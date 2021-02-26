УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11533 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
1 156 4
виплати (485) карантин (16095) лікарі (1096) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"Ковідні" доплати лікарям цього року збережуться, вони просто перейдуть у нову програму медгарантій, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 квітня медпрацівники України перейдуть на нову програму медичних гарантій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Степанов заявив в ефірі "Права на владу".

"У нас є доплати, які по "ковіду" доплачуються - 300%. І були введені доплати від 1 вересня для лікарів та медичних працівників середньої і нижчої ланок: 70% від посадового окладу, 50% мінімальної заробітної плати для середнього медичного персоналу і для молодшого медичного персоналу - 25%. Вони всі збережені. Від 1 квітня вони просто перейдуть у нову програму медичних гарантій", - зазначив міністр.

Також читайте: Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сохранятся, просто их платить не будут.
показати весь коментар
26.02.2021 09:45 Відповісти
Германия хочет переманить украинских заробитчан: кого и куда зовут

Около 60% украинских трудовых мигрантов хотят работать в Германии, сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Но получить работу в этой стране не так просто. Раньше контракты заключали только с квалифицированными специалистами, но из-за нехватки кадров, страна ЕС понемногу упрощает условия, и уже в ближайшее время хочет разрешить украинцам официально приезжать на сезонные работы в сельском хозяйстве.
Действительно ли условия для украинских работников в Германии улучшатся и есть ли подводные камни - узнавал OBOZREVATEL.
показати весь коментар
26.02.2021 09:53 Відповісти
Смотрел вчера степанова в передаче Г+Г "Право на владу"
Мне одному хочется, чтобы этого утырка на пожизненное с конфискацией определили?
показати весь коментар
26.02.2021 10:00 Відповісти
А когда вы будете доплачивать обычным хирургам, например? Шоб они не так сильно наглели.
показати весь коментар
26.02.2021 10:55 Відповісти
 
 