"
Все, що зіц-Зєлупа могла, вона вже все сказала. Зараз її можна вимикати, як то Twitter accountТрампа.
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26.02.2021 09:46 Відповісти
Он думал...

Вот уже в самом начале бред. ЗЕ не думал. ЗЕ был уверен, что с войной так же, как с КВН - тут подмазал, там поржал, здесь лизнул.

Оказалось, что смешной клоун-наркоман и президент - это нифига не одно и то же. Очень неожиданно.
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26.02.2021 08:54 Відповісти
Пурим 2021: иудеи празднуют самый веселый праздник в году
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 505
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26.02.2021 08:58 Відповісти
...он думал, что управлять страной и играть )(уем на рояле это одно и тоже, но в процессе понял, что это не так...
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26.02.2021 08:58 Відповісти
Только глуповатый Кравчук может понять и объяснить, что думал и хотел Зеленский)
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26.02.2021 09:00 Відповісти
Дебилы, *ля (с)
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26.02.2021 09:18 Відповісти
Кравчук: "Він думав, що з РФ можна домовитися..."
Зе думав? Це якийсь анекдот? Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 3586
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26.02.2021 09:36 Відповісти
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 3345
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26.02.2021 11:42 Відповісти
Стоп, старий пердуняко! А хто волав на Порошенко? А хто обманув тупий і вухатий нарід, який любить вухами, правда їсть як і вся тварини ротом.
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26.02.2021 09:39 Відповісти
"Он думал".... Воно в принципі думати не здатне...
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26.02.2021 09:39 Відповісти
А ти старий комуністичний сокіл не міг зразу пояснити кловану що це не реально - домовлятися з Пуйлом ? Чи ти там сидиш і каркаєш так як треба, коли і де треба поки тобі за це американські доллари платять ??? Ти ніколи не був першим президентом України, ти завжди був комунякою та першим зрадником інтересів України ! Першими Президентами були такі люди як Валенса в Польщі або Гавел в Чехії !!! Які не боялися сісти до тюрми за інтереси своєї держави !!!
Натомість ти завжди відстоював лиш інтереси своєї шкури !!! Тому Чехія та Польща вже давно в ЄС, а Україна в дирі !!!
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26.02.2021 09:40 Відповісти
"комуністичний сокіл" гарно сказано і в точку
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26.02.2021 11:27 Відповісти
Я не хочу договариваться ни с путиным ни с лукашенко ни с кадыровым!!!! Договариваться хочу с Америкой!!!!
Я не могу понять почему судья в Днепре не может в течении года , после развода определить с кем проживают дети и назначить алименты мужу!!!! У женщины пятеро детей!!! Почему я - плачу налоги но должен терпеть эту хрень!!! Что за проблемма навести порядок в элементарных вещах!!!! Почему такая цена на топливо????
Почему в самой богатой громаде мака не получает помощь на детей- а если она эту помощь попросит - то у нее как у малоимущей детей могут забрать!!!!
Чем вы все там занимаетесь ???? Почему за все спортивные секции и за выступления детей надо платить???
Хорошего всем дня - а чиновникам РОСТА ДОХОДОВ!!!!! И ЭГО !!!!
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26.02.2021 09:45 Відповісти
Юлька шкодить? Знову все вкрала? Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 4234
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26.02.2021 09:56 Відповісти
Мля, неблагодарная у тебя, Ваня, аудитория.. Если кто юльку и вспоминает, то как назойливое насекомое, и только чтоб тебе так грустно не было. А если не вспоминают, то ты сам ее во все дыры суешь. Не осознал ты, Ваня, что она уже нах никому не нада, разве что в качестве раритетной политической мебели.
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26.02.2021 11:27 Відповісти
Ти меньше балаболь, а біжи плати за комуналку. Бо потеплішало і викинуть тебе з твоєї конури за борги. Будеш жити у сміттєвому баку, Пєця свою ботоферму скорочує
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26.02.2021 12:03 Відповісти
Вань, я в отличим от тебя не на сьемной хате живу. Если шо, я и в еропу перееду, там тоже место у меня есть. Меня удивляет твоя упертость вы том, что есл и сделать хуже жизнь кому-либо по твоему выбору, то твоя, убогая, обязательно улучшиться. Совок ты , Ваня, замшелый совок. Это твои предки орали "расстрелять!" в 37 и стреляли в беглых зеков в 49. Пора бы поменяться, а то вымрешь, захлебнувшись в популизме.
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05.03.2021 23:34 Відповісти
Порох не договаривался.
Порох собирался закончить войну за две недели ДО прямой агрессии Расии:

Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 2799
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26.02.2021 09:52 Відповісти
АТО. За два тижні закінчити АТО проти озброєної босоти. Війна почалася в серпні. А Зе обіцяв закінчити саме війну. Тому перший президент маніпулює - це абсолютно різні обіцянки.
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26.02.2021 13:51 Відповісти
Ну Кравчук лишний паз подтвердил , что Осел идиот . По тому что умный учиться на чужих ошибках , а идиот на своих. Единственное в чем старый подлиза не прав , это что считает , что Осел думать умеет , у идиотов такого уровня эта функция мозга отключена.
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26.02.2021 09:54 Відповісти
Він думав???
Чим???
П'ять років війни перемовин, купи припинень вогню, намагань домовитись йму були не цікаві - він розважався й насміхався, разом з купою таких саме довпойопів. А тепер він зрозумів???
А що він зрозумів, якщо не повернуті війська на залишені, за його дурними указами, позиції? Чому неповернено протисайперські та протибатарейні підрозділи, розвідка, дрони? Чому не веется актмвна оборона, щоби фєдєрастові падлюки носа не могли висунути зі своїх окопів? Чому не прчато повернення бойових офіцерів, замість набраних лизоблюдів, типу таргана? Чому нема підвищення зарплатні військрвим???
Нові розуміння припіздента, якщо вони справді з'являться, повинні виражатись у справах, а не словах та відосіках. А воно у кругосвєтку зібралося... Турист грьобаний...
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26.02.2021 10:05 Відповісти
«Київський бронетанковий завод» передав Збройним силам партію танків Т-72АМТ

