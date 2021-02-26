Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко

Від початку 2021 року Українська компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" успішно провела заводські випробування двох типів снарядів великих калібрів власного виробництва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації Президента в 2014 році, голова Всеукраїнського правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, в середині січня завершено заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артилерійської системи "Гіацинт", а цього тижня компанія завершила заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артсистеми "Акація". Обидва типи снарядів споряджені сучасною якісною вибухівкою виробництва Павлоградського заводу.

Сенченко зазначив, що на березень заплановано заводські випробування елементів і повного заряду типу Ж47 для системи "Гіацинт".

""Рубін-2017" є єдиним в України діючим виробником снарядів великих калібрів. Всі розробки компанія виконує за власні кошти. Для організації виробництва державні кошти також не залучались.

Виробник готовий у березні провести наступний етап випробувань снарядів, але для цього необхідно дочекатись затвердження програми цих випробувань у Центральному науково-дослідному інституті Міноборони.

Проблема за малим – негайно поставити інституту відповідне завдання. Але для цього треба припинити паперовий пінг-понг та інтриги, в які з головою занурились функціонери оборонного відомства, що свідомо знищують вітчизняне виробництво снарядів великих калібрів", - написав він.

Також Сенченко додав, що компанія "Рубін-2017" готова в першому півріччі поточного року завершити всі етапи випробувань и розпочати постачання Збройним Силам України комплектних пострілів для артсистеми "Гіацинт" і снарядів для системи "Акація".

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