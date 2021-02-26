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До Верховного Суду надійшов позов від "112 Україна": Телеканал оскаржить запровадження санкцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Верховного Суду надійшов позов від

До Касаційного адміністративного суду Верховного Суду надійшов позов телеканалу "112", щодо якого вжито санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"25 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме п. 4 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача", - йдеться в повідомленні

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/40/21.

Також читайте: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ вступав в дію з опівночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Автор: Анастасія Потіха
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В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": Телеканал обжалует введение санкций - Цензор.НЕТ 5452 панеслась
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26.02.2021 10:56 Відповісти
До Верховного Суду надійшов позов від "112 Україна": Телеканал оскаржить запровадження санкцій - Цензор.НЕТ 9947
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26.02.2021 11:18 Відповісти
Почни з себе- більш дієво!
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26.02.2021 12:27 Відповісти
С такими судами и судьями все возможно... До Верховного Суду надійшов позов від "112 Україна": Телеканал оскаржить запровадження санкцій - Цензор.НЕТ 400
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26.02.2021 11:07 Відповісти
хочуть гнидники знову дорватись до телеефіру щоб там гадити, бо вже самі душаться і потерпають від власного зловонного лайна.
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26.02.2021 11:25 Відповісти
Срочно тре підстрахувацця-несіть закон про колоборантів чи п'ятоколоністів
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26.02.2021 11:31 Відповісти
 
 