Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що протести проти вироку активісту Сергію Стерненку показують ставлення народу до судової системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За словами парламентарія, фракція "СН" свідомо не висловлює свою позицію щодо судового вироку.

"Немає позиції у фракції. І це не хаос, це свідоме рішення фракції - не висловлювати позицію. Чому? Тому, що у фракції є люди, які за одну позицію і за іншу позицію", - сказав депутат.

Також Корнієнко прокоментував чергові чутки про виключення депутатів із фракції через суперечки.

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"Я прокоментую спекуляції, які одне зі ЗМІ так званих запустило, що там когось виженуть, хтось вийде, фракція розвалиться. Це буде в сотий раз, коли "фракція розвалилася через розбіжності", - сказав Корнієнко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.