Результати дослідження на нові штами COVID-19 в Україні очікуємо наступного тижня, - Ляшко
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Міністерство охорони здоров'я очікує наступного тижня результати дослідження на наявність нових штамів COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Наступного тижня очікуємо результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть досліджені зразки тяжкохворих, які були відібрані в Івано-Франківській області. Будемо знати, чи циркулюють у нас минулі штами або вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.
Водночас, за словами головного санлікаря, в раніше направлених з України в Німеччину зразках не було виявлено мутацій COVID-19.
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Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар26.02.2021 10:37 Відповісти Мені подобається 0
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