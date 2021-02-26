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Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

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Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим

За минулу добу, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, зокрема - і із забороненого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, використавши міномети 82-мм калібру та великокаліберні кулемети, окупанти вели прицільний вогонь неподалік Лебединського.

"Найчастіше противник обстрілював наших воїнів у районі населених пунктів Жолобок, Славне та Піски. На цих напрямках ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також - стрілецької зброї.

Неподалік Луганського збройні формування РФ провокували наших воїнів неприцільними пострілами з ручного протитанкового, а біля Шумів - станкового протитанкового гранатометів.

"Метою провокацій окупантів минулої доби було створення осередків напруження вздовж всієї лінії розмежування та дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму тиші.

Для блокування вільного перетину громадянами КПВВ "Оленівка-Новотроїцьке", напередодні дня його відкриття російсько-окупаційними військами, противник вдався до відвертих вогневих та інформаційних провокацій в районі Оленівки. Для посилення пропагандистського ефекту російськими найманцями використовуються усі можливі заходи, у тому числі відверта брехня та фабрикуються матеріали для показу на російських інформаційних ресурсах", - зазначили в пресцентрі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Пісків, Павлополя і Славного, - пресцентр ОС

Станом на 7:00 ранку 26 лютого обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російських окупантів було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

"Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні штабу.

Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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А що таке "дєсять раз нарушілі"? Це ж не критично. Це ж не прицільно. Це ж навіть нікого не зачепило! Тому "режим припинення вогню" діє! Наші ж не відповідали з усіх столів? Нє? В очах зуйла і далі сир а в писку Арєстовіча жвачка?
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26.02.2021 08:37 Відповісти
Пропагадость РАБссии Ольга Скабеева говорит что,ИХТАМНЕТ и не было...
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26.02.2021 08:39 Відповісти
Де обіцяний мир, Вовка? Ти ж обіцяв припинити війну, оманське тріпло.
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26.02.2021 08:41 Відповісти
Азербайджанский политик Рамис Юнус,проводит параллель между Гитлером и Путлером,прчем очень точно...Гитлер поднял с кален Германию,Путлер поднял с кален дохлую РАБссию...и тд... Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4172
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26.02.2021 08:42 Відповісти
допомагай вам Боженька і материнська молитва !!!
Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9919

...
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26.02.2021 08:47 Відповісти
 
 