УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11123 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
3 089 15
карантин (16095) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко

Епідемічна ситуація щодо поширення коронавірусу в Україні на сьогодні досить напружена.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Епідситуація з розповсюдженням коронавірусу досить напружена в Україні. Це характерно також для країн Європи", - сказав Ляшко.

За його словами, ризик зростання кількості випадків в країні досить високий. Найвищий рівень госпіталізацій в перерахунку на 100 тисяч населення зараз реєструють в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка зростання кількості госпіталізацій в Житомирській і Миколаївській областях і в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко

"Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій з проханням провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, подивитися епідситуацію, і якщо це необхідно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.

Він додав, що таке зростання захворюваності є прогнозованим.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Так вакцину привезли, надо людей по пугать чтоб быстрей делали вакцинацию !
показати весь коментар
26.02.2021 11:11
+4
це ще чому? на які наукові дослідження Ви спираєтесь, коли це пишете?
показати весь коментар
26.02.2021 11:11
+2
Ті хто агітував щепитись, пишуть, шо побігли швиденько на антитіла тести здавати і шо вже, як виявилось, перехворіли, та не знають, коли саме, сцикуни.
показати весь коментар
26.02.2021 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буковель продолжает работать
показати весь коментар
26.02.2021 11:02 Відповісти
надо продать шмурдяк привезенный Степановым
показати весь коментар
26.02.2021 12:34 Відповісти
Если школы будут работать, то колапса не миновать.
показати весь коментар
26.02.2021 11:06 Відповісти
це ще чому? на які наукові дослідження Ви спираєтесь, коли це пишете?
показати весь коментар
26.02.2021 11:11 Відповісти
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.18.21251986v1.full.pdf

В США дослідили 30000 учнів із 207 шкіл, які повернулись на нормальне навчання та відновили позакласову спортивну діяльність. З 270 заражень лише 1 випадок інфікування на території школи.
показати весь коментар
26.02.2021 11:13 Відповісти
Так вакцину привезли, надо людей по пугать чтоб быстрей делали вакцинацию !
показати весь коментар
26.02.2021 11:11 Відповісти
Ті хто агітував щепитись, пишуть, шо побігли швиденько на антитіла тести здавати і шо вже, як виявилось, перехворіли, та не знають, коли саме, сцикуни.
показати весь коментар
26.02.2021 11:15 Відповісти
Раніше було "не розгойдуйте човна, пуйло нападе". Тепер "не розгойдуйте човна, ковід нападе".
показати весь коментар
26.02.2021 11:14 Відповісти
записной страшилка парковый кто тебе поверит . Вот таким ублюдкам мы платим деньги, с этими ковид-шарлатанами надо что то делать иначе не угомонятся пока не разорили и не загнали в стойло.
показати весь коментар
26.02.2021 11:31 Відповісти
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. Это про мировой шарик с ковидлом и другими пирамидами
показати весь коментар
26.02.2021 11:39 Відповісти
Буковельцям окреме дякуємо за наступний локдаун.
показати весь коментар
26.02.2021 11:49 Відповісти
та ладно, а Одесса? И тишина, всё гуд. Это ******
показати весь коментар
26.02.2021 11:51 Відповісти
Так это же ты Буковелям разрешил работать!
показати весь коментар
26.02.2021 12:30 Відповісти
Ляшко, плохо бизнес делаете, маски - это хорошо, перчатки резиновые - замечательно, но можно же и "ширше"(С) охватить, верно?
Вот что делают китайцы в своем китайском концлагере:
"Если вы думаете, что можете просто выпить таблетку и ехать куда вам вздумается, то нет: из всех аптек страны уже год как изъяты все жаропонижающие средства, и ничего содержащего парацитамол без рецепта врача купить нельзя."
пишет русскоговорящая обитательница Чэнду в слоев бложике туточки:
https://lookatchina.livejournal.com/

И одобряет, между прочим; ну, кому и в концлагере хорошо.

Прикиньте, если для покупки парацетомола нужен рецепт, то сколько же врачам денег то пациентов перепадет?
А сколько того парацетамола через черный ход продается?
А еще некоторые удивляются, какие-такие деньги китайцы в казино отмывают. Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6730
Какие-какие, на нелегальной торговле парацетамолом заработанные, вот какие.
А на масках сколько мжно (а в Чехии велено по две маски на одну рожу надевать), а на перчатках резиновых, а на дезинфектантах, а на QR кодах, а на парацетамоле, а на шмурдяке - "вакцине" от ковида...
Короче, не понимаю я, когда жалуются, что в ковид бизнес мрет.
Мне кажется, что именно в ковид кто-то очень здорово на лохах наживается.
показати весь коментар
26.02.2021 13:30 Відповісти
 
 