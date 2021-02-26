Найкращий шлях - викинути Росію з Донбасу силою, але можуть бути наслідки, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що найкращий варіант вирішення проблеми з Донбасом - це "викинути Росію силою", але потрібно тверезо оцінювати ситуацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Що б ми не робили, як би не робили, вони знайдуть причини і блокуватимуть. Тому нам потрібно діяти системно, послідовно, наполегливо, рішуче, і весь час звертатися до міжнародного співтовариства, щоб зрозуміли, хто є хто, що Росія агресор і окупант", - сказав Кравчук.
Як найкращий варіант Кравчук назвав силове вирішення, однак в такому випадку потрібно зважити всі "за" і "проти".
"Найкращий шлях - викинути її (Росію - ред.) силою, це відверто кажучи. Просто взяти і викинути. Але для цього потрібно зважити ситуацію. Викинути силою - це означає почати активні бойові дії, і ми не знаємо наслідків. По-друге, ми знаємо, що сьогодні маємо справу не зі слабеньким у військовому плані партнером, а з великою ядерною державою. Тому тільки один шлях - дипломатичний і політичний, і шляхом санкцій, їх потрібно розширювати і застосовувати до Росії", - сказав Кравчук.
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видео -- https://files.catbox.moe/33od21.mp4
Чтобы показать, что "Искандеры" могут летать, Минобороны РФ опубликовало запуск ракеты в Сирии.
Один из пораженных объектов на видео - детская больница в городе Азаз. Обстрел был в 2016-м. Погибли 14 человек. Россия тогда всё отрицала. Но сегодня сама подтвердила своё преступление.
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Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
І що нам обіцяли при тому підписанні, що говорив Клінтон, і що потім сказали, коли дійшла справа до того, що треба виконувати... І, звичайно, треба заодно почитати яким комуняцьким кодлом була тоді Україна, і врахувати ще і це.. Словом, на що я тобі повинен дати ссилку? На курс новітньої історії України? Чи прочитати тобі у коментах лекцію годин на 5 ? Вибач, не маю ні часу, ні натхнення.
А что было бы неплохо отвлечь их на Сирию и Кавказ))
Ліквідація 11 громадян РФ під Санжарівкою
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