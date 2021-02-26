Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора

Новопризначена посол України у США Оксана Маркарова очікує поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маркарова заявила в коментарі "Голосу Америки".

За її словами, США не тільки стратегічний партнер України, а й країна, з якою ми пов'язані спільними цінностями.

"У нас спільні демократичні цінності і спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС - це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього чорноморського регіону і Європи", - сказала Маркарова.

Також посол вважає важливою підтримку Києва з боку американського уряду і обох партій у Конгресі.

"У мене як у посла дуже багато ідей, як зробити нашу співпрацю ще цікавішою і результативнішою, і я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі", - повідомила Маркарова.

Як повідомлялося, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США. Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну.

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