В Україні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів", а якщо звільнимо всіх, то буде колапс, - Малюська

Судова система стикається з величезною кадровою проблемою - понад 1900 посад залишаються вакантними, тому інші судді несуть величезне навантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"У нас є величезна проблема з кадрами: понад 1900 суддів - це вакантні посади. Це означає, що на суддів, які залишилися, накладається величезне навантаження. Вони не встигають якісно відписувати судові рішення, не встигають якісно й оперативно їх (справи. - Ред.) розглядати. У нас не працює кваліфікаційна комісія, яка мала б забезпечувати поповнення новими чесними молодими кадрами. Кадри у віці - масово звільняються. Це звучить нудно, але це важливий аспект", - розповів Малюська.

За його словами, інше питання полягає в тому, що в Україні є "проблемні судді", які псують репутацію усій судовій спільноті.

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"Повірте, серед тисяч суддів є лише невелика кількість тих, які заслуговують на те, щоб їх такого звання позбавили… Минулого року до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 141 суддю, чимало з них було звільнено. Але проблема в чому: ВРП (Вища рада правосуддя. - Ред.) – це орган, який має право і зобов’язаний очищати судову систему – не наважується, не ризикує застосувати свої максимальні зусилля над найодіознішими суддями країни. Щоб це було вирішено, потрібно переглянути кадровий склад ВРП. Законопроєкт поданий Президентом у Верховну Раду і найближчим часом буде розглянутий", - повідомив міністр.

Він уточнив, що у нашій країні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів новими", тож не потрібно звільняти всіх – "ми тоді наразимося на колапс всієї системи".

"Потрібно показати правильний приклад: звільнити кілька десятків, нехай сотню, найодіозніших суддів. Для цього потрібно оновити склад ВРП, перезапустити роботу цього органу. І це буде перший крок для того, щоб ВРП стало сміливішим. ВРП стане сміливішим – судді, які зловживають своїми правами, своєю поведінкою – дістануть по руках, і після цього ми отримаємо цілком оновлену, якіснішу судову владу в Україні", - переконаний Малюська.

Як повідомлялося, 3 лютого Малюська поінформував, що законопроєкт стосовно реформування Вищої ради правосуддя після консультацій з міжнародними партнерами буде внесено Офісом Президента у Верховну Раду.