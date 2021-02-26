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суд (8039) Стерненко (374) Корнієнко (649)

Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, -

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що протести проти вироку активісту Сергію Стерненку показують ставлення народу до судової системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За словами парламентарія, фракція "СН" свідомо не висловлює свою позицію щодо судового вироку.

"Немає позиції у фракції. І це не хаос, це свідоме рішення фракції - не висловлювати позицію. Чому? Тому, що у фракції є люди, які за одну позицію і за іншу позицію", - сказав депутат.

Також Корнієнко прокоментував чергові чутки про виключення депутатів із фракції через суперечки.

Читайте: Стерненко перебуває в окремій камері СІЗО з додатковими заходами безпеки, - адвокат Масі Найєм

"Я прокоментую спекуляції, які одне зі ЗМІ так званих запустило, що там когось виженуть, хтось вийде, фракція розвалиться. Це буде в сотий раз, коли "фракція розвалилася через розбіжності", - сказав Корнієнко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
ЗЕленою пліснявою бельма заволокло Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4719 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 чи що Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7851 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Люди були з плакатами - СВОБОДУ СТЕРНЕНКО Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233
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26.02.2021 09:12
+27
Завтра посмотришь, балабол
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26.02.2021 09:13
+22
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».

І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.

А зараз система. Не переплутайте.
А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
І не було таких ганебних рішень і вироків.
Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
Sergii Iesipov
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26.02.2021 09:13
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ЗЕленою пліснявою бельма заволокло Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4719 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 чи що Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7851 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Люди були з плакатами - СВОБОДУ СТЕРНЕНКО Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233
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26.02.2021 09:12 Відповісти
Згоден. Це вже клініка
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26.02.2021 10:00 Відповісти
Завтра посмотришь, балабол
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26.02.2021 09:13 Відповісти
Да попрячутся они все за спины ментовские. Да и в Киеве их нет. Все в округах "работают" Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7249
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26.02.2021 09:15 Відповісти
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».

І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.

А зараз система. Не переплутайте.
А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
І не було таких ганебних рішень і вироків.
Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
Sergii Iesipov
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26.02.2021 09:13 Відповісти
Ну так получается:
144 реформы - сбрехав.
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства" - сбрехав.
"І не було таких ганебних рішень і вироків." - тут смешно.
"складних і суперечливих відносинах" - вот так теперь называются дружеские отношения? «Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»

"итог пяти лет у власти - всего лишь 16% голосов избирателей в первом туре президентских выборов."
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26.02.2021 11:25 Відповісти
Итог отсутствия мозгов у уставших от войны и стада, а также влияния говнопомоек типа 1-1
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26.02.2021 11:35 Відповісти
Это тоже достойный итог петиной "работы".
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26.02.2021 12:43 Відповісти
игорь полковник

Скоро уже два года как прошли конкурс и обучение 300 юристов и адвокатов, прошли обучение в школе судей, прошли действительно качественный конкурс под контролем иностранных советников (кстати первый и последний раз ,проводился такой отбор), и не назначили не одного. Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет. Они сейчас хотят все это изменить и опять назначать ,только своих и только за деньги ,никто про них да же не вспоминает.

26.02.2021 09:46
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26.02.2021 13:07 Відповісти
"Ан Мур
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. "

