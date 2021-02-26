Результати дослідження на нові штами COVID-19 в Україні очікуємо наступного тижня, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я очікує наступного тижня результати дослідження на наявність нових штамів COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Наступного тижня очікуємо результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть досліджені зразки тяжкохворих, які були відібрані в Івано-Франківській області. Будемо знати, чи циркулюють у нас минулі штами або вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Водночас, за словами головного санлікаря, в раніше направлених з України в Німеччину зразках не було виявлено мутацій COVID-19.

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