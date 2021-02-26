УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12143 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 643 7
Байден (2322) США (14465) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує, що Сполучені Штати Америки зроблять кроки, які завадять завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це Кулеба заявив під час панельної дискусії американського "Центру аналізу європейської політики" (CEPA) щодо майбутнього українсько-американського партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що повідомлення, що надходять від адміністрації президента Джо Байдена щодо "Північного потоку-2", дуже обнадійливі.

"Вони підкреслюють послідовність політики неприйняття "Північного потоку-2". Я вірю, що нам потрібно трохи більше часу, щоб побачити, що обнадійливі повідомлення будуть супроводжуватися рівною мірою з обнадійливими рішеннями і кроками, які будуть ухвалюватися", - зазначив Кулеба.

При цьому глава МЗС заявив, що зрештою завершення будівництва "Північного потоку-2" свідчитиме про "просту закономірність". "Якщо проєкт буде завершений, то може бути тільки один висновок: що заходи, які були вжиті, щоб унеможливити його завершення, були неефективними", - підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що цей газопровід є "болючою історією", і йому не подобається мати розбіжності з німецькими дипломатами в цьому питанні.

Читайте також: Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2"

"Вони мають свої національні інтереси, а ми наші. І ми вважаємо, що "Північний потік-2" підриває європейську безпеку", - сказав міністр і додав, що йдеться не тільки про енергетичну безпеку.

Водночас міністр заявив, що Україна після 2014 року не може вірити ні в які гарантії Росії, навіть якщо вона буде обіцяти збереження транзиту газу територією України в Європу після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також він переконаний, що енергетична безпека України буде послаблена. "Завершення будівництва "Північного потоку" зрештою призведе до припинення російського транзиту газу через Україну і підірве національну безпеку моєї країни", - сказав Кулеба.

Також читайте: У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кулеба, чючело, вы все на дядю Байдена рассчитываете, а сами чтонить собираетесь делать. ворье сраное.
показати весь коментар
26.02.2021 09:11 Відповісти
юстас из стана Байдена передает Алексу в Украине, що як неначе буцім-то і послиця буде при дєлі, а міністер отримав вчасно стратегічну інформацію...
показати весь коментар
26.02.2021 09:21 Відповісти
CША И ЕС тоже ожидали что Украина не будет покупать електричество в деспота белоруского и рашистского оккупанта ,финансируя насилие в Белорусии, и созданное рашистом ордло ,которое ведет войну с Украиной
показати весь коментар
26.02.2021 09:21 Відповісти
Публичное надругательство над ****** и казламордыми коцапами таки будет продолжацца с удвоенном силой, я правильно понял, не ??? Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 979
показати весь коментар
26.02.2021 09:30 Відповісти
Витрі сльозі, будь мужчиной... Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 5335
показати весь коментар
26.02.2021 20:12 Відповісти
 
 