"Ан Мур
...Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет."- это получается та, что от пети осталась?
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26.02.2021 13:16 Відповісти
Глухой что ли? Скорее дураком прикидывается. Если есть претензии к судам, то только за вынесенные ими решения и приговоры. А раз приговор необоснованный, то и Стерненко должен быть освобожден
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26.02.2021 09:13 Відповісти
Не,не. Он нам здесь про очередной кейс вещает. Балабол надеется,что переведёт стрелки с посадки Стерненка на абстрактные вещи.
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26.02.2021 09:32 Відповісти
Нутсючомц абстрактні? Адже судова реформа від Зєлєнского, иколи суди втратять залишки незалежності від ОПи не лише номінально, але й юридично - це не абстракція, а факт.
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26.02.2021 09:39 Відповісти
Для него это очень сложная логическая цепочка... Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5766
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26.02.2021 09:51 Відповісти
депутаты, делающие такие вбросы, 100% подпевалы кремля.
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26.02.2021 09:14 Відповісти
Что самое интересное дело о похищении завел именно Порошенко, зато теперь он громче всех орет о беспределе властей.
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26.02.2021 09:15 Відповісти
Пруфы ,что Порошенко лично заводил дело,дегенератина?а то что дело при Порошенко прикрыли,а при зекретине открыли и посадили -факт
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26.02.2021 09:17 Відповісти
Чудо ЗЕлене, а Порох що тоді в Одесі дільничим ментом працював Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7772
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26.02.2021 09:18 Відповісти
Ага лично прям завел.😁 У тебя в фамилии спереди буква "П" не пропущена?
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26.02.2021 09:21 Відповісти
не Порошенко, а Обама.
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26.02.2021 09:26 Відповісти
зря оно так...
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26.02.2021 09:15 Відповісти
кому цей алкаш вішає? воно гадає, що таким чином погасить протест? ***нуті!
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26.02.2021 09:16 Відповісти
Тобто гачла - "Свободу Стерненку" це не заклик негайно випустити і зняти незаконні звинувачення? Що воно там не чуло? Хтось бачив це порося на мітингу? Я ні!
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26.02.2021 09:16 Відповісти
Надзвичайної тупості чоловік! Закликів "відпустити" не було тому, що ці заклики були б абсурдні. Заклики були про справедливе правосуддя, яку не дозволило б саджати і затримувати безпідставно. Якщо цього не буде, то й відпускати не доведеться. А що Стосується Стерненка, то підстав законних для його утримання під вартою просто нема. Тму тут навіть питання "відпустити" звучить якось абсурдно.
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26.02.2021 09:17 Відповісти
А 100% Венедиктова и ее прокуроры, которые рисуют обвинения по Стерненко, Антоненко?
Она не меняет своих прокуроров в этом деле, как делала уже неоднократно в других случаях. Потому что прокуроры выполняют задание Венедиктовой и Зеленского.
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26.02.2021 09:18 Відповісти
этого прокурорву нельзя вешать за шею... его надо повесить за левую ногу и пусть висит...
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26.02.2021 09:19 Відповісти
А Вы, батенька, садист! Разве можно, за левую?! НепГеменно, за правую и гирю к шее привязать!
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26.02.2021 09:41 Відповісти
О,манипуляции в ход пошли. Этот корниенко почему-то думает,что умнее всех?
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26.02.2021 09:27 Відповісти
вони усі там вважають себе розумнішими за інших
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26.02.2021 10:03 Відповісти
а вот если перестать пить...
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26.02.2021 09:27 Відповісти
ты дыбил или чё? посадить на семь лет за нанесение телесных тому, кто должен сидеть за госизмену?
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26.02.2021 09:27 Відповісти
не в тему, но этой твари нужна минута славы
Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4219
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26.02.2021 09:28 Відповісти
Гнида.
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26.02.2021 10:00 Відповісти
не тих при обстрілі Маріуполя прибило.
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26.02.2021 10:13 Відповісти
Він не побачив призива відпускати ,евреї брешуть по любому поводу,Стерненко патріот України і за нього люди виходять і отаборяться під президентом,сотні добровольців патріотів сидять чи під слідством ні одного сепаратиста не судять,це влада котра прокуратуру суди і поліцію віддала в руки портнових медведчуків бойків рабіновічів татаровів,це януковіча-путіна реванш
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26.02.2021 09:31 Відповісти
Дядя слуга Бені. Вони не тільки вимагали випускати Стерненко і Антоненко, а всій вашій шоблі шурувати геть.
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26.02.2021 09:31 Відповісти
Бенин ЗЕленый нацюцюрнык. Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7815 Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7815 Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7815
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26.02.2021 10:04 Відповісти
Брехливе зелене чмо
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26.02.2021 09:32 Відповісти
я читала обвинительный акт или как это называется, конечно будут претензии, пришел чувак рассказал страшную историю, ему абсолютно поверили и кому-то влепили приговор, только потому, что он на него указал..., это ничего общего с правосудием не имеет вообще..., потому что с другой стороны, мы видим, как кто-то кого-то убивает в прямом эфире и это ничего не значит, его могут отпустить за недостатком улик... это абсурд и треш, так не бывает в правовом государстве...
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26.02.2021 09:34 Відповісти
Вам Зеленим Ідіотам пока по лобешнику не вріжеш самі не здогадаєтесь!! Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4574
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26.02.2021 09:34 Відповісти
Ти вже лось здоровий,очечки купиш собі сам...Ще скажи що із-за водія автозака всі претензії.
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26.02.2021 09:36 Відповісти
Если не отпустите, можно обмен провести: судью, прокурора и слуг-уродов за решетку, а Стерненко на свободу.
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26.02.2021 09:37 Відповісти
корнієнко перетворився на корабельну сосну. А плакати "Волю Стерненку" ніц не бачив?
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26.02.2021 09:39 Відповісти
Позиция простая и понятная: ни меня, ни кого-либо из слуг урода протесты не касаются, это всё судьи такие нехорошие Готовьтесь рвать когти, ребята.
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26.02.2021 09:39 Відповісти
Ну те же протестующие могут отпустить Корниенко в окно, но не говорить, что учат его летать.
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26.02.2021 09:44 Відповісти
Головна ідея того, що визначало в результаті вирок Стерненко , як заявив спітнілвй від натуги Антон Геращенко на шоу "Паво на владу "- ЦЕ ВИГІДНО ПОРОШЕНКО ...

