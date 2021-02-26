Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує нові поставки вакцини проти коронавірусу в країну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", в ефірі одного з телеканалів він сказав, що компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.
"10 млн вакцин нас ще чекають, розроблені компанією Novavax", - сказав Степанов.
За його словами, компанія-виробник вакцини Novavax Serum Institute of India є найбільшою у світі. Вона виробляє 25 видів вакцин, які вже схвалили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Компанія Serum Institute of India поставляє вакцини у 170 країн світу.
Міністр зазначив, що Україна має отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.
Також зазначалося, що в Україні почалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу - для цього використовують препарат CoviShield.
Крім того, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу.
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Справжня милість Божа! Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.
Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".
В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.