Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко
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Від початку 2021 року Українська компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" успішно провела заводські випробування двох типів снарядів великих калібрів власного виробництва.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації Президента в 2014 році, голова Всеукраїнського правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, в середині січня завершено заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артилерійської системи "Гіацинт", а цього тижня компанія завершила заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артсистеми "Акація". Обидва типи снарядів споряджені сучасною якісною вибухівкою виробництва Павлоградського заводу.
Сенченко зазначив, що на березень заплановано заводські випробування елементів і повного заряду типу Ж47 для системи "Гіацинт".
""Рубін-2017" є єдиним в України діючим виробником снарядів великих калібрів. Всі розробки компанія виконує за власні кошти. Для організації виробництва державні кошти також не залучались.
Виробник готовий у березні провести наступний етап випробувань снарядів, але для цього необхідно дочекатись затвердження програми цих випробувань у Центральному науково-дослідному інституті Міноборони.
Проблема за малим – негайно поставити інституту відповідне завдання. Але для цього треба припинити паперовий пінг-понг та інтриги, в які з головою занурились функціонери оборонного відомства, що свідомо знищують вітчизняне виробництво снарядів великих калібрів", - написав він.
Також Сенченко додав, що компанія "Рубін-2017" готова в першому півріччі поточного року завершити всі етапи випробувань и розпочати постачання Збройним Силам України комплектних пострілів для артсистеми "Гіацинт" і снарядів для системи "Акація".
Будь ласка, зачекайте...
Пєця з Зєлєю Україну знищують, знищують, а якийсь "Рубін 2017" хоче поломати всі їхні плани? Не буде цього!!!
PS Ты конечно станешь всё отрицать, мол не было такого, но и при твоей бахине, когда она была премьеркой, рвались снаряды в Новобогдановке... Но бахиня точно не увиновата...
цель бабы Йули экономическое и политическое ослабление Украины.. и она эту цель выполнила, когда заключила газовый контракт..
знаешь, сколько стоила подводная лодка типа "Ясень" в 2008 году?! - 1 млрд 200. млн баксов..
вот столько же Украина платила в зимние месяцы "Газпрому" ..
благодаря бабе Йуле, Украина финансировала перевооружение Рашкиной армии..
Ты, Ваня голову не хочешь проверить у врачика?!.. здоровый человек никогда не напишет такой бред:" Бо тільки Юля вболіває за країну, а не за власну кишеню, як всі попередники". "sulima ivan, 26.02.2021 11:44"