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Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax

Новини Цензор.НЕТ Події

Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує нові поставки вакцини проти коронавірусу в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", в ефірі одного з телеканалів він сказав, що компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.

"10 млн вакцин нас ще чекають, розроблені компанією Novavax", - сказав Степанов.

За його словами, компанія-виробник вакцини Novavax Serum Institute of India є найбільшою у світі. Вона виробляє 25 видів вакцин, які вже схвалили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Компанія Serum Institute of India поставляє вакцини у 170 країн світу.

Міністр зазначив, що Україна має отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.

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Також зазначалося, що в Україні почалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу - для цього використовують препарат CoviShield.

Крім того, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Пазл зійшовся - криворізькі індуси, до постачають Astra Zeneca і справді виявились не чужі Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".

Справжня милість Божа! Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.

Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.

Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".
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26.02.2021 09:00
+2
Уважаемые форумчане. Сорри, кто в курсе. Официально Украина вроде же закупала китайскую вакцину, почему привезли индийскую? Понимаю почему этот абсурд типичен для Украины, но все же, как они выкрутились, почему индийская вакцина как это обяснить?
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26.02.2021 08:59
+2
Украина кинула китайцев "Мотор Січ", Китай Украину на вакцину. Но у нас все хорошо, Степанов успел получить свой откат.
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26.02.2021 09:11
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Правила форума Рада форумчан
Уважаемые форумчане. Сорри, кто в курсе. Официально Украина вроде же закупала китайскую вакцину, почему привезли индийскую? Понимаю почему этот абсурд типичен для Украины, но все же, как они выкрутились, почему индийская вакцина как это обяснить?
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26.02.2021 08:59 Відповісти
Украина кинула китайцев "Мотор Січ", Китай Украину на вакцину. Но у нас все хорошо, Степанов успел получить свой откат.
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26.02.2021 09:11 Відповісти
Степанов виключно за відкатами і прийшов у МОЗ. Його туди призначили у знак вдячності за те, що він, будучи губернатором Одещини, "кинув" на виборах свого Президента Порошенка на користь клоуна. Продажна істота і жулик біля керма галуззю медицини у цей надважкий для медицини час.
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26.02.2021 09:26 Відповісти
по другому никак. ато наступит полная брахмапутра.
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26.02.2021 09:23 Відповісти
Для зебобиков Китай и Индия это одна страна
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26.02.2021 11:43 Відповісти
Пазл зійшовся - криворізькі індуси, до постачають Astra Zeneca і справді виявились не чужі Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".

Справжня милість Божа! Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.

Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.

Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".
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26.02.2021 09:00 Відповісти
Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax - Цензор.НЕТ 3575
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26.02.2021 09:01 Відповісти
дурко степашка подменяет снабженцев. откаты понравились санитару.
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26.02.2021 09:04 Відповісти
Что интересно, "Пфайзера" уже получила африканская Гана, это точно. Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax - Цензор.НЕТ 1720 Вроде как даже Компания моя переговоры ведет, с местными, дабы экипажи трех судов вакцинировать.
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26.02.2021 09:09 Відповісти
Все мои знакомые сказали что будут ждать нормальную вакцину. Медики этот шмурдяк колоть отказываются, а пенсионерам она вообще противопоказана в странах ЕС.
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26.02.2021 09:13 Відповісти
При той позорной организации проведения вакцинирования (100-159 человек в день) у зеленых придурков на вакцинацию потребуются целые годы.
В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.
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26.02.2021 09:23 Відповісти
при этой позорной организации работы ботоферм, вам даже не хватает мозгов писать в разных новостях разные комментарии, вы тупо копипастите... одноклеточные ))
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26.02.2021 09:29 Відповісти
Лучше приведите пример хорошей организации вакцинирования. Если таковая есть, что вряд ли. Как и наличие мозга у некоторых продажных Антон Есипенко 8647e951 "дописувачей".
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26.02.2021 09:33 Відповісти
Про мозг лучше молчи, у тебя его явно не хватает )) Утверждаешь, что я продажный? Докажи, одноклеточный ))
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26.02.2021 10:05 Відповісти
Бот зедебильный,а что написано не так.Заплатили китайцам через прокладку от степашки богатыревой почти 2 миллиарда,получили вакцину Индийскую по неизвестной цене и качестве,незарегистрированной нигде в мире.Где деньги ,которые перечислили Китайцам и где вакцины ,зедебилы организаторы? Африканские страны в день больше делают прививок чем ,так званные наши бригады ,которых одна на область.Это подготовка?
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26.02.2021 09:39 Відповісти
Ну конечно, обозвать оппонента зедебилом самое простое... вот только я не копирую одно и то же сообщение под разными новостями и способен думать. А вы только и делаете, что копируете одно и то же и повторяете одни и те же аргументы которые не способны подтвердить ничем )) Про то, что наши чинуши долбоебы которые не способны организовать заказ вакцин без откатов и прокладок у меня нет никаких возражений. Меня бесит, что вы настолько одноклеточны, что не способны придумать что-то самостоятельно ))
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26.02.2021 10:04 Відповісти
Ты вообще про что? Что именно придумать? И для каких целей ,есть факты.Они все показывают.Вакцин нет,ничего не подготовлено к вакцинации ,потому что никто до последнего не знал какая вакцина.А если ты не в курсе то ее надо и по разному хранить и по разному вводить пациентам ,а для этого необходимо обучить персонал.Какие еще факты тебя не одноклеточный зедебил интересуют?
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26.02.2021 10:13 Відповісти
У вакцины есть срок пригодности в течении которой её нужно использовать . Вроде бы около 4-5 месяцев. Каким образом они собираются найти столько желающих. Придется выкинуть и закупать новую. Ну вообщем-то это в их интересах "погреть руки"
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26.02.2021 09:35 Відповісти
нет спроса на ответственность за китайскую вакцину, значт возможнт все. Жизнь удалась так думает зеленая шобла отвлекая ситечками аборигенов от неудобных вопросов. НО БУДЕТ ТОЛЬКО ЕЩЕ ХУЖЕ! Если владу не менять как можно чаще любым спопсобом.
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26.02.2021 10:16 Відповісти
ой какая страшненькая зрадулька.
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27.02.2021 03:41 Відповісти
 
 