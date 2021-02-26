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Новини Політика України
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Байден (2324) МВС (2877) Шокін (335)

Розслідування у справі, в якій фігурував нинішній Президент США Байден, припинено правомірно, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розслідування у справі, в якій фігурував нинішній Президент США Байден, припинено правомірно, - МВС

У МВС зазначають, що кримінальне провадження №62020000000000236 було закрито 23 вересня 2020 року (а це ще за кілька місяців до проведення виборів Президента США) у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд ухвалив свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що поліція закрила справу на законних підставах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена: "У діях громадянина США не було складу кримінального проступку"

Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна.

Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер. 20 січня 2021 року новий президент США Джо Байден склав присягу 46-го глави держави.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
товарищ Байден! Произошла чудовищная ошибка!
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26.02.2021 10:18
+6
Піаніном клянусь!
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26.02.2021 10:19
+2
Опять Порошенко кому-то в штаны гадит. Да что ж за человек такой?! Сколько это может продолжаться??? Немедленно открыть на него 59-е уголовное дело!
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26.02.2021 10:24
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товарищ Байден! Произошла чудовищная ошибка!
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26.02.2021 10:18 Відповісти
Піаніном клянусь!
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26.02.2021 10:19 Відповісти
Ага. Правомерно. Ладушки, а как оно тогда открывалось?
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26.02.2021 10:18 Відповісти
откривалось під тиском другого кловуна - трампа. але відкривати було в кайф, ще й Пороха примазати була можливість... тепер бульбашка лопнула... столо неактуально.
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26.02.2021 10:29 Відповісти
А коли буде заява про неправомірність оголошення звинувачення Ріфмайстера Аваковим та президентиком ?
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26.02.2021 10:18 Відповісти
Замісник Авакова Гантон Геращенко учора заявив на шой у Мосейчук, що суд в Одесі по справі Стерненко діяв на вигоду Порошенкові.Що сталось з МВД?
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26.02.2021 10:21 Відповісти
первая попытка реформы провалилась. это называется откат на фоне общего отката в стране
вернулось за два года все что пытались сломать с 2015 года.
ничего. в грузии было три подхода. два раза увольняли 90% личного состава включая министерство. пока стало более ли менее
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26.02.2021 10:23 Відповісти
Опять Порошенко кому-то в штаны гадит. Да что ж за человек такой?! Сколько это может продолжаться??? Немедленно открыть на него 59-е уголовное дело!
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26.02.2021 10:24 Відповісти
Ой как интересно! Прокурор нашего сывочолого реформатора пШокин на Байдена батон крошит. Видать его тогда с тепловизора таки зацепило
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26.02.2021 10:19 Відповісти
Решил немного деньжат заработать, а оказалось что в очень нехороший блудняк впутался. То, что у американцев до него еще пока руки не дошли, еще не означает, что про него забыли.
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26.02.2021 10:25 Відповісти
Ну якщо той, то й чого ж...
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26.02.2021 10:20 Відповісти
Вот шмаркля аж в колготки письнул, так хотел Байдена к себе в гости, ага. А как Байдену к нам ехать, если его тут тупо арестуют и посадят?! Око государево не дремлет, начеку и на страже, ага.
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26.02.2021 10:21 Відповісти
Расследование по делу, в котором фигурировал нынешний Президент США Байден, прекращено правомерно, - МВД - Цензор.НЕТ 7664
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26.02.2021 10:21 Відповісти
Ну це не дивина. Як у нас "заднім числом" вміють справи закривати ми в курсі 😁
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26.02.2021 10:21 Відповісти
 
 