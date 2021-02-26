В Україні зафіксували сім випадків несприятливих наслідків після імунізації, але вони несерйозні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
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МОЗ України повідомило про 7 несприятливих події з імунізації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.
"Станом на 25 лютого надійшли перші повідомлення про несприятливі події з імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.
Як повідомлялося, за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 1179 осіб.
Топ коментарі
+16 Atman 9af553dd
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Кто-то кое-где....
КАКИЕ, мать вашу, "неблагоприятные события" ????
в справке о серьезной болезни или даже смерти писать"умер в результате неблагоприятных событий по иммунизации".. а не от вакцины..
как пишут сейчас - "смерть от побочных болезней" вместо "смерть от ковид-19"
Сегодня ровно год как главный санитарно-эпидемиологический врач Украины есть, а санитарно-эпидемиологической службы, которую ликвидировала Супрун, нет. Обещали, что МОЗ восстановит санитарно-эпидемиологическую службу. Через 8 дней будет год как санитарно-эпидемиологическую службу восстанавливают, а её всё нет. Была бы санитарно-эпидемиологической служба, возможно и пандемии не было бы.
ЗеБільна сволота,де обіцяні Pfizer та Moderna? Куди ви діли гроші, зелені бариги?