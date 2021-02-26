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В Україні зафіксували сім випадків несприятливих наслідків після імунізації, але вони несерйозні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ України повідомило про 7 несприятливих події з імунізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.

"Станом на 25 лютого надійшли перші повідомлення про несприятливі події з імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.

Як повідомлялося, за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 1179 осіб.

Також читайте: COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
не значні ..це які? так скажи олень. чи просто субфібрільна, чи то набряк Квінке! ))
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26.02.2021 09:42
+16
Слово вакцинування тепер не звучатиме -ховатимуться засловом ІМУНІЗАЦІЯ! Бояться назвати те гівно вакциною?
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26.02.2021 09:50
+15
Почти пол процента вакцинированных пострадали от побочных эффектов в первый же день вакцинации? Амбициозно...
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26.02.2021 09:44
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неприятность так себе -умершие или в коме.... а в целом ничего такого чтобы...
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26.02.2021 09:40 Відповісти
Бюджет пилит степанов, а неприятности разгребает Ляшко.
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26.02.2021 09:44 Відповісти
оба пилят
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26.02.2021 09:50 Відповісти
Головне що Зєлєнський нє піліт,йому вже розпиляний приносять.
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26.02.2021 10:23 Відповісти
не значні ..це які? так скажи олень. чи просто субфібрільна, чи то набряк Квінке! ))
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26.02.2021 09:42 Відповісти
Незначні - це типу пташка на кепку сходила. Це повідомлення начебт державного службовця. Начебто медка. Начебто професіонала. Мушу додати сюди і начебто порядного, начебто розумного.
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26.02.2021 10:07 Відповісти
цей олень таких слів не знає....не глуши колгоспника термінами!
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26.02.2021 10:48 Відповісти
И никакой конкретики и подробностей!!Додумывайте сами последствия?!!
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26.02.2021 09:43 Відповісти
На тысячу человек 7? Стало быть при вакцинации 100 тыс. их будет 700, ну сейчас точно очереди будут на вакцинацию😂
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26.02.2021 09:44 Відповісти
и это они так.. "слегка" приуменьшили.. раз в 5)) или в 10? как со статистикой на ковид, когда "выздоравливало" в течении 2х месяцев в 3-5 раз больше чем заболевало))
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26.02.2021 13:10 Відповісти
Почти пол процента вакцинированных пострадали от побочных эффектов в первый же день вакцинации? Амбициозно...
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26.02.2021 09:44 Відповісти
зачем вообще говорить ниочем,?
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26.02.2021 09:44 Відповісти
а ведь можно было и поконкретнее..."незначительные" слишком расплывчато )))
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26.02.2021 09:45 Відповісти
імунізація буває й у перехворівших... Головне він навіть слово ВАКЦИНА чи похідне від нього не назвав .
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26.02.2021 09:55 Відповісти
Потому, что это не нормальная вакцина, которой вакцинируются в нормальных цивилизованных странах, а какая то подробка (********) а не натуральная вакцина от короновируса , которую впаривает Степанов людям, закупленная в странах третьего мира и предназначенная скорее всего для животных.
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26.02.2021 09:46 Відповісти
Фсьо харашо,прєкрасная маркіза!😣
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26.02.2021 09:48 Відповісти
Слово вакцинування тепер не звучатиме -ховатимуться засловом ІМУНІЗАЦІЯ! Бояться назвати те гівно вакциною?
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26.02.2021 09:50 Відповісти
Аху.....нная новость!
Кто-то кое-где....
КАКИЕ, мать вашу, "неблагоприятные события" ????
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26.02.2021 09:54 Відповісти
вигадують нові медичні терміни))) щоби не лякатися самим і не провокувати відмову від шмурдяка)))
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26.02.2021 09:58 Відповісти
Что значит « неблагоприятные события по иммунизации»? Серьезные побочные эффекты? Тогда так и пишите. Хватит уже врать.
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26.02.2021 09:55 Відповісти
зато отмазки сверху спустили врачам:
в справке о серьезной болезни или даже смерти писать"умер в результате неблагоприятных событий по иммунизации".. а не от вакцины..
как пишут сейчас - "смерть от побочных болезней" вместо "смерть от ковид-19"
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26.02.2021 13:13 Відповісти
И поэтому практически все врачи,люди которые имеют медицинское образование и опыт, отказываются вакцинироваться!!!
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26.02.2021 09:56 Відповісти
Он вообще об чем? Очень информативно...
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26.02.2021 09:56 Відповісти
Шмурдяк і є шмурдяком як його не називай. От хто тільки буде відповідати ? Хоча люди самі на це погодилися,так? То нехай тепер не "кивають" на Степанова і Ляшка - хто їм лікар?
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26.02.2021 09:57 Відповісти
Слуги народа должны стать первыми бетатестерами
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26.02.2021 09:58 Відповісти
когда клоуна уколят?
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26.02.2021 10:01 Відповісти
він же обіцяв вакциною уколотись привселюдно , а не цим імунізатором
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26.02.2021 10:06 Відповісти
Знову "вода" як кажуть,конкретики від цих гнид ніякої.
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26.02.2021 10:04 Відповісти
коліть хлопці Ковіширку але гарантій здоровью нема
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26.02.2021 10:04 Відповісти
знатный шмурдяк степашка подогнал..50 чел ваксмнмровали и 7 уже плохо..
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26.02.2021 10:20 Відповісти
"В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко" - 26 февраля 2020 года Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.
Сегодня ровно год как главный санитарно-эпидемиологический врач Украины есть, а санитарно-эпидемиологической службы, которую ликвидировала Супрун, нет. Обещали, что МОЗ восстановит санитарно-эпидемиологическую службу. Через 8 дней будет год как санитарно-эпидемиологическую службу восстанавливают, а её всё нет. Была бы санитарно-эпидемиологической служба, возможно и пандемии не было бы.
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26.02.2021 10:32 Відповісти
В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные... кхм... даже в чем-то смешные....
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26.02.2021 10:38 Відповісти
Що, від фуфломіцина для країн третього світу ніхто не помер? Про наслідки щеплення цим лайном можна буде говорити через півроку, рік...

ЗеБільна сволота,де обіцяні Pfizer та Moderna? Куди ви діли гроші, зелені бариги?
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26.02.2021 11:10 Відповісти
Акакаяразніца? Це що, їх країна і їх громадяни? У вазеленських тут, чисто, бізнес.
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26.02.2021 12:53 Відповісти
"Всього" на мізерну кількість "вакцинованих"?
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26.02.2021 12:51 Відповісти
нормальная вакцина, всё ок.
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27.02.2021 03:49 Відповісти
 
 