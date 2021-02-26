В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини
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Станом на ранок п'ятниці, 26 лютого, виявлено 8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"8003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 762 осіб;
летальних випадків – 146;
одужало – 4 244 осіб;
здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 333 844 особи;
одужало – 1 163 555 осіб;
летальних випадків – 25 742;
проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях", - розповів Степанов.
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все равно получих 8====о
К чему бы это?
Ця істерія з усіх телечайників доводить вразливих людей до божевілля.
МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.
В 2020 году в Бельгии одна доза Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
То есть индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине больше чем в 2 раза дороже "Астразенеки" - оригинала.
Цей жах колись скінчиться?