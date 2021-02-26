У Чернівецькій області можуть запровадити карантин вихідного дня, - заступник голови ОДА Гусак

У Чернівецькій області розглядають можливість запровадження карантину вихідного дня. Місцева влада ухвалить сьогодні рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Вона зазначила, що область не закриватимуть.

"Через пів години буде засідати наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість або запровадження карантину вихідного дня, або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які належать до "червоної" зони", - розповіла вона.

МОЗ повідомило, що за минулу добу в Чернівецькій області виявили 638 випадків коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП

Нагадаємо, вчора в Чернівецькій області стартувала вакцинація проти коронавірусу. Першим вакцину проти COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Зазначимо, в Україні виявили 8003 нові випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

Крім того, за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 1179 осіб. Найбільше зробили щеплень у Черкаській області.