"Ми шануємо пам'ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ українських земель", - посол Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що вшановує пам'ять тисяч людей, які протестували проти захоплення РФ українських земель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні Україна відзначає День спротиву окупації Криму та Севастополя. Ми вшановуємо пам'ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ земель, включно з убитими, пораненими і переслідуваними за те, що наважилися сказати, що Крим – це Україна", - написала Сіммонс.

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні закликало РФ у сьому річницю від початку окупації Криму повністю припинити окупацію півострова, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути Україну повний контроль над півостровом.

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