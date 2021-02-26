УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12294 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 595 10
карантин (16095) статистика (2134) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини

Станом на ранок п'ятниці, 26 лютого, виявлено 8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02госпіталізовано – 2 762 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02летальних випадків – 146;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02одужало – 4 244 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 02здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

Також читайте: Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07захворіло – 1 333 844 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07одужало – 1 163 555 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07летальних випадків – 25 742;

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 07проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини 13

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский: "Как 'Верховный Главнокомандующий' я буду вакцинироваться от COVID-19 вместе с нашими военными", - 8 февраля 2021 года. Это так, просто для напомнить.
показати весь коментар
26.02.2021 08:15 Відповісти
Во! Снова более 8 тысяч! Завтра, надо нарисовать более 8,5 тысяч, если вакцинация будет по-прежнему вялой и неохотной. Ну и далее- по возрастающей...
показати весь коментар
26.02.2021 08:22 Відповісти
вакцЙнуй, не вакцЙнуй
все равно получих 8====о В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини - Цензор.НЕТ 3111
показати весь коментар
26.02.2021 08:42 Відповісти
Они что, ели уху??? То плакали, что некого тестировать. А тут прям по 80 000 тестов за сутки наяривают.
К чему бы это?
показати весь коментар
26.02.2021 08:25 Відповісти
Я все ж надіюсь, що цю банду владну колись таки судитимуть. За фальсифікації, за розкрадання у величезних розмірах. За смерть багатьох хворих, що не отримали потрібної медичної допомоги через ковідістерію.
Ця істерія з усіх телечайників доводить вразливих людей до божевілля.
показати весь коментар
26.02.2021 08:43 Відповісти
Один журналіст на всю країну, який прошерстів лікарню і вголос заявляє про порушення прав - це мало.
показати весь коментар
26.02.2021 08:47 Відповісти
Компанія AstraZeneca не відповідає за якість вакцини CoviShield

МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.

В 2020 году в Бельгии одна доза Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).

То есть индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине больше чем в 2 раза дороже "Астразенеки" - оригинала.
показати весь коментар
26.02.2021 08:45 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини - Цензор.НЕТ 8319
показати весь коментар
26.02.2021 08:47 Відповісти
Наша песня хороша...
Цей жах колись скінчиться?
показати весь коментар
26.02.2021 09:24 Відповісти
Резкий скачок!
показати весь коментар
26.02.2021 17:33 Відповісти
 
 