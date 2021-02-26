COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило зберігання вакцини Pfizer проти COVID-19 при стандартній температурі морозильної камери.

"Сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що дозволяє транспортування і зберігання нерозбавлених заморожених флаконів вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 при стандартних температурах, які зазвичай зустрічаються в фармацевтичних морозильних камерах, протягом двох тижнів", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті FDA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У грудні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів видало дозвіл на екстрене використання вакцини. Відповідно до початкових вимог, вакцина могла зберігатися при температурі від -80 до -60 градусів Цельсія.

Минулого тижня Pfizer і BioNTech представили FDA нові дані, згідно з якими вакцина може залишатися стабільною під час зберігання при більш високих температурах - від -25 до -15 градусів Цельсія - протягом двох тижнів.

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"Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності закупівлі холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць", - наводяться в заяві слова Пітера Маркса, доктора медичних наук, директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA.