В Україні зафіксували сім випадків несприятливих наслідків після імунізації, але вони несерйозні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

МОЗ України повідомило про 7 несприятливих події з імунізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.

"Станом на 25 лютого надійшли перші повідомлення про несприятливі події з імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.

Як повідомлялося, за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 1179 осіб.

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