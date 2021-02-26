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Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська. Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.

Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що необхідно обрати нове місце для проведення переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також: Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна

"Перенести потрібно. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як за таких умов може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс", - сказав Кравчук.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Зєля одягає козацькі шаровари. Хитрий лис Кравчук, що у свій час ЗАДАРМА віддав мокшам всю оперативно-тактичну ядерну збою, в сотий раз змінює і штани і політорієнтацію. Незмінне в нього єдине - прислуговувати чинній на даний момент владі.
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26.02.2021 08:38
+6
Країни Балтії далеко перенесли лаптестан? Навіщо таке казать?
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26.02.2021 08:34
+3
не хочу огорчать идиотов, но и это не поможет. Дело не в "100% зависимой от России" стране. Дело в России, а ее перенести нельзя. Или можно, зебилята? Хотите попробовать?
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26.02.2021 08:32
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Зрада!
При святому сивочолому гетьмані такого не було!!!
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26.02.2021 08:31 Відповісти
Та перемога пипец))) А что поменяется?
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26.02.2021 08:38 Відповісти
Зєля одягає козацькі шаровари. Хитрий лис Кравчук, що у свій час ЗАДАРМА віддав мокшам всю оперативно-тактичну ядерну збою, в сотий раз змінює і штани і політорієнтацію. Незмінне в нього єдине - прислуговувати чинній на даний момент владі.
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26.02.2021 08:38 Відповісти
не хочу огорчать идиотов, но и это не поможет. Дело не в "100% зависимой от России" стране. Дело в России, а ее перенести нельзя. Или можно, зебилята? Хотите попробовать?
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26.02.2021 08:32 Відповісти
Країни Балтії далеко перенесли лаптестан? Навіщо таке казать?
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26.02.2021 08:34 Відповісти
Кто кого перенес?
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26.02.2021 08:35 Відповісти
бывшие республики средней азии и кавказа давно перенесли лаптеногих в стойла или вышвырнули вон...Но не перенесли себя из орды
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26.02.2021 08:51 Відповісти
Нам от этого не легче, что там сейчас правят бал всякие китаи и другие большие соседи. Россия от Украины не отвяжется в принципе. Нет ситуации, при которой Россия уйдет из Украины. Мало того, она будет наращивать свое присутствие здесь всякими путями. Для нее это вопрос жизни и смерти. К этому надо быть готовым и воспринимать этот факт как данность. Этот конфликт на десятилетия(как в Израиле). Там будет видно.
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26.02.2021 09:06 Відповісти
вообще мировая практика таких переговоров берет страны с НЕЙТРАЛЬНЫМ СТАТУСОМ в Европе нейтральная страна Швеция.. или Швейцария беру во внимание трасфер удобство транспорта и инфраструктуры.. есть Королевство Монако но захочет ли ....ранее Монако само было предметом международного конфликта.. кто знает а может и княжество Лихтенштейн.. республика- Исландия... но она Рейкьявик далековато будет... есть Ирландия не путать с Северной Ирландией- находящуюся под протекторатом Британии...
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26.02.2021 09:14 Відповісти
Проблема в том, что Россия в вопросе Украины(особенно), да и других тоже, клала на мировую практику. Вот и все. И с этим ничего не сделать. Потому надо пользоваться тем, что есть, для достижения того, что нужно. Потому как другого не будет.
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26.02.2021 10:58 Відповісти
Приберіть комуняку в будинок для старців, хай не смердить.
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26.02.2021 08:45 Відповісти
Зебилы, астанавитесь...От перемены мест, Россия не изменится. Неважно, где будут переговоры: в Вашингтоне, Никарагуа или на Марсе. От этого ситуация не изменится.
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26.02.2021 08:40 Відповісти
В Никарагуа никак низззя! Зеля санкции на неё наложил, даже Марс более подходит!
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26.02.2021 08:42 Відповісти
Ах да, верно. Ну тогда отправим зебилов на Луну. Марс далеко, но, думаю, и Луны хватит, чтобы убедиться в том, что дело не в Белоруссии
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26.02.2021 08:45 Відповісти
Это Никарагуа то с ортегой независимая от соседей?
С каких пор сия независимость???? Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6433
Я еще в школе училась - на политинформациях высказывали поддержку этому Ортеге, я - старушка, а там все Ортега.
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26.02.2021 08:49 Відповісти
Помню-помню... отлично помню, как там, в 1984-м, на американской мине подорвался советский танкер с очень актуальным названием: "Луганск"! Никто не погиб, но раненые были.
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26.02.2021 08:56 Відповісти
я не про Никарагуа. Я про то, что никакого смысла переносить переговоры куда-либо еще нет. Ситуация от этого не изменится ни на йоту.
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26.02.2021 09:01 Відповісти
Білорусь це російська колонія. Росіяни білорусів сприймають як колонію. До білоруської мови вони ставляться як до гавкання собак... Навіть самі білоруси сприймають білоруську мову як щось нікчемне .. Треба нам українцям вигнати російських окупантів і з Білорусі також.
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26.02.2021 08:36 Відповісти
Ай, да фотка! Дедушка явно устал. Дедушке пора отдыхать. А его никак не отпустят, в его швейцарскую хатынку.
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26.02.2021 08:36 Відповісти
Пусть перенесут переговоры в Кишинёв.
Он для всех участников рядом.

