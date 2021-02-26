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Новини Політика України
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Степанов пояснив, чому вніс заставу за Стерненка в 2017 році: Це була моя реакція на несправедливість

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов пояснив, чому вніс заставу за Стерненка в 2017 році: Це була моя реакція на несправедливість

У 2017 році Максим Степанов, який тоді очолював Одеську ОДА, вніс заставу за заарештованого активіста Сергія Стерненка, хоча той і не був його хорошим знайомим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Степанов розповів у програмі "Право на владу" на каналі "1+1".

"У 2017 році це була моя реакція на несправедливість. Він ніколи не був моїм добрим знайомим. Це була моя реакція на ту ситуацію. Це нормальна реакція на несправедливість", - пояснив Степанов.

Він нагадав, що тоді йшлося про акцію проти забудови одеського Літнього театру. Стерненка звинуватили "у масових заворушеннях" і обрали запобіжний захід – арешт на 60 діб із правом внесення застави у 600 тисяч гривень. Степанов, який очолював Одеську ОДА, вніс заставу.

Як повідомлялося, 18 листопада 2017 року заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти забудови перетворився на сутички з поліцією. Сторони звинуватили одна одну в "проплачених провокаціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Честно говоря Степанов меня тогда удивил. Не ожидал я от бывшего налоговика такой реакции на происходящее.
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26.02.2021 07:38
+6
Це Степанові хоче рикошетом вдарити по попередній владі. Тільки тут справа в тому, що Стерненка тоді прикрили на замовлення все того Труханова і того ж Пвакова, який і досі, при "чесному" Зєлєнскому очолює МВС. І Степвновне дорзповів, що його гроші не пропали, бо тодішній суд звинувачення зі Стерненка зняв на відміну від теперішнього.
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26.02.2021 07:44
+4
Зараз як реагує Степанов на несправедливість?
Ніяк. "Наварюється" на вакцинах.
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26.02.2021 07:43
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Честно говоря Степанов меня тогда удивил. Не ожидал я от бывшего налоговика такой реакции на происходящее.
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26.02.2021 07:38 Відповісти
Ну доктор Степашка и тут удивил но в позитивном плане ))
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26.02.2021 07:41 Відповісти
Зараз як реагує Степанов на несправедливість?
Ніяк. "Наварюється" на вакцинах.
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26.02.2021 07:43 Відповісти
Це Степанові хоче рикошетом вдарити по попередній владі. Тільки тут справа в тому, що Стерненка тоді прикрили на замовлення все того Труханова і того ж Пвакова, який і досі, при "чесному" Зєлєнскому очолює МВС. І Степвновне дорзповів, що його гроші не пропали, бо тодішній суд звинувачення зі Стерненка зняв на відміну від теперішнього.
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26.02.2021 07:44 Відповісти
"все того Труханова" Это вот этот ?:
«Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
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26.02.2021 11:56 Відповісти
Та да! Зєлєнскій ніфіга два роки не президент. Знаю. У мене багато знайомих зебілів. 😜
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26.02.2021 12:50 Відповісти
а теперь зеленский его устраивает ?
членограй переубедил ?
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26.02.2021 07:53 Відповісти
Степанов, убедил ты нас: мы тебе лет пять со срока скинем за такое твое хорошее дело.
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26.02.2021 08:51 Відповісти
ага, із довічного
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26.02.2021 09:05 Відповісти
Руководитель ОДА поощряет "массовые беспорядки". "Шикарный" государственный деятель,"достойный" представитель власти. А может правильно было бы сначала уволиться с должности,а потом и в "революционеры" можно,а Степанов? Или хотелось и "рыбку сьесть,и Стерненко отмазать". Лицемер беспринципный...
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26.02.2021 09:39 Відповісти
 
 