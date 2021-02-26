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Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем

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Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко поділився спогадами про драматичні події в Криму в кінці лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У тому, що замисел відтяти Крим у голові у росіян народився задовго до 2014 року, сумнівів тепер немає ні в кого. Тоді ж, наприкінці зими чотирнадцятого у нас була надія. Ми хотіли вірити, що в Криму підняла голову лише місцева п’ята колона. Що Москва її підбурює, але не наважиться на пряме військове втручання. Що шляхом діалогу з місцевою кримською елітою вдасться взяти ситуацію під контроль", - пояснив Порошенко.

"У вже заблокованому російськими спецпризначенцями аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем. Так я отримав це почесне звання, яким росіяни величали мене протягом усього мого президентства. Вибратися з летовища, оточеного озброєними російськими спецслужбовцями, вдалося з двох причин. По-перше, добре згрупувався завдяки спортивним навичкам. По-друге, ангелами-охоронцями виявилися журналісти, які зібралися в аеропорту", - згадує лідер "Європейської Солідарності".

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За словами Порошенка, до Верховної Ради Криму він йшов із пропозицією створити спільну робочу групу Верховної Ради України і Верховної Ради Криму і разом відновити спокій в Криму. Безумовно і тільки на основі територіальної цілісності України.

"У кількох коротких виступах, у тому числі і перед агресивним натовпом, я неодмінно наголошував, що Крим — це Україна, і ніяк інакше. Утім, зайти до порожньої Верховної Ради (бо насправді жодних! голосувань там не відбувалося) я так і не зміг. Її вже оточили зелені чоловічки з дулами автоматів, що стирчали з-під одягу, і виразним російським акцентом — чи то московським, чи то рязанським, чи то нижегородським", - розповів п'ятий президент.

Лідер "ЄС" підкреслив, що в тій ситуації альтернативи застосуванню сили не було. Але саме сил і не вистачало.

"Армію невпинно скорочували з 1991 року. А за чотири роки президентства Януковича російська агентура остаточно доруйнувала оборону. Від Збройних Сил залишили тільки назву. Що могли — розпродали, що не змогли вторгувати — розкурочили і розкомплектували. Шини поспускали, баки осушили, техніку вивели з ладу, людей скоротили і деморалізували", - зазначає п'ятий Президент.

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"Це мають знати усі, в тому числі й актори, які трагічної для України весни 2014 року знімалися в російській комедії і торочили, ніби ми один народ, а тепер кумедно тупотять ніжкою, хто здав Крим", – зауважив Порошенко.

"Знадобилися роки, щоб відновити армію. І потрібні ще десятиліття, щоб зміцнити її до рівня, більш-менш паритетного з російськими збройними силами. Для цього нам треба стати повноправними членами НАТО", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Порошенко спас Україну і за це йому подяка і респект !!
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26.02.2021 10:43
+43
Порох- Мужик!!!!! Батя!!!!! Спасибо вам Пан Президент!!!!!
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26.02.2021 10:40
+43
Ви думате як русня зробила антигероїв з Петлюри і Бандери?
А так само як і з Порошенка.
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26.02.2021 10:44
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Он защищал свой дом свою землю. А ты сидел в обосранных панталонах. Ждал когда твою жену приедут драть буряты.
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26.02.2021 11:08 Відповісти
Пошла кремлёвская чернуха...
Если "ни один волос", то почему же они Пороха скинули, а скомороха поставили?
А разве Ахметов не лишился Укртелекома?
А разве Коломойша не лишился Укрнафты, Приватбанка?
Всё перечислять просто лень. А ты, дурашка, пляшешь под кремлёвскую дудку.
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26.02.2021 11:12 Відповісти
клоун, ахметов не лишился укртелекома, а коломойскому позволили вывести все деньги из приватбанка перед приватизацией, и после против никаких уголовных дел не открыли, лень перечислять? Например как порош вошел в ДТЭК ахметова через гонтареву, через свой банк выводил деньги януковича или как продал ленинскую кузню через офшор чтобы не платить налоги, даже ГБР завело дело, не стесняйся, перечисляй дальше.
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26.02.2021 11:28 Відповісти
Согласен практически со всем, кроме того, что Порошенко такой же, как и остальные. Он в среде олигархов стоИт особняком. Как правило все они предпочитают действовать из тени. Карманные партии, группы депутатов. Свои люди на нужных местах. А сами бОльшую часть года в Швейцарии или на Святой Земле.)) Петро же всюду сам! То ли так не доверяет людям, то ли такая непреодолимая тяга к показательной власти.
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26.02.2021 11:17 Відповісти
боится что обворуют
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26.02.2021 11:29 Відповісти
Да. Что кинут. Когда сам кидала, доверять другим не просто.
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26.02.2021 11:42 Відповісти
правильно, олигархи в шоколаде, народ в жопе и дальше мутят, чтоб жопа больше стала
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26.02.2021 11:22 Відповісти
Про "Святость сывочолого сцарька"
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26.02.2021 12:02 Відповісти
Тут все те,що 10 років інкрімунавали мордаті агенти ФСБ в Україні Ю.Тимошенко.
Киев признал «Крымский федеральный округ»?
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
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26.02.2021 11:07 Відповісти
Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 873
Вона втекла від адєскіх фашістав до Ватостополя.
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26.02.2021 11:09 Відповісти
Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 7286 Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 2457
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26.02.2021 11:16 Відповісти
Хватить вилизувати тут один одного, кацапня брудна! Геть звідси!
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26.02.2021 12:06 Відповісти
А клоуна как называли клоуном так и осталось тока добавилось трусливый дезертир наркоман оманский ишак моника терпила нелох 42 и т д
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26.02.2021 11:11 Відповісти
Цинічним бандерівцем.Бреши та вже по повній
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26.02.2021 11:13 Відповісти
и неужели еще кто-нибудь поверит?
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26.02.2021 11:15 Відповісти
да как бы не назвали, лишь бы бабло капнуло
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26.02.2021 11:15 Відповісти
а барыгой и вором называют всю жизнь - ты к этому привык...
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26.02.2021 11:16 Відповісти
а по барабану, лишь бы шекель капал
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26.02.2021 11:18 Відповісти
Незвично ,та роль прийшлася до вподоби,лише трохи сліпі трасти підсмержують ,ну то таке.... Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 322
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26.02.2021 11:22 Відповісти
Хто из зебиллов покаялся шо голосовал за Кловуна? Или так и будете стоять на своем как толпо**пы?
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26.02.2021 11:23 Відповісти
Петрови уже ніхто в світі не вірить,лиш пару процентів залишилося
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26.02.2021 11:29 Відповісти
Кацапчику , угомонись , бо твоій брехливій мазні про Пороха , жодна притомна людина не повірить , як в Украіні , так і за кордоном !
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26.02.2021 11:38 Відповісти
Порошенко - предатель!
Вот настоящий ГЕРОЙ!

"Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, "

Вы помните, КТО это сказал?
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26.02.2021 11:37 Відповісти
Це сказал найвеличніший ************ нашоі краіни 🤣🤣🤣
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26.02.2021 11:39 Відповісти
Пам'ятаємо-жму руку обнімаю
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26.02.2021 11:41 Відповісти
Пам'ятаемо ,как всей зегенпрокуратурой жрали "пленки дергача"))))
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26.02.2021 11:45 Відповісти
Скільки нульовок зебільних повилазило. Видно що Зеленський недарма зміцнював свою ботоферму.
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26.02.2021 12:37 Відповісти
Где самолеты мертвечука,обосранное зебильо?)))))
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26.02.2021 11:43 Відповісти
Чому Петро Медведчука назначив старшим на переговорах у Мінську?
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26.02.2021 11:48 Відповісти
Для прямого виходу на ***** задля звільнення полонених.
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26.02.2021 12:41 Відповісти
Скільки можна мусолити це питання? Про це знають вже всі, у мене навіть кіт знає на нього відповідь. Призначення медведчука - це була вимога путіна до Меркель. Тому на прохання Меркель Порох призначив медведчука. Шо неясно, блд?
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26.02.2021 12:43 Відповісти
Якби стояло альтернативою питання виведення касапських ЗС з Донбасу і Криму з поверенням під українську юрисдикцію окупованих територій (і не просто обіцянки, а реально, як ото наші полонених було повернуто) - напевне, що погодилися би всі, не лише Порох.
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27.02.2021 12:41 Відповісти
А случайно до 2014 года он не был во власти? Конечно нет. Обычный бизнесмен.....
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26.02.2021 11:51 Відповісти
Сказания про "Святого Петра" Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 6219
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26.02.2021 12:05 Відповісти
Бандеровцы были разные. Были те которых обеспечивала и руководила ими НКВД. Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 5145
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26.02.2021 12:55 Відповісти
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
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26.02.2021 15:07 Відповісти
Справедливость только в кино. У Петра очень хорошо развито чувство долга, чего не хватает 90% населения. А захейтить можно любое дело, даже самое правое.
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26.02.2021 15:50 Відповісти
Мой батя вроде как украинец, но говорит что порох ворюга, а путин с лукашенко молодцы - даже спорить бесполезно, но сидит в мирном городе благодаря пороху!
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26.02.2021 16:11 Відповісти
Обознались, бывает.
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27.02.2021 04:07 Відповісти
Обидно, да? Вот если бы "жидобандеровцем" - все могло бы пойти иначе
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27.02.2021 07:36 Відповісти
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