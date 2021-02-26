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Глава ОБСЄ Лінде нагадала, що Крим - це Україна: "Ми намагатимемося зробити свій внесок"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ОБСЄ Лінде нагадала, що Крим - це Україна:

Врегулювання російсько-українського збройного конфлікту має відбутися з повною повагою до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Про це заявила чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде під час спільного засідання трьох загальних комітетів Парламентської Асамблеї ОБСЄ в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція визнає надзвичайну важливість СММ ОБСЄ в Україні. І ми намагатимемося зробити свій внесок у зусилля в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи з метою знаходження стійкого врегулювання конфлікту. Це має відбутися у відповідності до норм та зобов’язань ОБСЄ та з повною повагою до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - зазначила Лінде.

Діючий голова ОБСЄ також зазначила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "має мандат щодо вільного та безперешкодного доступу по усій території України". Вона наголосила, що СММ має бути забезпечено "усі можливості для повного виконання мандату".

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Заява Анн Лінде прозвучала у відповідь на запитання з боку голови делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микити Потураєва, який поцікавився, чому ОБСЄ досі не приєдналася до ООН та ЮНЕСКО у дистанційному моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму, і нагадав, що мандат СММ поширюється на усю територію України, включно з Кримом.

Як повідомлялося, 24-26 лютого в онлайн-форматі проходить 20-та зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ за участю близько 270 парламентаріїв, представників уряду держав-учасниць ОБСЄ. Питання триваючої агресії РФ проти України та тимчасової окупації Криму залишається однією з головних тем у виступах депутатів країн-учасниць ОБСЄ.

Автор: Анастасія Потіха
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Та вже постарайтеся,просимо 😡А якщо серйозно то всі ваші старання схожі натепер на вислів про сліпого який побачить і глухого який почує.
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26.02.2021 09:53 Відповісти
Хоча б визнає наявність російсько-українського збройного конфлікта. От якби ще визнала наявність нічим не спровакованої ерефівської збройної агресії проти нічого не повинної України. А так звичайне бла-бла-бла.
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26.02.2021 09:55 Відповісти
А шо такое? Конверты с ЗП от путина перестали выдаваться вовремя? Борреля ваще не работу не взяли. Кацапы, увас сокращение проходит среди европейской агентуры? Видать туговато с денежкой стало...
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26.02.2021 09:54 Відповісти
ОБСЕ - организация зарабатывающая на войнах и конфликтах.
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26.02.2021 10:07 Відповісти
 
 