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Європарламент (773) Крим (12755) Путін (21440) Росія (47196) Кубілюс Андрюс (26)

Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс

Окупація Криму та військова агресія Росії проти України стали поворотним пунктом історії та початком двох фундаментальних процесів: падіння Росії у всіх аспектах власного розвитку і прискорення руху України до демократії.

Таке переконання під час онлайн-дискусії "Кримська платформа: дорожня карта для деокупації", організованої за сприяння Світового конгресу українців та Представництва України при ЄС, висловив співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв’язку із 7-ю річницею окупації Криму варто подивитися на ці події з точки зору ширшої історії. Колись наприкінці століття історики, які писатимуть історію Європейського континенту, чітко зазначать, що окупація Криму за всієї драматичності була дуже важливим моментом початку двох головних історичних траєкторій. Україна почала рух до Західної інтеграції, до прогресу та розвитку. З іншого боку, як би Путін не намагався хизуватися тим, як він окупував Крим, саме з цього моменту Росія розпочала рух униз. Не лише тому, що санкції за агресію виявилися болючими. Для цього авторитарного режиму ця історична подія стала дуже невдалою", - сказав європейський політик.

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Він зауважив, що деокупація Криму може відбутися у майбутньому в результаті масштабних політичних подій, в яких Україна відіграватиме дуже важливу роль. Україна після подій на Євромайдані почала наближатися до Заходу, попри біль та втрати. У минулому році почалися події в Білорусі, де люди також почали вимагати змін, і приклад України став фактором, який надихав їх до боротьби за власне демократичне майбутнє. Вже цього року масштабні події розгортаються в Росії, і не лише навколо справи Навального, яка запустила широкий рух вже російського народу до усвідомлення власної гідності, не в останню чергу – завдяки прикладам в Україні та в Білорусі. Тобто, ситуація почала змінюватися в усьому регіоні.

"Я не знаю, яким чином події розгортатимуться в Росії. Це дійсно дуже новий момент. Ми можемо бути вдячними (високому представнику ЄС) Боррелю за його пригоди в Москві. Дедалі більше думки в ЄС (щодо стосунків з Росією) почали змінюватися під тиском тектонічних подій у всіх сферах. Революція на Майдані, окупація Криму, агресія Росії на сході України. Потім - Білорусь, зараз – Росія, це те, що я хотів би бачити, це історичний момент. Він забере певний час, але я переконаний, що ще зможу побачити на власні очі процес деокупації Криму і, ймовірно, перетворення Росії в європейську демократію", - наголосив Кубілюс.

Він зауважив, що з точки зору таких тектонічних змін наступне десятиліття буде вирішальним. За цей час Україна зможе далеко просунутися на шляху європейської інтеграції та стати набагато ближчою до ЄС, що, за його словами, залежить не лише від дій українців, а й від дій Євросоюзу.

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"Я бачу, що Білорусь отримає можливість стати дійсно демократичною країною, існують також можливості для трансформації в Росії. Це не буде просто. Ми не знаємо, хто прийде після Путіна, і навряд чи після цього Росія перетвориться на європейську демократію. Ймовірно, цей процес забере певний час. Але після цих трансформацій питання деокупації Криму буде набагато більш реалістичним та відкриє можливості для пошуку найкращих рішень", - сказав депутат Європарламенту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Головне,щоб падіння ерефії відбулося ще при нашому житті.
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26.02.2021 11:08
+11
крысчяни-предатели и понаехавшая шваль- скажите, хорошо что построили мост вам, вот и начинаите тренироваться, дрезина и давай толкать. Берите пример от дипломатов вяликой рассеюшки. Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 13

Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Ее пришлось толкать

Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 9
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26.02.2021 11:08
+7
Вдала євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РФіі(Росімперіі) !! Євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру "!!!)))
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26.02.2021 11:14
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Головне,щоб падіння ерефії відбулося ще при нашому житті.
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26.02.2021 11:08 Відповісти
Вдала євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РФіі(Росімперіі) !! Євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру "!!!)))
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26.02.2021 11:14 Відповісти
Смотря сколько вам лет)
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26.02.2021 11:16 Відповісти
Как думаешь, сколько пу протянет?
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26.02.2021 11:31 Відповісти
В Росіі )(уйлів мільйони,не варто збільшувати його буцімто унікальність,він лише один з мільйонів шизиків великодержавного шовінізма !!!!)))
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26.02.2021 11:37 Відповісти
Это да, но этот выстроил систему под себя, и смену вождя она не переживет, будет полная аннигиляция, а потом с чистого листа начнется строительство нового ГУЛАГа...
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26.02.2021 11:42 Відповісти
Гадаєшь що всім керує царь,а боярє тут нідочого ,помиляєшься !!! Можливо що від )(уйла лишилось лише ім"я і дехто від його ім"я керує !!!)))
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26.02.2021 12:11 Відповісти
Абсолютно согласен с идеей, что дело не в Путине. Дело в народонаселении, которое там проживает и поддерживает империалистические проекты.
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26.02.2021 14:49 Відповісти
Для світової свиноти.
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26.02.2021 13:26 Відповісти
«Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, а понад 300 років тому»

Місія України - знищити московську імперію

"Крах СССР не предсказал никто"26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР
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26.02.2021 11:23 Відповісти
Доля всіх імперій однакова-занепад та руйнація,це аксіома суспільного життя людства !!!)))
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26.02.2021 11:23 Відповісти
Для кремлевского окурка и крымских колаборантов камни с неба не помогут, так как уже вырисовывается одна большая каменная надгробная плита, которая и похоронит это запоребриковое недоразумение.
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26.02.2021 11:08 Відповісти
крысчяни-предатели и понаехавшая шваль- скажите, хорошо что построили мост вам, вот и начинаите тренироваться, дрезина и давай толкать. Берите пример от дипломатов вяликой рассеюшки. Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 13

Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Ее пришлось толкать

Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 9
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26.02.2021 11:08 Відповісти
да, ещё, когда попрёте вниз по горке, незабудьте кричать как на видео - родина встречай, ураааааа
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26.02.2021 11:12 Відповісти
Медведчуку с его семейством выдать такую тележку и отправить домой в Ростов
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26.02.2021 11:41 Відповісти
Какой наивный мужчина! Всё произойдёт само само собой? И РФ не должна быть разрушена, но станет демократичной? Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 1380
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26.02.2021 11:12 Відповісти
Санкции на пользуЯк би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 8440
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26.02.2021 11:17 Відповісти
Россия распадется как процесс продолжения распада РИ и СССР. А Крым это одно из событий, которое происходит в связи с этим.
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26.02.2021 11:19 Відповісти
Незворотній,довготривалий історичний процес розпаду РІ триває вже понад 100 років!!! РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !!!)))
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26.02.2021 11:22 Відповісти
Запад не заинтересован в распаде России. В изменении - да.
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26.02.2021 11:26 Відповісти
ЄС та США побоюються неконтрольованого розпаду РІ !!! Якщо цей гнидник неспадівано лусне , лайном заляпає весь світ,а Україну в першу чергу !!!)))
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26.02.2021 11:31 Відповісти
Вот и я о том же
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26.02.2021 11:59 Відповісти
Занепад і руйнацію імперіі неможливо зупинити,можливо лише прискорити чи пригальмувати !!!Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі РІ ,це гаплик імперським амбіціям кремлівського недопалка і ідеологичній маячні "Русского мира" !!!)))
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26.02.2021 12:17 Відповісти
мало ли, что он не заинтересован...когда то и в распаде ссср был не заинтересован...
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26.02.2021 11:39 Відповісти
И нам будет плохо от распада *********, но процесс неизбежен.
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26.02.2021 14:47 Відповісти
Крым-это катализатор этих процессов
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26.02.2021 11:47 Відповісти
В целом, процесс преобразования России в какую-никакую демократию, может (и скорее всего будет) занять оооочень долгое время. Сознание и менталитет людей (а это главное) поменять непросто. И это при условии, что запустится сам процесс изменений .
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26.02.2021 11:25 Відповісти
"Не тратьте, куме, сили" (с) Проще новую сделать, чем эту лечить.
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26.02.2021 11:33 Відповісти
Сначала произойдет распад ********* на субьекты, а потом все очень быстро пойдет, национальные образования быстро очухаются, хуже всего придется имперцам , безродному кацапью, которые с чего то решили что они руссские...
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26.02.2021 11:33 Відповісти
Падение па-рашки началось в 1721 году.
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26.02.2021 11:32 Відповісти
Нее, тогда они самоутвердились, это Украина утратила тогда шанс, а теперь все иначе.
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26.02.2021 11:35 Відповісти
Как раз да. Всё, что делала и делает па-рашка с 1721 года ведет к ее гибели. Она как рак - может захватить значительную часть организма (земли), но не способна жить. И так же, как рак, па-рашку необходимо удалить хирургическим путём, пока она не убила планету.
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26.02.2021 12:42 Відповісти
Крым дал Путену время. А большее его не интересует. «Собирательство земель» это миф, его же пропагандой и насаждаемый. Не нужен ему никакой СССР 2.0. Ему лишь нужна пожизненная власть. Просто потому, что для него жизнь и власть уже давно стали взаимозависимыми понятиями.
К 2013 году его популярность сильно просела. Навальные, Немцовы мутили воду. Стали возникать разные «Болотные». Нужно было чем-то убаюкать плебс. Сыграл на имперской сущности каждого среднестатистического обитателя Московии. Выиграл для себя вот уже 7 лет. Проще говоря, «крымнаш» это лишь инструмент, а не сама цель.
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26.02.2021 11:38 Відповісти
Ага, а Приднестровье норм?, а Грузия? а Чечня, .... проснулись евротолерасты
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26.02.2021 11:40 Відповісти
"Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс"- дідуля ******** серіал "Круте піке"? Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 7877
Обіцянки -цяцянки дурням на радість.
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26.02.2021 12:26 Відповісти
як щоб ми ще спромоглися не торгувати з рашей, це був бы +
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26.02.2021 12:57 Відповісти
Рашисты подобны вымирающим неандертальцам,на смену которым пришли кроманьонцы.А как ведуть себя вымерающие?Впадают в бешенство и агонию.Як то кажуть"Перед смертью не надышишься".Но время неумолимо и времена средневековых порядков,войн фронтов и осады крепостей отошли в прошлое.Мир другой.И ставит тебя перед выбором.Или ты неандерталец и вымираешь,либо форматируешься в кроманьонца.Тут в пример можно привести Невзорова.Бывший неандерталец и имперец,сделал правильный выбор и сегодня изучает приматов москалей под микроскопом как вымирающий вид.Кстати Украина,не .так давно тоже, как бы входила в состав империи и среди украинцев тоже считалось нормой быть имперцем.Кушали все с одного пропагандисткого канала ТАСС.Ну и?Где теперь наша имперкость прививаемая москалями нам 300 лет?А нигде.Как будто и не были мы имперцами.Метаморфоза в сознании и переосмыслении ценностей,пековала украинцев из состояния имперцев неандертальцев в ценностных кроманьонцев.Это же произойдёт и с москалями.Да уже происходит.Тому,що время неумолимо и сделает выбор за них отправив их в забвение.Ну а Украина поможет.Та и сябры тоже свою роль сыграют Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
26.02.2021 14:06 Відповісти
 
 