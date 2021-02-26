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судова реформа (1184) звільнення суддів (56) Малюська Денис (295)

В Україні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів", а якщо звільнимо всіх, то буде колапс, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В Україні

Судова система стикається з величезною кадровою проблемою - понад 1900 посад залишаються вакантними, тому інші судді несуть величезне навантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"У нас є величезна проблема з кадрами: понад 1900 суддів - це вакантні посади. Це означає, що на суддів, які залишилися, накладається величезне навантаження. Вони не встигають якісно відписувати судові рішення, не встигають якісно й оперативно їх (справи. - Ред.) розглядати. У нас не працює кваліфікаційна комісія, яка мала б забезпечувати поповнення новими чесними молодими кадрами. Кадри у віці - масово звільняються. Це звучить нудно, але це важливий аспект", - розповів Малюська.

За його словами, інше питання полягає в тому, що в Україні є "проблемні судді", які псують репутацію усій судовій спільноті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність

"Повірте, серед тисяч суддів є лише невелика кількість тих, які заслуговують на те, щоб їх такого звання позбавили… Минулого року до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 141 суддю, чимало з них було звільнено. Але проблема в чому: ВРП (Вища рада правосуддя. - Ред.) – це орган, який має право і зобов’язаний очищати судову систему – не наважується, не ризикує застосувати свої максимальні зусилля над найодіознішими суддями країни. Щоб це було вирішено, потрібно переглянути кадровий склад ВРП. Законопроєкт поданий Президентом у Верховну Раду і найближчим часом буде розглянутий", - повідомив міністр.

Він уточнив, що у нашій країні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів новими", тож не потрібно звільняти всіх – "ми тоді наразимося на колапс всієї системи".

"Потрібно показати правильний приклад: звільнити кілька десятків, нехай сотню, найодіозніших суддів. Для цього потрібно оновити склад ВРП, перезапустити роботу цього органу. І це буде перший крок для того, щоб ВРП стало сміливішим. ВРП стане сміливішим – судді, які зловживають своїми правами, своєю поведінкою – дістануть по руках, і після цього ми отримаємо цілком оновлену, якіснішу судову владу в Україні", - переконаний Малюська.

