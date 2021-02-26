В Україні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів", а якщо звільнимо всіх, то буде колапс, - Малюська
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Судова система стикається з величезною кадровою проблемою - понад 1900 посад залишаються вакантними, тому інші судді несуть величезне навантаження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"У нас є величезна проблема з кадрами: понад 1900 суддів - це вакантні посади. Це означає, що на суддів, які залишилися, накладається величезне навантаження. Вони не встигають якісно відписувати судові рішення, не встигають якісно й оперативно їх (справи. - Ред.) розглядати. У нас не працює кваліфікаційна комісія, яка мала б забезпечувати поповнення новими чесними молодими кадрами. Кадри у віці - масово звільняються. Це звучить нудно, але це важливий аспект", - розповів Малюська.
За його словами, інше питання полягає в тому, що в Україні є "проблемні судді", які псують репутацію усій судовій спільноті.
"Повірте, серед тисяч суддів є лише невелика кількість тих, які заслуговують на те, щоб їх такого звання позбавили… Минулого року до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 141 суддю, чимало з них було звільнено. Але проблема в чому: ВРП (Вища рада правосуддя. - Ред.) – це орган, який має право і зобов’язаний очищати судову систему – не наважується, не ризикує застосувати свої максимальні зусилля над найодіознішими суддями країни. Щоб це було вирішено, потрібно переглянути кадровий склад ВРП. Законопроєкт поданий Президентом у Верховну Раду і найближчим часом буде розглянутий", - повідомив міністр.
Він уточнив, що у нашій країні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів новими", тож не потрібно звільняти всіх – "ми тоді наразимося на колапс всієї системи".
"Потрібно показати правильний приклад: звільнити кілька десятків, нехай сотню, найодіозніших суддів. Для цього потрібно оновити склад ВРП, перезапустити роботу цього органу. І це буде перший крок для того, щоб ВРП стало сміливішим. ВРП стане сміливішим – судді, які зловживають своїми правами, своєю поведінкою – дістануть по руках, і після цього ми отримаємо цілком оновлену, якіснішу судову владу в Україні", - переконаний Малюська.
Як повідомлялося, 3 лютого Малюська поінформував, що законопроєкт стосовно реформування Вищої ради правосуддя після консультацій з міжнародними партнерами буде внесено Офісом Президента у Верховну Раду.
Будь ласка, зачекайте...
Достаточно откорректировать законы,по которым неправосудные/ коррупционные решения будут наказаны не только лишением статуса судьи,но и анулированием юр.образования и пенсионного стажа.
Еще конфискация,за причиненный ущерб его,можно и аффелированных лиц.
После показательно,открыто наказать пару сотен судей из верхушки.
Остальные станут святее папы римского!
Наказаны кем? Такими же коррумпированными судьями? Не смешите.
Для вынесения наиболее жестских приговоров будут использованы менее коррумпированные,с соответствующим пояснением перспектив в "дружеской беседе".
-Я слышал вы спите с моей женой! Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых,не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите вам не нравится!
Вы определитесь,вам существующие судьи не нравятся,и новые студенты так же не нравятся. Кого посадим на место судей,водителей метро ,сантехников или консьержей и сторожей автостоянок?
А уволенные будут ржать и жить на пенсию в 100 минимальных с набарыженым состоянием!
Именно такие идеи они приветствуют.
Перше - зорганізують суддівський трибунал,
Друге - сформують комісію, для відбору нових суддів.
Третє - тимчасово будуть виконувати суддівські функції.
Тільки там можна знищити суддівську мафію і побудувати більш-менш справедливу систему правосуддя.
Главрача ставить здравотдєл (обирає із найбільш собі зручних).
Ректорів ще вибирають. Академіків ще, якщо Ви не знаєте.
Ведь видим, что "Вища рада правосуддя, чи доброчесності", или как сейчас эта контора называется, как оказалась, состоит из такого же дерьма, как и те, по кому они дают свои заключения, да и не она одна запачкана, эти засранцы все в корпоративном сговоре, думают прежде всего о своих шкурах и прибылях.
Продуктивней будет, и намного большим будет доверие народа, если аттестацию оставшихся украинских судей, проведут приглашенные специалисты, представляющие западную юриспруденцию, только чтобы в биографиях таких ревизоров не обнаруживались рога и копыта всяких чертей из Московской Орды и ее клиентуры на Западе. Но, конечно, СБУ (желательно более квалифицированное, чем нынешнее) тоже должно дать характеристики приглашаемым, на счет причастности к дьяволу.
