Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що протести проти вироку активісту Сергію Стерненку показують ставлення народу до судової системи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
За словами парламентарія, фракція "СН" свідомо не висловлює свою позицію щодо судового вироку.
"Немає позиції у фракції. І це не хаос, це свідоме рішення фракції - не висловлювати позицію. Чому? Тому, що у фракції є люди, які за одну позицію і за іншу позицію", - сказав депутат.
Також Корнієнко прокоментував чергові чутки про виключення депутатів із фракції через суперечки.
"Я прокоментую спекуляції, які одне зі ЗМІ так званих запустило, що там когось виженуть, хтось вийде, фракція розвалиться. Це буде в сотий раз, коли "фракція розвалилася через розбіжності", - сказав Корнієнко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.
А зараз система. Не переплутайте.
А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
І не було таких ганебних рішень і вироків.
Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
Sergii Iesipov
144 реформы - сбрехав.
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства" - сбрехав.
"І не було таких ганебних рішень і вироків." - тут смешно.
"складних і суперечливих відносинах" - вот так теперь называются дружеские отношения? «Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
"итог пяти лет у власти - всего лишь 16% голосов избирателей в первом туре президентских выборов."
Скоро уже два года как прошли конкурс и обучение 300 юристов и адвокатов, прошли обучение в школе судей, прошли действительно качественный конкурс под контролем иностранных советников (кстати первый и последний раз ,проводился такой отбор), и не назначили не одного. Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет. Они сейчас хотят все это изменить и опять назначать ,только своих и только за деньги ,никто про них да же не вспоминает.
26.02.2021 09:46
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. "
"Ан Мур
...Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет."- это получается та, что от пети осталась?
Она не меняет своих прокуроров в этом деле, как делала уже неоднократно в других случаях. Потому что прокуроры выполняют задание Венедиктовой и Зеленского.
Тупіше пропіарив Пороха ніж Вовка з маслом Рошен.
Зе-идиот во главе партии !!!
"ФеєрІчно" !!!
з ним розберемосяпідозра буде в будь-якому разі. Вина Стеренка в тому, що він і іже з ним втримали Одесу від перетворення на "ОдНР", цим похоронили надії багатьох людей, а люді ці не прості
==============
Откровенный идиот