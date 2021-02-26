Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна
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Глава держави Володимир Зеленський думав, що зможе домовитися про мир на Донбасі, але в підсумку зрозумів, що зробити цього не можна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW, відповідаючи на запитання, як він оцінює виконання обіцянки Зеленського припинити війну на Донбасі.
"Всі ми люди. І коли прийшов Порошенко-бізнесмен, хоча він до того був і міністром закордонних справ, і міністром економіки, він думав, що зможе домовитися. Він щиро в це вірив. І говорив, що через тиждень-два він завершить війну. Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними (з російською стороною. - Ред.) домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення. Він сказав це на паризькому саміті (саміт "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. - Ред.)", - повідомив він.
Також Кравчук зазначив, що те саме сказала й Ангела Меркель - що "мінські угоди - це не висічені на камені слова".
"На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо домогтися якихось успіхів", - додав глава української делегації.
Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що мінський переговорний процес мав бути доповнений більш жорсткими діями.
Будь ласка, зачекайте...
про.непродуманий план відсікти постачання гіркіних з *********. звідкіля ж було знати, що наших біля кордону пошматують градами? А кацапня розраховувала на удар у відповідь - прекрасний повод для повноцінного наступу на малочисельні українські військові частини біля нашого кордону.
А єнералам слід було це передбачити (хай Петро не професійний військовий), бо є у академіях стратегія і тактика бойових дій і перебачати такі речі необхідно було.
А взагалі обєктивна реальність в тому, що військовики зрозуміли потребу убивати окупантів, аж поки не побачили, як окупанти убивають їх та їхніх товаришів позброї.
гиркин вошел в славянск 12 апреля. порох обьявил перемирие после инаугурации 7 июня
2 месяца у русни небыло времени подвезти пзрк? вы бл хомячки с памятью гуппи думаете тут все таки как вы притрушенные?
2. при перемирия пороха НЕ сдавались наши территории
3. примеры заигрывания давай
4. конечно "главное бабло". было. до войны. потому как если бы не его бабло то он бы не потратил почти лярд своих денег на армию.
А эти бредни про потраченные деньги порошем на армию вообще тулить зачем, не дебилы ведь вокруг, как порош разбогател за время президентства даже собакам бездомным видно по кол-ву магазинов рошен.
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Глупство, Сергію. Пєця і Зєля - одна шобла, а їх протистояння - удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
Зєлю геть. Дострокові.
Скільки загинуло хлопців поки воно входило в курс справи?
Чому це зкацаплене ватне буратіно полізло на вибори, якщо воно тупе та нічого не розуміє? Пішло б на передову і там би з' ясовувало чи можливо домовитися з рашистським лайном і колаборантами.... Раз, раз і парєшалі...
Воно з 14-го до 19-го чим займалось, якщо не могло втямити, що пуйлу потрібна вічна рана в тілі України, що єдиний можливий шлях, це те, що робив Порошенко?
если б он хоть на миг задумался (чем нибудь))), он бы понял, что верещать-хрипеть-смешить со сцены..и потом опустить занавес и идти домой в семью и лететь на отдых - это одно... а руководить страной воюющей и с рашкой и сепарами и с совкотоскующими и с туповорующими - это круглосуточно и под микроскопом рассмотрят каждую ухмылку...
Все, що зіц-Зєлупа могла, вона вже все сказала. Зараз її можна вимикати, як то Twitter accountТрампа.
Вот уже в самом начале бред. ЗЕ не думал. ЗЕ был уверен, что с войной так же, как с КВН - тут подмазал, там поржал, здесь лизнул.
Оказалось, что смешной клоун-наркоман и президент - это нифига не одно и то же. Очень неожиданно.
Зе думав? Це якийсь анекдот?
Натомість ти завжди відстоював лиш інтереси своєї шкури !!! Тому Чехія та Польща вже давно в ЄС, а Україна в дирі !!!
Я не могу понять почему судья в Днепре не может в течении года , после развода определить с кем проживают дети и назначить алименты мужу!!!! У женщины пятеро детей!!! Почему я - плачу налоги но должен терпеть эту хрень!!! Что за проблемма навести порядок в элементарных вещах!!!! Почему такая цена на топливо????
Почему в самой богатой громаде мака не получает помощь на детей- а если она эту помощь попросит - то у нее как у малоимущей детей могут забрать!!!!
Чем вы все там занимаетесь ???? Почему за все спортивные секции и за выступления детей надо платить???
Хорошего всем дня - а чиновникам РОСТА ДОХОДОВ!!!!! И ЭГО !!!!
Порох собирался закончить войну за две недели ДО прямой агрессии Расии:
Чим???
П'ять років війни перемовин, купи припинень вогню, намагань домовитись йму були не цікаві - він розважався й насміхався, разом з купою таких саме довпойопів. А тепер він зрозумів???
А що він зрозумів, якщо не повернуті війська на залишені, за його дурними указами, позиції? Чому неповернено протисайперські та протибатарейні підрозділи, розвідка, дрони? Чому не веется актмвна оборона, щоби фєдєрастові падлюки носа не могли висунути зі своїх окопів? Чому не прчато повернення бойових офіцерів, замість набраних лизоблюдів, типу таргана? Чому нема підвищення зарплатні військрвим???
Нові розуміння припіздента, якщо вони справді з'являться, повинні виражатись у справах, а не словах та відосіках. А воно у кругосвєтку зібралося... Турист грьобаний...
https://uprom.info/news/vpk/kyyivskyj-bronetankovyj-zavod-peredav-zbrojnym-sylam-partiyu-tankiv-t-72amt/
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
Хто заплатить за ту шкоду, яку нанесено Україні, поки мАльчик "прозрівав"?
а Лучшее - враг хорошего. Коней на переправе не меяют
у церкві"© (Г.Москаль)
Оце ще смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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"хорошая работа пожарника, но как пожар - хоть увольняйся"