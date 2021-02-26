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COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило зберігання вакцини Pfizer проти COVID-19 при стандартній температурі морозильної камери.

"Сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що дозволяє транспортування і зберігання нерозбавлених заморожених флаконів вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 при стандартних температурах, які зазвичай зустрічаються в фармацевтичних морозильних камерах, протягом двох тижнів", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті FDA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У грудні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів видало дозвіл на екстрене використання вакцини. Відповідно до початкових вимог, вакцина могла зберігатися при температурі від -80 до -60 градусів Цельсія.

Минулого тижня Pfizer і BioNTech представили FDA нові дані, згідно з якими вакцина може залишатися стабільною під час зберігання при більш високих температурах - від -25 до -15 градусів Цельсія - протягом двох тижнів.

Також читайте: Дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього серйозно, - Степанов про вакцинацію проти COVID-19

"Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності закупівлі холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць", - наводяться в заяві слова Пітера Маркса, доктора медичних наук, директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Всё, на сегодня хватит с меня "заряда бодрости" вакцинной. Кошмар, мля! Поют, по чьему-то приказу- всё что угодно! Кто-То торопится, по всей видимости.
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26.02.2021 09:17
+3
Знаешь, чем ниже интеллект тем больше теорий заговора мерещится на каждом углу... я ни на что не намекаю, просто к сведению говорю ))
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26.02.2021 09:22
+2
Вообще слов нет - им абы лишь продать, всё равно никто не сможет проверить - работает или нет, деньги во главе угла. Брррррред.
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26.02.2021 09:22
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Всё, на сегодня хватит с меня "заряда бодрости" вакцинной. Кошмар, мля! Поют, по чьему-то приказу- всё что угодно! Кто-То торопится, по всей видимости.
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26.02.2021 09:17 Відповісти
Знаешь, чем ниже интеллект тем больше теорий заговора мерещится на каждом углу... я ни на что не намекаю, просто к сведению говорю ))
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26.02.2021 09:22 Відповісти
При той позорной организации проведения вакцинирования (100-159 человек в день) у зеленых придурков на вакцинацию потребуются целые годы.
В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.
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26.02.2021 09:19 Відповісти
COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів - Цензор.НЕТ 4805
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26.02.2021 10:40 Відповісти
Вообще слов нет - им абы лишь продать, всё равно никто не сможет проверить - работает или нет, деньги во главе угла. Брррррред.
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26.02.2021 09:22 Відповісти
🤔
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26.02.2021 09:23 Відповісти
Делай деньги,делай деньги - остальное дребебедень!!! COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів - Цензор.НЕТ 2515
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26.02.2021 09:29 Відповісти
чому сподобалась новина? А тому, що така вимоглива процедура збереження виявляється не настільки необхідна. Можна і в звичайній морозильці для морозива COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів - Цензор.НЕТ 372
Як сказав один із коментаторів: все одно ніхто не перевіре - спрацювала вакцина чи ні. а гроші треба пошвидше отримати. Поки не наступила нова епідемія якоїсь сінгапурської птичої корі (птичий грип вже був).
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26.02.2021 09:33 Відповісти
"Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності закупівлі холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць", - наводяться в заяві слова Пітера Маркса, доктора медичних наук, директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA

Перекладаю.
ми хотіли заробити ще й на КРУТИХ холодильниках,але РИНОК, ...УКА ,НЕ ДАЄ..
НАРОД перестав брати нашу-ЧУДО ВАКЦИНУ,бо інші ненабагато гірші..
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26.02.2021 10:45 Відповісти
Бредишь? Вакцинация во многих странах затормозила, потому что у Файзера мощностей не хватает. Спрос имеется. Ну а хранилища для этой вакцины нормальные страны уже построили. И если кто не понял, теперь по подобной технологии, возможно, будут изготавливаться другие вакцины, а кроме того препараты от рака, рассеянного склероза и других аутоимунных заболеваний. Так что холодильники точно без дела не останутся.
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26.02.2021 12:56 Відповісти
 
 