Як повідомлялося, 3 лютого Малюська поінформував, що законопроєкт стосовно реформування Вищої ради правосуддя після консультацій з міжнародними партнерами буде внесено Офісом Президента у Верховну Раду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Эти сказки рассказываются уже 30 лет. Кадровый голод на такое место как судья??? Не смеши,малюська.
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26.02.2021 08:04
+20
В Україні нема суддівської влади - все прогнило та куплено. Це заробіток грошей, а не правосуддя. Гнати основних, набирати нових. Контроль за ними. В нашій країні тільки так
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26.02.2021 07:57
+20
Малюска все годы до НЕЗАВИСИМОСТИ В УССР было в 5 раз меньше судей в 12 раз меньше прокуратуры в 19 раз меньше адвокатов в 32 раза меньше минюста и его облуправлений и в 4 раза меньше милиции нотариусов в 6 раз меньше и в 5 раз меньше исполнителей решений судов....-а оперативности раскрываемости неотвратимости наказаний рассмотрения дел судами и взыскания по решениям судов - было больше КРАТНО??? пояснять все коррупции кадрами и количеством не нужно чем больше чинуш тем больше бардак...
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26.02.2021 08:04
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Взятки просто увеличаться! Доказано еще в Римской империи.
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26.02.2021 10:08 Відповісти
Нічого не зміниться,без невідвортності жорсткого покараня!
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26.02.2021 10:06 Відповісти
В Тегеране практически нет преступности. ( население пол Украины ).За преступления вешают на площади ! ВОПРОС С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ РЕШЕН.
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26.02.2021 08:47 Відповісти
треба не лави для суддів будувати, а шибениці.
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26.02.2021 08:48 Відповісти
Где Лариса Гольник? Кого ты лечишь, поц судейский?
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26.02.2021 08:50 Відповісти
Судейская система - одна из ветвей власти, которая оказалась над всей системой власти. Депутаты, президенты - приходят и уходят, а судьи - остаются. Самое "теплое местечко" для любителей хорошо жить и особо не светиться. Попытка поставить их а место через систему антикоррупционных органов натолкнулась на тихое, но от этого еще более упорное сопротивление. Собственно, другого пути, кроме как контроля за их деятельностью нет.
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26.02.2021 08:50 Відповісти
Все уже вышло из-под контроля и пути назад нет. Казнить судей судьи не дадут. Расправа над Стерненко -это как раз расправа над любым контролем беспредела.
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26.02.2021 08:57 Відповісти
А всех увольнять и не нужно!
Достаточно откорректировать законы,по которым неправосудные/ коррупционные решения будут наказаны не только лишением статуса судьи,но и анулированием юр.образования и пенсионного стажа.
Еще конфискация,за причиненный ущерб его,можно и аффелированных лиц.
После показательно,открыто наказать пару сотен судей из верхушки.
Остальные станут святее папы римского!
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26.02.2021 08:54 Відповісти
"...неправосудные/ коррупционные решения будут наказаны ..."
Наказаны кем? Такими же коррумпированными судьями? Не смешите.
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26.02.2021 10:57 Відповісти
Да! Именно такими!
Для вынесения наиболее жестских приговоров будут использованы менее коррумпированные,с соответствующим пояснением перспектив в "дружеской беседе".
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26.02.2021 19:56 Відповісти
Если поймать и посадить всех воров, убийц, коррупционеров и насильников, то может наступить коллапс пенитенциарной системы! Теперь я знаю всё!
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26.02.2021 08:54 Відповісти
Будет колапс беззакония только и всего. А скамейку запасных отдать громадам где на загальных сборах они ее заполнят. Раз влада руко....я за наши деньги ее тоже на загальни зборы громад. Главное как через выборных эти сборы провести выполнив конституцию ст 142,143.144
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26.02.2021 08:54 Відповісти
В общем-то вы изложили ОСНОВЫ АНАРХИИ!
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26.02.2021 10:11 Відповісти
Колапс вже є. Вал неправосудних замовних куплених рішень судів вже давно руйнує країну, а останнім часом це просто цунамі кривосуддя.
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26.02.2021 08:57 Відповісти
Як на мене це розквіт. Розквіт тоталітарної олігархічної України.
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26.02.2021 09:00 Відповісти
У Украины три вуза выпускающих юристов . Взять их выпускников и посадить на освобожденные места. Ошибки в первое время будут,но они будут непреднамеренными и вреда государству и обществу нанесут в разы меньше.Через пару лет наберуться опыта и начнут нормально работать. Со стороны же государства и общественности должен быть очень жесткий контроль . Взятки,договорные решения -мин срок от 10 лет с конфискацией имущества включая жен,мам,бабушек.
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26.02.2021 08:57 Відповісти
Вмхованці ківаловської 2юридичної академії" ото якраз Вам "насудять". Там нікого окрім майбутніх корупціонерів і не готують. Хоча і це зайве - мами і папи цих жовторотих юрпташенят їх чудово навчать, як красти і брехати в судах, просто майбутнім корупціонерам потрібні якісь "корочкі".
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26.02.2021 09:24 Відповісти
Пришел Иванов к Абраму стучит в дверь и кричит:
-Я слышал вы спите с моей женой! Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых,не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите вам не нравится!

