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Резніков пояснив причину відмови в законодавстві від слова "колаборант": У міжнародному праві не визнають це поняття. Ми будемо програвати в ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков пояснив причину відмови в законодавстві від слова

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в законопроєкті про перехідний період слова "колаборант" не буде, тому що в міжнародному праві це поняття не визнається як юридична категорія.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я точно знаю, тому що перевіряв це, що в міжнародному праві, гуманітарних підходах, міжнародних судових інституціях не визнають поняття "колаборація" як юридичну категорію. Тому ми наражаємося на ризики, що після ухвалення такого законодавства ми будемо програвати в ЄСПЛ", - зазначив він.

Водночас є інші юридичні категорії, які не треба вигадувати, зокрема державна зрада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм

"Це державна зрада або інші категорії злочинів. Тому міжнародне право каже, що якщо ви вважаєте, що хтось, хто допомагає окупаційному режиму на шкоду своїй державі, але не підпадає під кваліфікацію державної зради по всіх ознаках, може підпадати під люстраційні обмеження. У нас є законодавство про люстрацію, воно потребує певної модернізації. І ми якраз в проєкті закону про державну політику перехідного періоду пропонуємо про це поговорити і зробити індивідуальний підхід із судовим контролем. Тому ще раз повторюю: я проти слова "колаборація" як юридичної категорії", - сказав Резніков.

Він додав, що багато людей, які проживають на окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму, тому їх не можна називати колаборантами.

"Я сам персонально казав про необхідність ухвалення такого закону свого часу і навіть з трибуни Верховної Ради я говорив про це у своєму виступі, але сьогодні, коли я попрацював з експертами, ми переконалися, що слово "колаборант" в юридичному контексті не варто застосовувати. Тому я публічно сказав, що я в законопроєкт не став навіть його вставляти", - підсумував Резніков.

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Також він раніше казав, що доцільно буде визначати градацію щодо рівня співпраці з окупаційним режимом, що дозволить захистити тих громадян, які стали заручниками ситуації, що склалася.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Согласен.
Я работаю сейчас в научной среде - здесь постоянно используется это слово. Понятно, что без негативного подтекста: колаборация - сотрудничество.
Другое дело, что надо продвигать другое понятие - пособничество. Наверняка в международной юриспруденции есть что-то подобное.
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26.02.2021 10:43
+5
Ну так, звичайно... просто "повстанці", як казало величне віслюкоподібне.
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26.02.2021 10:41
+4
ПРИЧИНУ ПОЯСНЮ ЭТОТ ТЕРМИН ВЫБРОСИЛИ ПОТОМУ ЧТО пришлось бы засудить половину Венгрии Словакии Чехии Румынии Болгарии Италии Югославии распавшуюся на кучу малых будок и так далее вот и все игры типа мы не панимаем о чем идет речь....
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26.02.2021 10:44
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Ну так, звичайно... просто "повстанці", як казало величне віслюкоподібне.
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26.02.2021 10:41 Відповісти
ПРИЧИНУ ПОЯСНЮ ЭТОТ ТЕРМИН ВЫБРОСИЛИ ПОТОМУ ЧТО пришлось бы засудить половину Венгрии Словакии Чехии Румынии Болгарии Италии Югославии распавшуюся на кучу малых будок и так далее вот и все игры типа мы не панимаем о чем идет речь....
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26.02.2021 10:44 Відповісти
пришлось бы засудить половину Венгрии Словакии Чехии Румынии Болгарии Италии Югославии
на підставі українського закону? не вигадуйте.
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26.02.2021 11:02 Відповісти
если вы не способны думать то это ваши проблемы я не говорил о законах вообще а о том почему типа в мировой практике этот ТРЕМИН типа не применяется осталось бы много вопросов к тем пособникам нацистов и фашистов избежавших какой либо вообще ответственности за коллаборационизм или соучастие в военных акция и оккупации Украины в том числе..
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26.02.2021 11:09 Відповісти
Согласен.
Я работаю сейчас в научной среде - здесь постоянно используется это слово. Понятно, что без негативного подтекста: колаборация - сотрудничество.
Другое дело, что надо продвигать другое понятие - пособничество. Наверняка в международной юриспруденции есть что-то подобное.
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26.02.2021 10:43 Відповісти
Тобто виводиться з-під удару наймасовіша частина зрадників. Таких, як актори того ж 95 Кварталу. Правда Зєлжнского це не стосується. У його діях прослідковується пряма державна зрада. Це щодо відведення військ, чи злив операції з вагнерівцями.
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26.02.2021 10:43 Відповісти
Резников:-"это слово ругательное и прошу его ко мне не применять"!) Сааков, блин.
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26.02.2021 10:46 Відповісти
До тех территорий еще дойти нужно А закон о коллаборантах нужен для нашей пятой колоны, что бы можно было их прижучить
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26.02.2021 10:46 Відповісти
колаборант, всегда против закона про "колаборантов"
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26.02.2021 11:05 Відповісти
Думаю тоді краще посібники або посіпаки окупантів (або терористів). Закон про окупаційних посіпак, теж непогано звучить.
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26.02.2021 11:06 Відповісти
очкаста потвора, а що роблять зі зрадниками та ворогами держави на твоїй історичній батьківщині, в Ізраілі?
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26.02.2021 11:34 Відповісти
Почему ? Во время Нюрнбергского процесса. Очень многие личности и организации получили название колаборант. Делегация от СССР сильно настаивала на том, чтобы УПА-УНСО получила тоже титул колаборанта, но США, Англия и Франция на это не согласились. Читайте документы Нюрнбергского процесса.
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26.02.2021 13:09 Відповісти
"Читайте документы.." - уточняйте, что не те жалкие крохи, которые перевели и публиковали в совке, а ВСЕ документы... В совке нам дали почитать только 1/3 от общего их количества.
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26.02.2021 13:34 Відповісти
 
 