Лететь на самолетах недалеко ( меньше будет тратится бюджетных денег )
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26.02.2021 08:37 Відповісти
точка мнения определяется местом сидения - и сюда подойдёт..
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26.02.2021 08:45 Відповісти
На остров Науру давайте переносите!
И далеко, и независимые, и океан теплый, погреетесь.
Не все же Оман, надоест же.
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26.02.2021 08:48 Відповісти
Там екологія погана.
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26.02.2021 10:22 Відповісти
А дарма ми кравчука обговорюємо Нехай говорить--більше взнають зебіли про нікчемність тих кого вони вибрали. Кравчук озвучив ті теми,де винав зеленського не тільки лохо,а і великим піарщиком і брехуном, особливо перед виборами
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26.02.2021 08:51 Відповісти
а кто же это подписывал протоколы менцких подлецов?
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26.02.2021 08:53 Відповісти
Сейчас все переговоры можно вести по интерненту, лежа на диване с чашечкой кавы.
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26.02.2021 08:54 Відповісти
В переговорах самое важное это фуршет и неофициальная часть, если не в курсе, то лежи на диване и пей кау
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26.02.2021 09:31 Відповісти
а не перенести ли вам все это в серую зону ???.. в то же Золотое или Широкое или Шумы или Лебединское.....а лучше в Пески !! и обсуждайте там выборы и слушайте кто где и когда нарушает "устойчивое перемирие" .. а то в Минске не сильно понятно о чем вы там ...говорите..
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26.02.2021 08:56 Відповісти
Так веселять розумові інваліди із секти сивочолого задватижнізаканчіватєлявійни😂. Мабудь Петя так гарно окропив Божою росою жовтого кольору своїх підданих, що залив їм не тільки очі й вуха, а і мозок.
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26.02.2021 08:59 Відповісти
Це все? Вільний. Банкомат за рогом.
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26.02.2021 09:22 Відповісти
зарисовка "слуги в Раде". холст, масло, икона стиля

Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3351
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26.02.2021 09:02 Відповісти
Главное- маникюр правильный, под цвет кожанки. Только люриционного левольверта в кобуре не хватает, на поясе.
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26.02.2021 09:05 Відповісти
Зачем ей "левольверт"? У нее есть плетка и лубриканты, она же из "слуг" Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9977
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26.02.2021 09:35 Відповісти
Может она поклонница трэша)
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26.02.2021 09:20 Відповісти
угара
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26.02.2021 09:23 Відповісти
Ждем,когда усач покроет лёньку матом)
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26.02.2021 09:11 Відповісти
Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук - Цензор.НЕТ 286 Ленька вон на шо сподобился: ""Найкращий шлях - викинути її (Росію - ред.) силою, це відверто кажучи. Просто взяти і викинути. Але для цього потрібно зважити ситуацію. Викинути силою - це означає почати активні бойові дії, і ми не знаємо наслідків. По-друге, ми знаємо, що сьогодні маємо справу не зі слабеньким у військовому плані партнером, а з великою ядерною державою. Тому тільки один шлях - дипломатичний і політичний, і шляхом санкцій, їх потрібно розширювати і застосовувати до Росії", - сказав Кравчук.(с).

То есть, дедушка предлагает использовать таки не найкращий шлях. Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук - Цензор.НЕТ 286
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26.02.2021 09:24 Відповісти
Нельзя проводить минские переговоры в зависимой от России на 100% стране: нужно перенести.

Зачем так издеваться над дедушкой, перенесите на Карибы или там на Сейшелы, он же тонко намекает Не можна проводити мінські переговори в залежній від Росії на 100% країні: потрібно перенести, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8274
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26.02.2021 09:33 Відповісти
То что в Киеве до сих пор не висит власовский триколор, это не сила Украины, это слабость россии. Они могут быть всем кем угодно, но они не идиоты. Если бы у них был даже теоретический шанс в 51% дойти до Киева, они бы его использовали, даже уложив своим мясом все близлежащие черноземы. И счастье Украины в том что педирация слаба и коррумпирована, а все вяличие лишь в мультиках и на ТВ.
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26.02.2021 09:37 Відповісти
Слушаешь кравчука... Ну такий вин гарненький )) Только мозг отказывается воспринимать такие метамарфозы.
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26.02.2021 09:48 Відповісти
Это конечно же верно. Для подобных переговоров подойдет любая страна Европы не входящая в военные союзы Лучший вариант Швеция, хуже но тоже сойдет это Финляндия, Австрия. Если же РФ считает и ЕС военным союзом то тогда в Европе это только Швейцария. Потому что все остальные страны или члены НАТО или члены ЕС, или союзники Раши ( Сербия), или не до конца признанные как Коссово или распорошенная на анклавы Босния. Все остальные "определились". Беларусь , Казахстан не подходят как военные союзники Раши. у Азербайджана территориальные проблемы и оккупация Карабаха Рашей, Армения тоже в стадии не завершенной войны и тоже союзник Раши с нахождением там ее вооруженных сил. Молдова тоже под частичной оккупацией, Грузия тоже. Вот и вся Европа на лицо.Беларусь не годится по ряду параметров 1) член союзного государства с Рашей, член военно- политического и экономического союза с Рашей, нахождение на территории Беларуси войск Раши и ее полный контроль над силовым и политическим руководством страны. Плюс к этому захвативший в незаконный образ власть в стране "назначивший себя пожизненным президентом" Лукашенко.
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26.02.2021 12:08 Відповісти
 
 