Вы определитесь,вам существующие судьи не нравятся,и новые студенты так же не нравятся. Кого посадим на место судей,водителей метро ,сантехников или консьержей и сторожей автостоянок?
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26.02.2021 16:12 Відповісти
И грести будут "обоими руками и ногами,озвучивая ртом" думаю еще в зад буут пачки денег совать!
А уволенные будут ржать и жить на пенсию в 100 минимальных с набарыженым состоянием!
Именно такие идеи они приветствуют.
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26.02.2021 10:16 Відповісти
А вот последнее,их может испугать.
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26.02.2021 10:18 Відповісти
Нам треба терміново просити Сполучені Штати та Канаду вислати нам суддівський десант, які буде виконувати три задачі:
Перше - зорганізують суддівський трибунал,
Друге - сформують комісію, для відбору нових суддів.
Третє - тимчасово будуть виконувати суддівські функції.
Тільки там можна знищити суддівську мафію і побудувати більш-менш справедливу систему правосуддя.
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26.02.2021 08:57 Відповісти
Просто подивимось у яких злиднях живуть судді. На яких авто їздять. Гнилу систему треба знищити. А нових молодих набрати. За 30 років можна і знайти було б
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26.02.2021 08:57 Відповісти
Будут новые воровать ! Только жесточайшие наказания остановят их.
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26.02.2021 09:00 Відповісти
те,кто стоял на Майдане-воровать не будут!
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26.02.2021 11:59 Відповісти
Вихід є: суд присяжних із відповідальністю кожного присяжного за купелне чи якось по-іншому несправедливе рішення. Організовують процес ті ж самі помічники суддів. За рік-два народу видно буде, хто достоїн бути обраний суддею. Президента -обирають, парламент - обирають, а суд - якась окрема каста недоторканих. На яких вплив мають тільки падлюки типу портного.
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26.02.2021 08:57 Відповісти
Старі блєаді за пачку гречки і пляшку рафінованої олії будуть обирати суддів в суди, в які вони ніколи не підуть.
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26.02.2021 09:06 Відповісти
Могу напомнить, что в Италии, Европ аи все такое, Маркива приговорил именно суд присяжных. А вообще из профессиональных должностей не выбирают никого. Может у нас главврача на выборах выбирают? Генералов в армии? Прокурора?
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26.02.2021 09:18 Відповісти
У Марківа був певно поганий адвокат із італійців.
Главрача ставить здравотдєл (обирає із найбільш собі зручних).
Ректорів ще вибирають. Академіків ще, якщо Ви не знаєте.
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26.02.2021 10:17 Відповісти
Як можна очікувати і вимагати від суддів правомірних вироків,якщо вони ні за що не відповідають перед законом,бо їх звільнив від відповідальності злочинний конституційний суд.
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26.02.2021 08:59 Відповісти
Судебная система у нас действует по принципу пиявки: Присосался, насосался и отвалился уступив место новому. Это системный порок, нужно сломать систему, иначе она будет бесконечно восстанавливать самоё себя. Что мы и наблюдаем.
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26.02.2021 08:59 Відповісти
... то увольте молюську
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26.02.2021 09:14 Відповісти
таки да! увольнять надо, начиная с етого Малюски
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26.02.2021 12:00 Відповісти
Сначало вешали лапшу о том что судьи не могут не брать взятки бо зарплата маленькая а когда сделали зарплату большую и пенсии космиечские ничего не изменилось. А все из за того что нет кнута! Плюкши дали а кнута нет! Вот если бы судья знал что за взятку он получит 15 лет без вариантов было бы другое дело!
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26.02.2021 09:15 Відповісти
Ну справделивости ради зарплату не сделали. Только для высшых судов.
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26.02.2021 09:19 Відповісти
а чем эти гниды в мантиях лучше учителей или медсестер с 6000грн зарплаты ? От них пользы что-ли больше ?
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26.02.2021 09:56 Відповісти
Да что Вы говорите. Минимальная для судей 15 тыс. и это если судья настолько туп что не может сдать квалификационный экзамен. После сдачи зарплату поднимают в 2-4 раза. Кроме этого у них просто туча льгот от государства начиная от жилья и заканчивая отдыхом. Ну и судья взявший взятку это вообще то обычно несправедливое решения от которого очень часто зависит чья то судьба! Ничего не?
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26.02.2021 10:58 Відповісти
що кадровий голод це по Малюські помітно...
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26.02.2021 09:16 Відповісти
У нас нет людей в судьи, поэтому мы оставляем совковых шакалов и людоедов?
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26.02.2021 09:19 Відповісти
Полно выпускников юридических вузов. Малюська тоже значит из судейской мафии.
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26.02.2021 09:22 Відповісти
Да легко! Обращаемся к Евросоюзу для предоставления нам международного судейского корпуса которые будут несколько лет контролировать и наводить порядки беспощадно увольняя и сажая виновных судей. Увальняем всех кто проработал судьями хотя бы год и набираем молодежь с юрфаков. Под присмотром международников формируем судейскую культуру. Да деньги, да время, но по другому никак
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26.02.2021 09:27 Відповісти
Але окрім суддів існує інша категорія юристів, які добре знають закони і судові розклади, це - АДВОКАТИ! Якщо дуже треба то зробіть їм 1-3місячні курси і в суди. Якщо теперішнім суддям не буде альтернативи, то вони повністю з'їдять країну, яку вже десятиліттями доїдають!
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26.02.2021 09:29 Відповісти
Адвокати ідуть у зв'язці з суддями. Хороший адвокат (принаймні в нашій країні) той, перед яким відчинені двері у кабінет судді і від якого суддя не боїться брати кошти. Чи Ви вважаєте, що люди напряму суддям гроші несуть?))
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26.02.2021 09:38 Відповісти
Нужно уволить 90%, тех судей, что есть, а кого оставить или уволить, нужно выбор доверить не не дискредитировавшей себя гангрене, разместившей свои зады в теплых креслах, представляющей, как институт, судебную власть.
Ведь видим, что "Вища рада правосуддя, чи доброчесності", или как сейчас эта контора называется, как оказалась, состоит из такого же дерьма, как и те, по кому они дают свои заключения, да и не она одна запачкана, эти засранцы все в корпоративном сговоре, думают прежде всего о своих шкурах и прибылях.
Продуктивней будет, и намного большим будет доверие народа, если аттестацию оставшихся украинских судей, проведут приглашенные специалисты, представляющие западную юриспруденцию, только чтобы в биографиях таких ревизоров не обнаруживались рога и копыта всяких чертей из Московской Орды и ее клиентуры на Западе. Но, конечно, СБУ (желательно более квалифицированное, чем нынешнее) тоже должно дать характеристики приглашаемым, на счет причастности к дьяволу.
А потом пусть оставшиеся 10% судей с чистой (сравнительно чистой) биографией готовят судей с нормальными мозгами, честными и лояльными к нашему государству, конечно старая часть преподсостава, подготовившая нынешних судей, тоже должна быть проверена на коррупцию и в основной массе уволена из вузов, занятых их подготовкой. И это нужно было сделать давно. Лучше не иметь никакого правосудия, чем иметь такое уродливое кривосудие, которое досталось Украине от Московской Орды, пока судейский корпус не люстрируют, он несет большую угрозу независимости Украине, чем взбесившаяся на наших рубежах (и частично оккупировавшая нашу территорию) от имперских фантомных болей Орда.
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26.02.2021 09:33 Відповісти
А як так сталося? Я пам'ятаю як волали на Порошенко, що він не замінив суддів, а у вас виявляється немає на кого замінити. А в нього було? Брехуни і маніпулятори. Обманом прийшли до влади!
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26.02.2021 09:37 Відповісти
Та вы шо? А шо ж вы тогда на Пороха гавкали в перерывах между поездками в Москву?
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26.02.2021 09:47 Відповісти
Ну тогда позвольте людям самостоятельно судить и приводить в исполнение вынесенные прговоры.
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26.02.2021 09:47 Відповісти
думаю с сотни продажных судей снять кожу по живому ,все остальные станут работать как положено
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26.02.2021 09:49 Відповісти
Он уточнил, что в нашей стране "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей новыми", поэтому не нужно увольнять всех - "мы тогда столкнемся с коллапсом всей системы". оказывается все судьи которых нужно заменить и есть создателями колапса и правового безпредела в Украине
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26.02.2021 09:51 Відповісти
Вот же ж проклятый Порошенко - злонамеренно тормозил судебную реформу!
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26.02.2021 09:56 Відповісти
только внешнее управление устранит этот гнилой совок
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26.02.2021 09:57 Відповісти
легко..
після покарання 10% суддів за неправомірні вироки + недоброчесність
всіх інші раптово виправляться..
посада судді досить приваблива, щоб ризикувати знаючи про
100% наслідки

