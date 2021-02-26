Глава ОБСЄ Лінде нагадала, що Крим - це Україна: "Ми намагатимемося зробити свій внесок"

Врегулювання російсько-українського збройного конфлікту має відбутися з повною повагою до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Про це заявила чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде під час спільного засідання трьох загальних комітетів Парламентської Асамблеї ОБСЄ в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція визнає надзвичайну важливість СММ ОБСЄ в Україні. І ми намагатимемося зробити свій внесок у зусилля в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи з метою знаходження стійкого врегулювання конфлікту. Це має відбутися у відповідності до норм та зобов’язань ОБСЄ та з повною повагою до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - зазначила Лінде.

Діючий голова ОБСЄ також зазначила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "має мандат щодо вільного та безперешкодного доступу по усій території України". Вона наголосила, що СММ має бути забезпечено "усі можливості для повного виконання мандату".

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Заява Анн Лінде прозвучала у відповідь на запитання з боку голови делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микити Потураєва, який поцікавився, чому ОБСЄ досі не приєдналася до ООН та ЮНЕСКО у дистанційному моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму, і нагадав, що мандат СММ поширюється на усю територію України, включно з Кримом.

Як повідомлялося, 24-26 лютого в онлайн-форматі проходить 20-та зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ за участю близько 270 парламентаріїв, представників уряду держав-учасниць ОБСЄ. Питання триваючої агресії РФ проти України та тимчасової окупації Криму залишається однією з головних тем у виступах депутатів країн-учасниць ОБСЄ.