За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко

Протягом 24-25 лютого в Україні від COVID-19 провакцинували 1,338 тис. осіб.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За середу і четвер вакцинували 1,338 тис. осіб", - сказав він.

"Уже вчора в кожній з областей України, а також в зоні ООС зробили перші щеплення. За добу 25 лютого в Україні провели 1,179 тис. вакцинацій проти COVID-19. Чоловіків вакцинували більше ніж жінок - 792 проти 387. Найбільше щеплень за попередню добу зробили в Черкаській і Тернопільській областях, а також в Києві - по 90 щеплень за добу", - додав Ляшко.

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