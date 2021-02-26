МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ: Потрібно схилити її до звільнення захоплених територій

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України.

"Росія захопила Крим шляхом збройної агресії й здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум. Тим самим вона грубо порушила основні принципи міжнародного права й підірвала систему безпеки в Європі та світі", - підкреслюють у зовнішньополітичному відомстві.

" З початку окупації Росія проводить злочинну політику колонізації й асиміляції півострова. Це здійснюється через системні порушення прав людини, жорстокі репресії проти всіх, хто має мужність протистояти окупації. Обмежуються національні, культурні, релігійні права етнічних українців та кримських татар, переслідується Православна Церква України. Придушується свобода слова,. знищені незалежні засоби масової інформації", - випливає з заяви.

Читайте також: Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів

Крім цього, підкреслюється, що окупаційні "влади" цілеспрямовано переслідують кримських татар, корінний народ півострова, який не приймає окупацію.

"Росія намагається криміналізувати усіх незгодних, незаконно затримує їх і засуджує за сфальсифікованими звинуваченнями у "тероризмі" та "екстремізмі".Ще у 2016 році Росія заборонила Меджліс кримськотатарського народу (представницький орган кримськотатарського народу), а всі його члени були оголошені поза законом. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН 2017 року, Меджліс залишається забороненим і досі", - нагадують в МЗС.

Крім цього, акцентується увага на тому, що Росія також веде посилену мілітаризацію Криму.

"Півострів, який до окупації був відомий як курортна зона України, перетворено на російську військову базу, що становить загрозу не лише для України, а й для інших держав регіону, серед яких країни НАТО та ЄС", - сказано в заяві.

У МЗС також висловлюють подяку союзникам і партнерам за послідовну та дієву підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

Читайте: Вимагаємо від РФ припинити агресію і закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний та санкційний тиск на Росію, - МЗС

"Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень", - наголошується в заяві.

Крім цього підкреслюється, Україна продовжує консолідувати міжнародні зусилля, щоб добитися повної деокупації Криму й Севастополя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини. З цією метою Україна створює Кримську платформу - новий міжнародний координаційний формат - й закликає всіх партнерів приєднатися до неї.

"Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим - це Україна", - підсумували в МЗС.