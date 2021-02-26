"Ковідні" доплати лікарям цього року збережуться, вони просто перейдуть у нову програму медгарантій, - Степанов
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З 1 квітня медпрацівники України перейдуть на нову програму медичних гарантій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Степанов заявив в ефірі "Права на владу".
"У нас є доплати, які по "ковіду" доплачуються - 300%. І були введені доплати від 1 вересня для лікарів та медичних працівників середньої і нижчої ланок: 70% від посадового окладу, 50% мінімальної заробітної плати для середнього медичного персоналу і для молодшого медичного персоналу - 25%. Вони всі збережені. Від 1 квітня вони просто перейдуть у нову програму медичних гарантій", - зазначив міністр.
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