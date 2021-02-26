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За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко

Протягом 24-25 лютого в Україні від COVID-19 провакцинували 1,338 тис. осіб.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За середу і четвер вакцинували 1,338 тис. осіб", - сказав він.

"Уже вчора в кожній з областей України, а також в зоні ООС зробили перші щеплення. За добу 25 лютого в Україні провели 1,179 тис. вакцинацій проти COVID-19. Чоловіків вакцинували більше ніж жінок - 792 проти 387. Найбільше щеплень за попередню добу зробили в Черкаській і Тернопільській областях, а також в Києві - по 90 щеплень за добу", - додав Ляшко.

Також читайте: Україна не потрапляє до "сірої" зони карантину Євросоюзу, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
просто смешно...
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26.02.2021 10:27
+1
500 000 доз мачмалы : 650 чел. в сутки = 769 дней
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26.02.2021 10:30
+1
оперативность зашкаливает. миллион человек за 4 года.
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26.02.2021 10:39
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просто смешно...
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26.02.2021 10:27 Відповісти
из них 1000 военных в принудительном порядке?)
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26.02.2021 10:29 Відповісти
500 000 доз мачмалы : 650 чел. в сутки = 769 дней
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26.02.2021 10:30 Відповісти
Но не тело Зельцмана в кресле президента!
А ведь обещало! ДВА РАЗА!
Первый раз - привиться ПЕРВЫМ! Как в цивилизованых странах.
Второй раз - как говнокомандующий с ВСУ.
НО!!!! Не хочет,обосрался - вакцин не тот,на который рассчитывал!
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26.02.2021 10:33 Відповісти
Приедет Пфайзер,привьется
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26.02.2021 10:54 Відповісти
оперативность зашкаливает. миллион человек за 4 года.
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26.02.2021 10:39 Відповісти
Чем ты хвастаешь Ляшко???!! Это мизер, это позор!!!
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26.02.2021 10:50 Відповісти
Приєднуйся сам, заохочуй рідню, друзів, не уникай щеплення - швидше піде.
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26.02.2021 11:16 Відповісти
Темпы просто поражают.как там " мастера спорта по борьбе с ковидом"?
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26.02.2021 10:52 Відповісти
Согласно сводкам в отделение одной из больниц Киева ночью попали двое мужчин, по предварительным данным с кличками Лящ и Степашка с нанесенными друг другу более 1300 колотых ран, предварительно шприцами )))
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26.02.2021 10:53 Відповісти
600 бригад.
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26.02.2021 10:58 Відповісти
1300?депутаты,мэры,чиновники и прочий мусор.
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26.02.2021 11:11 Відповісти
Ну тепер все. В ковіда немає жодного шансу За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1737
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26.02.2021 11:15 Відповісти
"26.‎02.‎2021
Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее."

Лiкарi знають, шо за гидоту їм намагаються вколоти
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26.02.2021 11:20 Відповісти
З такою швидкістю можна тільки Ліхтенштейн вакцінувати.
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26.02.2021 11:33 Відповісти


"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас 7. Вони всі несерйозні", За словами Ляшка, панікувати не варто, тому що повідомлення про несприятливі події після імунізації передбачені інструкцією виробника вакцини. За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7498
Побочное действиеСо стороны органов чувств: возможны шум в ушах, ослабление слуха, снижение зрения.Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: возможны головокружение, тремор конечностей, бессонница.Со стороны пищеварительной системы: возможна рвота.Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно сердцебиение.Со стороны организма в целом: аллергические реакции, гипертермия, внезапная смерть (при наличии идиосинкразии).

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1308
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26.02.2021 11:43 Відповісти
Давайте говорить правду - какую бы вакцину не привезли большинство людей , включая комментаторов здесь наотрез откажутся вакцинироваться.
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26.02.2021 11:43 Відповісти
Твое утверждение ложное. И моя семья и родители собирались прививаться. А вот теперь есть вопросы. Даже AZ не используется во многих странах мира у стариков старше 65 лет и у аллергиков. Что говорить о завезенном шмурдяке? Пока ищу информацию об этой "чудо-вакцине". Ни в одной цивилизованной стране мира пока что она не зарегистрирована. Скорей всего она безопасна, а, возможно, даже бесполезна. При этом вероятность заразиться из-за похода в больницу возрастает. Так что, пожалуй, пока воздержусь.
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26.02.2021 12:43 Відповісти
За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко

РОТРІБНО ЩЕ РОЗТЯГНУТИ ПРОЦЕС.. СТЕПАШКА НЕ МОЖЕ ЩОДНЯ ЛІТАТИ!
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26.02.2021 11:45 Відповісти
То есть не смогли заставить даже всех из 600 бригад сделать себе укол этим шмурдяком ))
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26.02.2021 11:51 Відповісти
 
 