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Росія (47196) Венедіктова (756)

70 громадянам РФ повідомили підозру за розв'язання війни проти України, 160 - за злочини, пов'язані зі збройною агресією, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

70 громадянам РФ повідомили підозру за розв'язання війни проти України, 160 - за злочини, пов'язані зі збройною агресією, - Венедіктова

Із 2014 року 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв'язання та ведення агресивної війни проти України і пособництво у вчиненні цих дій. Серед них - російські чиновники.

Про це заявила Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Підозри оголосили міністру оборони РФ, трьом його заступникам, начальнику генерального штабу, раднику президента РФ, судді конституційного суду РФ.

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Крім того, за злочинні дії, пов’язані з окупацією Криму, українським судом заочно засуджено й так званого "уповноваженого представника президента РФ" у так званому "Кримському федеральному окрузі".

"Узагалі вже є вироки судів за цією категорією щодо більш як 40 громадян РФ. Тобто процес іде", - зазначила Венедіктова.

Загалом із 2014 року зареєстровано приблизно 30 тисяч кримінальних правопорушень, які пов’язані саме зі збройною агресією РФ.

"У нас уже 160 громадянам РФ повідомлено про підозру за відповідні злочини", - сказала Венедіктова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
...а посадили Стерненка
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26.02.2021 08:43
+4
Привезіть Україну бодай одного. 3000 офіцерів Зовнішньої розвідки нехай покажуть бодай один досвід професіоналізму. Зє - віддай наказ.
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26.02.2021 08:42
+4
там надо не 70-ти, а 70-ти миллионам объявлять....
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26.02.2021 08:46
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Привезіть Україну бодай одного. 3000 офіцерів Зовнішньої розвідки нехай покажуть бодай один досвід професіоналізму. Зє - віддай наказ.
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26.02.2021 08:42 Відповісти
...а посадили Стерненка
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26.02.2021 08:43 Відповісти
там надо не 70-ти, а 70-ти миллионам объявлять....
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26.02.2021 08:46 Відповісти
С языка снял.Значит,на одной волне.
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26.02.2021 08:58 Відповісти
А вони злякались ГЕпрокуроршу і повтікали.
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26.02.2021 08:48 Відповісти
Путина в списке конечно же нет, "это другое" .Возникает риторический вопрос, а сралин и гитлер тоже неуинауаты?
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26.02.2021 08:54 Відповісти
Со своими разобралась бы ..
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26.02.2021 09:10 Відповісти
"70 гражданам РФ сообщили о подозрении за развязывание войны против Украины, 160 - за преступления, связанные с вооруженной агрессией, - Венедиктова"

Теперь они в курсе, что их подозревают)))
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26.02.2021 09:45 Відповісти
Да,Ипполит, теперь знают и хрен куда дернутся за пределы мордовских ипеней. А Тупин не вечен /6
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26.02.2021 11:36 Відповісти
"Тобто процес іде", а в тюрьме никто не сидит. Милое дело судить агрессора, так как деятельность кипит без всякого результата, а вот своих изменников трогать не сметь - они очень ценные кадры в системе госуправления.
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26.02.2021 09:54 Відповісти
Какой толк будет В США от этой воровки Маркаровой??
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26.02.2021 13:10 Відповісти
 
 