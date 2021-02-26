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Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робота щодо

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на необхідності судової реформи в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Венедіктової, судова реформа – це запит суспільства номер один.

"У нас велика проблема в судовій реформі. Це факт... І дуже неприємно, що закон, ухвалений у 2019 році, не виправдав очікувань, які ми мали. Але зараз компетентні органи, котрі відповідають за судову реформу, зроблять все для того, щоб підготувати якісний законопроєкт. Над ним працюють і профільний парламентський комітет, і комісія з правової реформи при Президенті із залученням експертів, які обізнані в цій сфері. Судова реформа – це запит суспільства номер один. І я, як прокурор, відчуваю це щодня. У судах шалені навантаження, брак ресурсу", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави

Венедіктова також підкреслила, що до суду щодня направляють щонайменше 11 проваджень щодо корупційних правопорушень.

"За минулий рік їхня кількість зросла на 20% і становить сьогодні 3 тисячі обвинувальних актів. До суду також направлено 2 тисячі проваджень щодо привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Сама антикорупційна інфраструктура – НАБУ, САП, ВАКС – також дає результат. Однак кількість проваджень набагато більша, ніж суд може розглянути, тому питання в тому, коли цей маховик запрацює на повну. Але вже є дуже гарні результати. Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Найбільша проблема ,це корумповане ГПУ і Бєнядиктова особисто !!!!))))
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26.02.2021 10:06
+6
І ця проблема має ім'я - Венедіктова.
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26.02.2021 10:03
+4
Належний прокурорський надзор ,припинив би судівський "бєспрєдєл " !!!!)))
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26.02.2021 10:14
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Терміново виготовити гіпсові погруддя цієї Генеральної Покурвовші й подарувати кожному судді!
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26.02.2021 10:01 Відповісти
І ця проблема має ім'я - Венедіктова.
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26.02.2021 10:03 Відповісти
Генеральный прокурор Украины-эта должность на которой зарабатывают (воруют) около 100 млн. долларов США и с радостью валят за бугор.
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26.02.2021 10:04 Відповісти
Раз у нас нет нормальных судей - выгнать нахрен всех и позволить до набора новых разрешить гражданскому обществу выполнять судейские функции и исполнять вынесенные приговоры.
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26.02.2021 10:05 Відповісти
За эти проблемы вам и доплачивают !
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26.02.2021 10:06 Відповісти
Найбільша проблема ,це корумповане ГПУ і Бєнядиктова особисто !!!!))))
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26.02.2021 10:06 Відповісти
И суды туда же...
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26.02.2021 10:08 Відповісти
Належний прокурорський надзор ,припинив би судівський "бєспрєдєл " !!!!)))
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26.02.2021 10:14 Відповісти
Якщо судова система була віддана під управління портнову, то нащо скиглить ця двухсотвідсоткова прокурорва???
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26.02.2021 10:10 Відповісти
Чем больше судей Вовков,тем сильнее рехВОРмы Работа по "ПриватБанку" показывает, что антикоррупционная система работает, но у нас большая проблема в судебной реформе, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 559
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26.02.2021 10:10 Відповісти
Вовк ,це самий обізнаний фахівець у справах баранів !!!))
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26.02.2021 10:23 Відповісти
Может ты скажешь в слух кто судебной рехформой развалил всю судебную систему, или тебе методичка не позволяет.
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26.02.2021 10:43 Відповісти
Медицина Трамадольная реформированная Райкай Богатыревой вылечилась лучше всех в мире. Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1922Главное быстро и надежно,Степанов не даст сбрехать Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1922
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26.02.2021 10:14 Відповісти
О заседании стало известно за сутки - 25 февраля. Новость уже подтвердил Офис президента, уточнив, что связано оно с "необходимостью принятия оперативных решений по поводу актуальных вопросов государственной безопасности". Важно, что заседание состоится накануне запланированной бессрочной акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд Одессы приговорил к 7 годам тюрьмы по спорному делу. "Пошли слухи, что предметом сегодняшнего заседания СНБО, помимо прочего, может стать функционирование судовой системы в Украине", - сообщил Мосийчук.

читайте подробнее https://www.dialog.ua/ukraine/224639_1614323422
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26.02.2021 10:15 Відповісти
Як казав Дважды не сидевший ДАУНетский хряк,ДАУНбасс паражняк не гонить,наша ******* прахвессионалов накормит всех Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8452
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26.02.2021 10:17 Відповісти
Робота сама по собі ніколи нічого не показує.Показує лишень результат роботи.В арміі як колись було - один взвод копає траншею,другий її тут же закопує - і всі при ділі,і всі зайняті,і робота кипить...
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26.02.2021 10:18 Відповісти
Так весь этот спектакль (с Приватом) рассчитан на лохов!
Все, в т.ч. и Венедиктова, знают, что Беня в судах всё порешает !
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26.02.2021 10:22 Відповісти
Люстрация в Польше дала результат...,советских Крыс постепенно выгнали на пенсию... Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8938
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26.02.2021 10:22 Відповісти
Люстрація і імітація люстраціі , це трохи різні речі !!)))
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26.02.2021 10:25 Відповісти
Игорь Валерьевич никуда из Украины не денется,в любой другой стране его арестуют немедленно...Чувак доигрался и долетался... Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3449
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26.02.2021 10:25 Відповісти
...у нас антикоррупционная система работает....

Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8364
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26.02.2021 10:25 Відповісти
Робить,аж дим іде !!!))
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26.02.2021 10:36 Відповісти
Антикорупційна система працює, але всупереч зусіллям бенедіктовни.
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26.02.2021 10:25 Відповісти
Ага особливо коли "прохвесіонали" 😁 типу перукарів і весільних фотографів з ВР підключаться. Ото ********* так *********
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26.02.2021 10:35 Відповісти
США вычислили кто именно совершал Кибератаки на государственные службы,в итоге около 1 000 крыс Путлера из СВР РАБссии,а также некоторые структуры ФСБ попадут под жесточайшие санкции Госдепа и финансовой полиции США...,Ждем-с сразу 4 пакета санкций Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5415
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26.02.2021 10:35 Відповісти
Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4583
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26.02.2021 12:34 Відповісти
Трамп по поводу кибератак сказал,-:это китайцы....Трампа точно пасодють Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2132
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26.02.2021 10:44 Відповісти
туды иму и дарога
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26.02.2021 12:35 Відповісти
 
 