#стерненкуволю
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26.02.2021 10:11 Відповісти
Нема "скамєйкі" запасних? Та одних адвокатів хоч греблю гати, а про прокурорів взагалі мовчу! Та й що - у нас вища юридична освіта під замком? Як на рахунок - дорогу молодим і перспективним патріотам країни?
Це так аби язиком молоти.
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26.02.2021 10:15 Відповісти
Патриотам, в основном, нет пути на судейский олимп.Туда восходят отпрыски судейских,правоохранительных,властьимущих держиморд..Это "наследие"нужно с корнем выжечь..Только так ,и не иначе..
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26.02.2021 13:10 Відповісти
Йолоп.
По-перше - є суди присяжних. Імплементувати їх усюдиіз ОБОВ'ЯЗКОВИМ виконанням рішення присяжних.
По-друге, я впевнений у цьому на 100% - ті, хто в СІЗО чекає на приговори, краще ще почекають на нормальних суддів, аніж будуть засуджені зараз цими ********** у мантіях. Що заважає прийняти додатковий Закон, який би компенсував зайвий час у СІЗО в очікуванні нормального суду?
Сволота.
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26.02.2021 10:41 Відповісти
Понятное дело ,каждое место судьи ,стоит денег ,просто так ,судьей не станешь ,чем выше суд тем дороже, по районам расценок не знаю ,но место в областном хоз .суде стоило в 2010 около лимона зелени 🤔
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26.02.2021 10:45 Відповісти
Насчёт СИЗО ,тут бабушка надвое сказала ,там есть такой контингент ,которых, как раз продажные судьи и устраивают 🤫🤔
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26.02.2021 10:48 Відповісти
довбаний ти равлик, почніть з того, що запросить закордонних суддів хоча б суди вищих інстанцій.
Колапс прийде, коли вас роззлючений натовп почне вішати, і це вже начасі
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26.02.2021 11:30 Відповісти
не кизди-это сейчас колапс
1/4 судей повесить на Крещатике
1/4 в запас и вручить каждому по веревке и куску мыла
1/2 оставить работать
И работать точно будут быстро и качественно
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26.02.2021 11:30 Відповісти
******!!!!! киваловская шаражка их тысячами штампует......
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26.02.2021 12:00 Відповісти
Портнов с Киваловым
заменяют 500 судей
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26.02.2021 12:13 Відповісти
Но вот вранье же ! СвистЁшь чистой воды !!!
Пусть Малюська даст ответ:
Сколько тысяч человек ежегодно сдаёт квалификационный экзамен на судью? А скольких из его сдавших назаначают на должности в том, же году ???
А сколько на сегодняшний день тысяч кандидатов в судьи в Украине скопилось из тех, кто в своё время этот экзамен сдали, однако назначеными так и не были... А тем временем проходят дни/месяца/года в ожидании появившейся "вакансии", о которых так рьяно доладывает общественности, разводя руками, Малюська...
Если не ошибаюсь, то результаты экзамена действительны всего лишь год, что ли... Потом заново надо всю эту канитель проходить... Некоторые бедолаги, так всю свою жизнь и мыкаются - сдавая/пересдавая, когда вот-вот-вот, наконец, кто-то из "пожЫттЕвых" доходяг или сам на покой попросится или вперёд ногами/руками за спиной оттуда вынесут...
И по поводу "сумашедей нагрузки" на сердешных бедолаг: ну, так никто никого и не заставляет - не можешь сам справиться, предоставь этот род занятий более мотивированным и выносливым коллегам.. Да и не такая уж и загрузка прям, чтобы совсем очень, учитывая, что половина (если не большаю часть объёма работы) ложится на плечи и руки серктарей суда..Да и злоупотрбляют частенько судьи сроками ознакомления/расмотрения/принятия решения по делу.
В юр вузе, студент/курсант за один семинар (учебную пару) разбирает больше ситуативных задач, чем судья за квартал...
Нашли кого жалеть..Да еще за такие деньги и привелегии..
Сокращать их надо! И тестам на профпригодность хотя бы раз в год принудительно подвергать, а то за пару лет "работы в невыносимых условиях" половину кодексов и статей в них напрочь забывают...
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26.02.2021 12:48 Відповісти
Хотя, что я смыслю в высокой кухне "колбасных обрезков", возможно Малюська таким образом даёт понять, что судейская мафия связаная с портновым - незаменима?!
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26.02.2021 12:53 Відповісти
надежда на военный переворот ....
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26.02.2021 12:54 Відповісти
Неужели на всю страну не найдётся 20-30 порядочных, грамотных судей,которые примут непосредственное участие в изменении суд системы,они то уж знают где,кто порылся.
Заведомо неправомерное решение судьям тоже бздошно принимать.а вот пользоваться ошибками досудового следствия они научились по полной.так что к ним и претензий может и не быть,поэтому тут нужен комплексный подход.
Метода "кнута и пряника" нет.Пряники есть,необходим "кнут" в виде лишения диплома,стажа (пенсия социальная),имущества,а так же штрафа за приченённый ущерб государству,возможно срок.

