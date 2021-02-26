Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Епідемічна ситуація щодо поширення коронавірусу в Україні на сьогодні досить напружена.
Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Епідситуація з розповсюдженням коронавірусу досить напружена в Україні. Це характерно також для країн Європи", - сказав Ляшко.
За його словами, ризик зростання кількості випадків в країні досить високий. Найвищий рівень госпіталізацій в перерахунку на 100 тисяч населення зараз реєструють в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка зростання кількості госпіталізацій в Житомирській і Миколаївській областях і в Києві.
"Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій з проханням провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, подивитися епідситуацію, і якщо це необхідно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.
Він додав, що таке зростання захворюваності є прогнозованим.
Будь ласка, зачекайте...
В США дослідили 30000 учнів із 207 шкіл, які повернулись на нормальне навчання та відновили позакласову спортивну діяльність. З 270 заражень лише 1 випадок інфікування на території школи.
Вот что делают китайцы в своем китайском концлагере:
"Если вы думаете, что можете просто выпить таблетку и ехать куда вам вздумается, то нет: из всех аптек страны уже год как изъяты все жаропонижающие средства, и ничего содержащего парацитамол без рецепта врача купить нельзя."
пишет русскоговорящая обитательница Чэнду в слоев бложике туточки:
https://lookatchina.livejournal.com/
И одобряет, между прочим; ну, кому и в концлагере хорошо.
Прикиньте, если для покупки парацетомола нужен рецепт, то сколько же врачам денег то пациентов перепадет?
А сколько того парацетамола через черный ход продается?
А еще некоторые удивляются, какие-такие деньги китайцы в казино отмывают.
Какие-какие, на нелегальной торговле парацетамолом заработанные, вот какие.
А на масках сколько мжно (а в Чехии велено по две маски на одну рожу надевать), а на перчатках резиновых, а на дезинфектантах, а на QR кодах, а на парацетамоле, а на шмурдяке - "вакцине" от ковида...
Короче, не понимаю я, когда жалуются, что в ковид бизнес мрет.
Мне кажется, что именно в ковид кто-то очень здорово на лохах наживается.