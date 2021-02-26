УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12143 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 537 17
посол (1006) США (14465) Маркарова (257)

Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора

Новопризначена посол України у США Оксана Маркарова очікує поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маркарова заявила в коментарі "Голосу Америки".

За її словами, США не тільки стратегічний партнер України, а й країна, з якою ми пов'язані спільними цінностями.

"У нас спільні демократичні цінності і спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС - це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього чорноморського регіону і Європи", - сказала Маркарова.

Також посол вважає важливою підтримку Києва з боку американського уряду і обох партій у Конгресі.

"У мене як у посла дуже багато ідей, як зробити нашу співпрацю ще цікавішою і результативнішою, і я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі", - повідомила Маркарова.

Як повідомлялося, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США. Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ про призначення Маркарової послом у США з'явиться найближчим часом, - заступник голови ОП Жовква

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
но сначала вопрос - а что послица сделала для укрепления Украины, находясь на посту министра финансов? а в ответ тишина... и этим все сказано... назначают кого не попадя, убирают кого не жаль...
показати весь коментар
26.02.2021 08:55
+2
Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора - Цензор.НЕТ 3607
Буде ще одна послиха.
показати весь коментар
26.02.2021 08:58
+1
А чого вона "ожідаєт"? Вона сама працювати не збирається над цим всім? Чого ясвюі Бубачькіні кадри такі тіниві, коли працювати потрібно на країну і такі шустрі, коли на власну кишеню?
показати весь коментар
26.02.2021 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
но сначала вопрос - а что послица сделала для укрепления Украины, находясь на посту министра финансов? а в ответ тишина... и этим все сказано... назначают кого не попадя, убирают кого не жаль...
показати весь коментар
26.02.2021 08:55 Відповісти
Яка вона послиця? Непрофесіонал Зеленський, звично воліє призначати непрофесіоналів.
В Україні вистачає висококваліфікованих дипломатів, але призначається людина з фінансовим бекграундом. Напевно, головна задача полягає в досягненні результатів на фінансовому грунті - у відносинах з МВФ. А взаємодія із адміністрацією США - вторинна.
показати весь коментар
26.02.2021 13:10 Відповісти
А чого вона "ожідаєт"? Вона сама працювати не збирається над цим всім? Чого ясвюі Бубачькіні кадри такі тіниві, коли працювати потрібно на країну і такі шустрі, коли на власну кишеню?
показати весь коментар
26.02.2021 08:56 Відповісти
"У нас общие демократические ценности..." - пля! ещё один найвеличнишый ***** современности... Ещё одна зелёная сопля урода лезет в мышебратья к амерам.

"Байден, почему мы не НАТА" ?

тьфу - срань.
показати весь коментар
26.02.2021 08:58 Відповісти
Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора - Цензор.НЕТ 3607
Буде ще одна послиха.
показати весь коментар
26.02.2021 08:58 Відповісти
Скоріше "ослиха".
показати весь коментар
26.02.2021 09:32 Відповісти
пиріжки пече сапожнік
показати весь коментар
26.02.2021 09:09 Відповісти
Маркарова будет просто "профессионально" попрошайничать ...А для дипломатической миссии есть профессиональные дипломаты, а не финансисты...(может клоун просто думает, что он хитро сделан...)
показати весь коментар
26.02.2021 09:33 Відповісти
. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину. - а Украина и ее народ уже оказывается уже десятое
показати весь коментар
26.02.2021 09:42 Відповісти
Байден - серьезный мужик. Он никогда не приедет к клоуну, ставленнику криминального олигархата.
показати весь коментар
26.02.2021 10:06 Відповісти
Для нормализации отношений Украины и США нужно не посла менять в Америке, а президента в Украине.
показати весь коментар
26.02.2021 10:04 Відповісти
Оксáна Сергéевна Маркáрова (укр. Оксана Сергіївна Маркарова; род. 28 октября 1976, Ровно) - украинский государственный деятель и финансист. Бывший Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 года в кабинетах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. Член СНБО (с 31 мая 2019 по 4 марта 2020)[1]. С 25 февраля 2021 года посол Украины в США.[2]
показати весь коментар
26.02.2021 10:37 Відповісти
Углублять расширения, расширять углубления
показати весь коментар
26.02.2021 11:56 Відповісти
 
 