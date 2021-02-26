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МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ: Потрібно схилити її до звільнення захоплених територій

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МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ: Потрібно схилити її до звільнення захоплених територій

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України.

"Росія захопила Крим шляхом збройної агресії й здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум. Тим самим вона грубо порушила основні принципи міжнародного права й підірвала систему безпеки в Європі та світі", - підкреслюють у зовнішньополітичному відомстві.

" З початку окупації Росія проводить злочинну політику колонізації й асиміляції півострова. Це здійснюється через системні порушення прав людини, жорстокі репресії проти всіх, хто має мужність протистояти окупації. Обмежуються національні, культурні, релігійні права етнічних українців та кримських татар, переслідується Православна Церква України. Придушується свобода слова,. знищені незалежні засоби масової інформації", - випливає з заяви.

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Крім цього, підкреслюється, що окупаційні "влади" цілеспрямовано переслідують кримських татар, корінний народ півострова, який не приймає окупацію.

"Росія намагається криміналізувати усіх незгодних, незаконно затримує їх і засуджує за сфальсифікованими звинуваченнями у "тероризмі" та "екстремізмі".Ще у 2016 році Росія заборонила Меджліс кримськотатарського народу (представницький орган кримськотатарського народу), а всі його члени були оголошені поза законом. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН 2017 року, Меджліс залишається забороненим і досі", - нагадують в МЗС.

Крім цього, акцентується увага на тому, що Росія також веде посилену мілітаризацію Криму.

"Півострів, який до окупації був відомий як курортна зона України, перетворено на російську військову базу, що становить загрозу не лише для України, а й для інших держав регіону, серед яких країни НАТО та ЄС", - сказано в заяві.

У МЗС також висловлюють подяку союзникам і партнерам за послідовну та дієву підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

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"Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень", - наголошується в заяві.

Крім цього підкреслюється, Україна продовжує консолідувати міжнародні зусилля, щоб добитися повної деокупації Криму й Севастополя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини. З цією метою Україна створює Кримську платформу - новий міжнародний координаційний формат - й закликає всіх партнерів приєднатися до неї.

"Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим - це Україна", - підсумували в МЗС.

Автор: Анастасія Потіха
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Призывай не призывай ,все равно получишь - уй. Ну не дебилы они,как бы вам этого не хотелось. Утром деньги - вечером стулья. То есть чистка судов,сбу,армии,жопоблока и полное уничтожение олигархии. Вот тогда и просить не нужно будет.
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26.02.2021 09:51 Відповісти
Совершенно солидарен. Полностью поддерживаю предыдущего оратора. МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ: Потрібно схилити її до звільнення захоплених територій - Цензор.НЕТ 7733
Плюс к этому жестко вскрыть каналы финансирования из кремля европейских политиков, особенно в Брюсселе.
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26.02.2021 09:58 Відповісти
Парадокс України. Одні захищають Державу Україну, гинуть за неї, інші при ВЛАДІ і ВРУ ЗДАЮТЬ ЇЇ ІНТЕРЕСИ І ПРАЦЮЮТЬ ВІДКРИТО ТА ВІДВЕРТО НА ВОРОГА. ТИХ ХТО ЗАХИЩАЄ І ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ ПЕРЕСЛІДУЮТЬ А ТИХ ХТО ЇЇ ЗДАЄ,ЗРАДЖУЄ НЕ ЧІПАЮТЬ А НАВПАКИ ПРИБЛИЖАЮТЬ ДО ВЛАДИ.
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26.02.2021 10:07 Відповісти
Було б непогано спочатку звільнити верховну раду від вати, а тоді і звільнення територій легше пройде.
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26.02.2021 10:12 Відповісти
На міжнародній арені треба вимагати визнання РФ терористичною державою та виключення з радбезу ООН (неясно по якому закону вона туди потрапила) за порушення статуту. Плюс торгове ембарго та відключення від свіфт. Тільки це може бути ефективними санкціями.
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26.02.2021 10:29 Відповісти
США подтверждает, что Крым- Украина. Надо на правах хозяев отдать американцам Севастополь под военно морскую базу с условием освобождения полуострова от кацапов.
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26.02.2021 10:37 Відповісти
К сожалению ни штаты ни европа не будут воевать с московией за освобождение Крыма,а добровольно лаптеногие даже говорить об этом не захотят.разве что после поражения в войне с цивилизованным миром
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26.02.2021 10:47 Відповісти
Но они могут нам помочь избавиться от рашистской нечисти.
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26.02.2021 10:57 Відповісти
То зверніться за допомогою та підтримкою до "антипутінської коаліції". Ой, а її немає. Знищена "велічайшим" ще в 2019 році.
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26.02.2021 12:55 Відповісти
 
 