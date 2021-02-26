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Чернівецька область може потрапити до "червоної" зони, якщо зростатиме кількість госпіталізованих, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чернівецька область може потрапити до

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області погіршується і регіон може потрапити до "червоної" зони.

Про це повідомив у ході брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень у Чернівецькій області.

"Тому що це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

Також читайте: У Чернівецькій області можуть запровадити карантин вихідного дня, - заступник голови ОДА Гусак

Автор: Анастасія Потіха
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Коли ви вже всі -ЗЕгниди , на справжню ЗОНУ потрапите😠?
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26.02.2021 10:15 Відповісти
может и если.
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26.02.2021 10:33 Відповісти
сильно довольный ********** у этого борца с вселенской эпидемией. Где же усталые и красные от безсонницы глаза, мятый пиджак и груз ответсвенности залюдей и страну? Них.я их нет. Зато на каждом брифинге- светится радостью, как шлюха, которую берут в баню на хороший колхоз.
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26.02.2021 10:38 Відповісти
чего ему париться - он последний раз в больнице у стоматолога был) к ковидным точно не приближается....
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26.02.2021 10:39 Відповісти
А ДО сьогодні воно не росло , чи як ?
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26.02.2021 13:16 Відповісти
 
 