Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська. Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.
Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
Він вважає, що необхідно обрати нове місце для проведення переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі.
"Перенести потрібно. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як за таких умов може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс", - сказав Кравчук.
Топ коментарі
+9 Василь Довганенко 7230397a
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+6 Андрей Васильев 6ca42316
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+3 jklpqrs
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При святому сивочолому гетьмані такого не було!!!
С каких пор сия независимость????
Я еще в школе училась - на политинформациях высказывали поддержку этому Ортеге, я - старушка, а там все Ортега.
Он для всех участников рядом.
Лететь на самолетах недалеко ( меньше будет тратится бюджетных денег )
И далеко, и независимые, и океан теплый, погреетесь.
Не все же Оман, надоест же.
То есть, дедушка предлагает использовать таки не найкращий шлях.
Зачем так издеваться над дедушкой, перенесите на Карибы или там на Сейшелы, он же тонко намекает