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Велика Британія (3665) Крим (12755) Сіммонс Мелінда (113)

"Ми шануємо пам'ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ українських земель", - посол Британії Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що вшановує пам'ять тисяч людей, які протестували проти захоплення РФ українських земель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні Україна відзначає День спротиву окупації Криму та Севастополя. Ми вшановуємо пам'ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ земель, включно з убитими, пораненими і переслідуваними за те, що наважилися сказати, що Крим – це Україна", - написала Сіммонс.

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні закликало РФ у сьому річницю від початку окупації Криму повністю припинити окупацію півострова, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути Україну повний контроль над півостровом.

Також читайте: Санкції проти Росії продовжаться, поки вона не припинить окупацію частини України, - МЗС Литви

Ми шануємо память тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ українських земель, - посол Британії Сіммонс 01

Автор: Наталя Джума
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26 февраля 2021, 08:33 ​ВВС США отправили стратегический беспилотник Global Hawk на Донбасс и Крым - детали операции Стратегический беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk провел очередную разведку оккупированных Россией Донбасса и Крыма.

читайте подробнее https://www.dialog.ua/war/224638_1614320918
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26.02.2021 10:28 Відповісти
Дозволю собі поправити пані посла 🇬🇧,не "ганебного",а ЗЛОЧИННОГО 😠
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26.02.2021 10:30 Відповісти
А че так? Постеснялись упомянуть ЮВТ на этой встрече? Или побоялись? Ветер начал дуть в другую сторону?
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26.02.2021 10:35 Відповісти
Сині кігті- то по якому дрес-коду?
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26.02.2021 11:12 Відповісти
Реакція поросят на зустріч посла Великобританіі з Ю.Тимошенко:а,хто її уповноважив на таку зустріч?
**
Нє посол Великоїбританіі має зустрічатись з агентами ФСБ?
**
У парламенті Британії закликали розслідувати зв'язки Порошенка з Медведчуком
https://www.eurointegration.com.ua/.../11/28/7089990/...
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26.02.2021 11:17 Відповісти
 
 