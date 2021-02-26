Степанов пояснив, чому вніс заставу за Стерненка в 2017 році: Це була моя реакція на несправедливість
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У 2017 році Максим Степанов, який тоді очолював Одеську ОДА, вніс заставу за заарештованого активіста Сергія Стерненка, хоча той і не був його хорошим знайомим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Степанов розповів у програмі "Право на владу" на каналі "1+1".
"У 2017 році це була моя реакція на несправедливість. Він ніколи не був моїм добрим знайомим. Це була моя реакція на ту ситуацію. Це нормальна реакція на несправедливість", - пояснив Степанов.
Він нагадав, що тоді йшлося про акцію проти забудови одеського Літнього театру. Стерненка звинуватили "у масових заворушеннях" і обрали запобіжний захід – арешт на 60 діб із правом внесення застави у 600 тисяч гривень. Степанов, який очолював Одеську ОДА, вніс заставу.
Як повідомлялося, 18 листопада 2017 року заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти забудови перетворився на сутички з поліцією. Сторони звинуватили одна одну в "проплачених провокаціях".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
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Ніяк. "Наварюється" на вакцинах.
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членограй переубедил ?