А потом пусть оставшиеся 10% судей с чистой (сравнительно чистой) биографией готовят судей с нормальными мозгами, честными и лояльными к нашему государству, конечно старая часть преподсостава, подготовившая нынешних судей, тоже должна быть проверена на коррупцию и в основной массе уволена из вузов, занятых их подготовкой. И это нужно было сделать давно. Лучше не иметь никакого правосудия, чем иметь такое уродливое кривосудие, которое досталось Украине от Московской Орды, пока судейский корпус не люстрируют, он несет большую угрозу независимости Украине, чем взбесившаяся на наших рубежах (и частично оккупировавшая нашу территорию) от имперских фантомных болей Орда.
після покарання 10% суддів за неправомірні вироки + недоброчесність
всіх інші раптово виправляться..
посада судді досить приваблива, щоб ризикувати знаючи про
100% наслідки
#стерненкуволю
Це так аби язиком молоти.
По-перше - є суди присяжних. Імплементувати їх усюдиіз ОБОВ'ЯЗКОВИМ виконанням рішення присяжних.
По-друге, я впевнений у цьому на 100% - ті, хто в СІЗО чекає на приговори, краще ще почекають на нормальних суддів, аніж будуть засуджені зараз цими ********** у мантіях. Що заважає прийняти додатковий Закон, який би компенсував зайвий час у СІЗО в очікуванні нормального суду?
Сволота.
Колапс прийде, коли вас роззлючений натовп почне вішати, і це вже начасі
1/4 судей повесить на Крещатике
1/4 в запас и вручить каждому по веревке и куску мыла
1/2 оставить работать
И работать точно будут быстро и качественно
заменяют 500 судей
Пусть Малюська даст ответ:
Сколько тысяч человек ежегодно сдаёт квалификационный экзамен на судью? А скольких из его сдавших назаначают на должности в том, же году ???
А сколько на сегодняшний день тысяч кандидатов в судьи в Украине скопилось из тех, кто в своё время этот экзамен сдали, однако назначеными так и не были... А тем временем проходят дни/месяца/года в ожидании появившейся "вакансии", о которых так рьяно доладывает общественности, разводя руками, Малюська...
Если не ошибаюсь, то результаты экзамена действительны всего лишь год, что ли... Потом заново надо всю эту канитель проходить... Некоторые бедолаги, так всю свою жизнь и мыкаются - сдавая/пересдавая, когда вот-вот-вот, наконец, кто-то из "пожЫттЕвых" доходяг или сам на покой попросится или вперёд ногами/руками за спиной оттуда вынесут...
И по поводу "сумашедей нагрузки" на сердешных бедолаг: ну, так никто никого и не заставляет - не можешь сам справиться, предоставь этот род занятий более мотивированным и выносливым коллегам.. Да и не такая уж и загрузка прям, чтобы совсем очень, учитывая, что половина (если не большаю часть объёма работы) ложится на плечи и руки серктарей суда..Да и злоупотрбляют частенько судьи сроками ознакомления/расмотрения/принятия решения по делу.
В юр вузе, студент/курсант за один семинар (учебную пару) разбирает больше ситуативных задач, чем судья за квартал...
Нашли кого жалеть..Да еще за такие деньги и привелегии..
Сокращать их надо! И тестам на профпригодность хотя бы раз в год принудительно подвергать, а то за пару лет "работы в невыносимых условиях" половину кодексов и статей в них напрочь забывают...
Заведомо неправомерное решение судьям тоже бздошно принимать.а вот пользоваться ошибками досудового следствия они научились по полной.так что к ним и претензий может и не быть,поэтому тут нужен комплексный подход.
Метода "кнута и пряника" нет.Пряники есть,необходим "кнут" в виде лишения диплома,стажа (пенсия социальная),имущества,а так же штрафа за приченённый ущерб государству,возможно срок.
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обозначьте что-то конкретное (одного судью, одно дело\процесс), тогда сможете разобраться.
У Харкові в суді намагались приховати розгляд справи викритої на хабарі голови окружного адмінсуду
https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-v-sudi-namagalys-pryhovaty-rozglyad-spravy-vykrytoyi-na-habari-golovy-okruzhnogo-adminsudu-panchenko-sudova-ohorona-ne-puskala-zhurnalista-video/?fbclid=IwAR2uEKH2t0AfSfNgooZ9s-ejgvHr4IvqXY0Kn5WYJ0lpNeX9qMz9PY4Wczw