.
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26.02.2021 13:07 Відповісти
Уволь хотя бы даанецких,не одна эта ****,не принимала справедливое решение.Что они здесь у нас делают?Их место на подвале у себя дома.
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26.02.2021 13:52 Відповісти
не вижу проблемы. какие-то общие фразы о вселенной.

обозначьте что-то конкретное (одного судью, одно дело\процесс), тогда сможете разобраться.
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26.02.2021 18:53 Відповісти
Ну вот, одна вакансия освободилась, но, сами понимаете, даже у портнова количество ручных вовков и то ограничено:

У Харкові в суді намагались приховати розгляд справи викритої на хабарі голови окружного адмінсуду

https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-v-sudi-namagalys-pryhovaty-rozglyad-spravy-vykrytoyi-na-habari-golovy-okruzhnogo-adminsudu-panchenko-sudova-ohorona-ne-puskala-zhurnalista-video/?fbclid=IwAR2uEKH2t0AfSfNgooZ9s-ejgvHr4IvqXY0Kn5WYJ0lpNeX9qMz9PY4Wczw
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26.02.2021 19:31 Відповісти
А сейчас типа не коллапс.
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26.02.2021 20:17 Відповісти
Ну тогда нужно хотябы усовершенствовать законодательсво, чтобы судей легче привлекать к ответственности. Этот клоун Малюська просто не хочет ничего делать.
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26.02.2021 22:12 Відповісти
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