Тупіше пропіарив Пороха ніж Вовка з маслом Рошен.
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26.02.2021 09:46 Відповісти
Зебилье ведет себя как бившие риги, на своей волне. В субботу увидишь, ****
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26.02.2021 09:54 Відповісти
зарплату за Вітренко видали. Цей крендель ще тиждень нічого не побачить.
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26.02.2021 09:56 Відповісти
Ну, да...народ не требует отпустить Стерненко потому, что народ считает - за 300 грн. надо давать не менее 7-и лет !?
Зе-идиот во главе партии !!!
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26.02.2021 09:56 Відповісти
SVOBODU STERNENKO !!!
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26.02.2021 10:10 Відповісти
Я ось уже не розумію, вони спеціально знущаються та підбурюють чи дійсно настільки тупі щоб подібне верзти.
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26.02.2021 10:11 Відповісти
еще не завтра зеленая мразь
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26.02.2021 10:11 Відповісти
У вироку Стерненку винен не ВАЗеленський, не 200% беня-діктова і т.п., а беззаконня якоїсь аморфної системи, очолюваної портновим.

"ФеєрІчно" !!!
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26.02.2021 10:21 Відповісти
Так скільки ж раз , роками повторювалось, що з ним розберемося підозра буде в будь-якому разі. Вина Стеренка в тому, що він і іже з ним втримали Одесу від перетворення на "ОдНР", цим похоронили надії багатьох людей, а люді ці не прості
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26.02.2021 10:33 Відповісти
Неправильно називати це зелене шобло "Слуга народу". Просто "Слуга". Вони прислужують всім, хто їм підмащує, або тримає на прив'язі, як собаку. Але тільки не народу.
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26.02.2021 10:42 Відповісти
Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

==============
Откровенный идиот
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26.02.2021 12:20 Відповісти
К сожалению, шоумен успел много набрать идиотов и колаборантов в СН, пора очистить конюшню.
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26.02.2021 12:33 Відповісти
Цей бомж небритий взагалі нічого не бачить.
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26.02.2021 12:40 Відповісти
он на корабельную сосну щя выскочит ...
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26.02.2021 13:01 Відповісти
говночлен говнопартии говнокорабельных говнососен говноколывана
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26.02.2021 13:00 Відповісти
Мало що там вбачає чи вважає один прислужник.
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26.02.2021 15:22 Відповісти
#СтерненкуВолю
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26.02.2021 16:16 Відповісти
Тут уже такие семь лет назад не увидели. А если стулом по спине, тогда зрение наладится? Или суд, к примеру, сжечь?
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26.02.2021 16:26 Відповісти
 
 