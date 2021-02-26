Найкращий шлях - викинути Росію з Донбасу силою, але можуть бути наслідки, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що найкращий варіант вирішення проблеми з Донбасом - це "викинути Росію силою", але потрібно тверезо оцінювати ситуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Що б ми не робили, як би не робили, вони знайдуть причини і блокуватимуть. Тому нам потрібно діяти системно, послідовно, наполегливо, рішуче, і весь час звертатися до міжнародного співтовариства, щоб зрозуміли, хто є хто, що Росія агресор і окупант", - сказав Кравчук.

Як найкращий варіант Кравчук назвав силове вирішення, однак в такому випадку потрібно зважити всі "за" і "проти".

"Найкращий шлях - викинути її (Росію - ред.) силою, це відверто кажучи. Просто взяти і викинути. Але для цього потрібно зважити ситуацію. Викинути силою - це означає почати активні бойові дії, і ми не знаємо наслідків. По-друге, ми знаємо, що сьогодні маємо справу не зі слабеньким у військовому плані партнером, а з великою ядерною державою. Тому тільки один шлях - дипломатичний і політичний, і шляхом санкцій, їх потрібно розширювати і застосовувати до Росії", - сказав Кравчук.

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