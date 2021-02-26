За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Протягом 24-25 лютого в Україні від COVID-19 провакцинували 1,338 тис. осіб.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За середу і четвер вакцинували 1,338 тис. осіб", - сказав він.
"Уже вчора в кожній з областей України, а також в зоні ООС зробили перші щеплення. За добу 25 лютого в Україні провели 1,179 тис. вакцинацій проти COVID-19. Чоловіків вакцинували більше ніж жінок - 792 проти 387. Найбільше щеплень за попередню добу зробили в Черкаській і Тернопільській областях, а також в Києві - по 90 щеплень за добу", - додав Ляшко.
Топ коментарі
+1 Uhbif
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А ведь обещало! ДВА РАЗА!
Первый раз - привиться ПЕРВЫМ! Как в цивилизованых странах.
Второй раз - как говнокомандующий с ВСУ.
НО!!!! Не хочет,обосрался - вакцин не тот,на который рассчитывал!
Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее."
Лiкарi знають, шо за гидоту їм намагаються вколоти
"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас 7. Вони всі несерйозні", За словами Ляшка, панікувати не варто, тому що повідомлення про несприятливі події після імунізації передбачені інструкцією виробника вакцини.
Побочное действиеСо стороны органов чувств: возможны шум в ушах, ослабление слуха, снижение зрения.Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: возможны головокружение, тремор конечностей, бессонница.Со стороны пищеварительной системы: возможна рвота.Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно сердцебиение.Со стороны организма в целом: аллергические реакции, гипертермия, внезапная смерть (при наличии идиосинкразии).
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1308
РОТРІБНО ЩЕ РОЗТЯГНУТИ ПРОЦЕС.. СТЕПАШКА НЕ МОЖЕ ЩОДНЯ ЛІТАТИ!