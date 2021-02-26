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Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів

Посольство США в Україні закликало РФ у сьому річницю від початку окупації Криму повністю припинити окупацію півострова, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні із посиланням на заяву держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що окупація і посилення мілітаризації Кримського півострова загрожують загальній світовій безпеці.

"Російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, що загрожує загальній світовій безпеці. Ця окупація спричинила значні людські втрати. Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму. Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та приватних помешканнях, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації. Російські репресії призвели до постійного страху мешканців Криму, які не можуть вільно жити своїм життям", - зазначенов повідомленні.

Водночас США вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" та сподіваються на продовження співпраці з Україною, а також союзниками й партнерами щодо припинення окупації Росією Кримського півострова та її агресії на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Смерть российским оккупантам!

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 8174
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26.02.2021 08:32
+3
А дустом кропити мацкалів у Криму не пробували?
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26.02.2021 08:19
+3
там после русских всё восстанавливать - денег нужно дофига и больше. значит должна быть наложена контрибуция, которая покроет убытки от русской оккупации
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26.02.2021 08:43
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А дустом кропити мацкалів у Криму не пробували?
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26.02.2021 08:19 Відповісти
1,5 тыс тонн яда вышло в Азовское море и Черное море из турецкого судна, которое дало пробоины в Керченском проливе и из судна выходит ядовитый химикат. Моряки отравились, госпитализированы,один погиб, судно стоит, спасательные работы не ведутся. Люди ,живущие в прибрежных зонах травятся, вода отравлена.РФ готова для курортного сезона.
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26.02.2021 09:14 Відповісти
Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 8987
7 років без біндер. Ура!
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26.02.2021 08:31 Відповісти
А як взагалі воно посміло з плакатом "майданіть"?
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26.02.2021 08:32 Відповісти
ни о чем, к сожалению
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26.02.2021 08:31 Відповісти
Жостко сказано. пуйло в нокдауні. Або в локдауні. Чи в крекдауні. А, може, в брейкдауні.
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26.02.2021 08:54 Відповісти
Одним словом даун.
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26.02.2021 09:45 Відповісти
Мне это все напоминает лающую шавку : много гавкает, но не может нормально укусить
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26.02.2021 08:31 Відповісти
Смерть российским оккупантам!

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 8174
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26.02.2021 08:32 Відповісти
"Украниец" Тарапунька, якщо не провокатор, то хєрньою страждає...
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26.02.2021 14:52 Відповісти
Та годі вам. Людина переповіла Конституцію України як вона її розуміє. Чи може там не те саме написано? Чи може ми вже сім років не те саме робимо?
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26.02.2021 15:32 Відповісти
Бовдуре, ось і все що можу сказати про тебе, якщо тобі мої допис не до вподоби. Що не так, невже ти вважаєш росіян "братским народом", москалику?
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26.02.2021 16:59 Відповісти
байден красавочка -вот это врезал
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26.02.2021 08:36 Відповісти
там после русских всё восстанавливать - денег нужно дофига и больше. значит должна быть наложена контрибуция, которая покроет убытки от русской оккупации
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26.02.2021 08:43 Відповісти
Якось в "Дзеркалі тижня" за 15 чи 16й рік Рахманін розповідав, як нуландша, дізнавшись, що миколаївських десантників збираються відправити на зачистку зелених чоловічків, які захопили кримський "парламент", верещала в телехвон чи то на пастора, чи то на сєню і, тупаючи ногами, вимагала не вдаватися до силових кроків. Ми, тіпо, все владнаємо, пообіцяла ця дама. Чи непідкажуть мені тутешні глобалісти, які шифруються під українських патріотів, чия адмініСРація була тоді при владі? Чи, бува, не обамко-бідонівська, га?
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26.02.2021 08:59 Відповісти
Очередной бульк в лужу.
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26.02.2021 09:35 Відповісти
А лично ты, что сделал кроме бульканья.
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26.02.2021 09:47 Відповісти
 
 