https://uprom.info/news/vpk/kyyivskyj-bronetankovyj-zavod-peredav-zbrojnym-sylam-partiyu-tankiv-t-72amt/
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26.02.2021 10:22 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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26.02.2021 10:34 Відповісти
По и предполагать не мог, что раша введет в открытую свои войска - если б не ввели, то действительно через "неделю-две" все закончилось
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26.02.2021 10:48 Відповісти
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 7600
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26.02.2021 11:28 Відповісти
Та ти шо... Славте Господа - полуда спала з очей бубочки.
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26.02.2021 11:36 Відповісти
а комуністичний сокіл та стара підлиза зібрав квардратний стіл щодо донбасу у червня 1914 року. Там були і нестор, ще хтосью з тієї строни вся теперішня путінська рать. і що - договорився. і тепере -це все бубочка. А над підлизою скабеєєва із своїм кренделем відкрито сміються. Гарна характеристика для макаровича,який вважає себе батьком нації.
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26.02.2021 11:39 Відповісти
після 2014, Порох вас свиней тприлих вчив що Раша суцільне зло. А шо ви казали, падли? він бреше, це він не хоче закінчувати війну, бла-бла. Коли вибачатися будете тварі зелені?
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26.02.2021 11:42 Відповісти
т.е. еврей над тупыми хохлами73 ставил эксперимент, но страдают украинцы, мыслящие граждане! спасибо старый придурок что поддержал в нужный момент ишака.
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26.02.2021 11:45 Відповісти
ему нечем думать.....
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26.02.2021 11:58 Відповісти
Только дураки учатся на своих ошибках
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26.02.2021 12:03 Відповісти
Он думал, что с РФ можно договориться/ Буратина думать не может. Буратина выполняет установки Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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26.02.2021 12:26 Відповісти
прикольно, перед выборами Зеля задвигал Порошу, что он обещад окончание возни за две недели, а сам-то что? Договорился?
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26.02.2021 12:45 Відповісти
Но в процессе от него таки нашли пульт управления кто надо. И это чудесно
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26.02.2021 12:52 Відповісти
кравчучка, а крім кловуна нікому думати: є куча радників, мзс, рнбо-тоді для чого вони потрібні?
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26.02.2021 12:52 Відповісти
зЭ-лох обычный необучаемый пистабол
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26.02.2021 12:57 Відповісти
Ну я понимаю Порошенко мог ошибаться, для него это было впервые, но у Шмаркли-то целых пять лет было для понимания. Тупой, наверное, до упора.
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26.02.2021 13:15 Відповісти
Фуйло планує капітулювати, прибрати за собою сміття з ордло і криму та виплатити репарації?
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26.02.2021 13:41 Відповісти
Два роки пішло на те, щоб "дитятко" позбулось "фактазій" і почало сприймати дійсність такою, як вона є.
Хто заплатить за ту шкоду, яку нанесено Україні, поки мАльчик "прозрівав"?
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26.02.2021 13:55 Відповісти
а ведь умные люди говорили, предупреждали, а послушались мальчиков- с-пальчиков, 16-18-летних детенышей, а 25% голосовавших давно предупреждали. правда, к неумным можно отноести и Драздова, Хмару, Скрыпина, Гриценко, Яневского, Бигуса, Дония, Тягнибоки, Билецкие, Парасюки - вроде 50-летние дядьки а ума тоже бог не дал. Хотели как лучше а получили как всегда.
а Лучшее - враг хорошего. Коней на переправе не меяют
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26.02.2021 15:44 Відповісти
Старый дурачек - Кравчук. Порошенко - НЕ бизнесмен. Он - решала. И как все решалы, считает себя "гениальным переговорщиком". Зеленский - типичный мастер ***********-развлекательного жанра. И как все подобные мастера, считает себя "гениальным переговорщиком".
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26.02.2021 13:59 Відповісти
Так что, Порох уже не хочет войны?! Или войны хочет зеленский? Я что-то совсем запутался)
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26.02.2021 14:28 Відповісти
Мудило комуняцьке, там не має чим думати що в тебе козла білобрисого, що в того криворізького барана.
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26.02.2021 14:32 Відповісти
Блин, так он жеж сам вижжал про договориться с кацапнёй и "услышать нарид бамбаса". А теперь перья распустил..
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26.02.2021 14:33 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Оце ще смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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26.02.2021 15:49 Відповісти
люди не понявшие еще в 90е шо расея враг , люди находившиеся 30 (!!) лет на государственных должностях , теперь говорят какие они прозорливые.......
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"хорошая работа пожарника, но как пожар - хоть увольняйся"
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26.02.2021 20:27 Відповісти
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