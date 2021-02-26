Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не коментує рішення суду щодо одеського активіста Сергія Стерненка, при цьому зазначає, що якщо комусь воно не подобається, то в Україні є правові механізми, щоб його оскаржити.
"Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду", - сказав Разумков на брифінгу у Вінниці в п'ятницю.
Він підкреслив, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду, і якщо воно йому не подобається, що у нас є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, "але і не забувайте про ЄСПЛ".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
І, взагалі, то була стандарна процедура для судей, які опинилися на окупованій території
На посаду судді Приморського району Одеси суддю Віктора Попревич, який виніс вирок колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку, перевели указом колишнього президента Петра Порошенка. Про це йдеться в Указі президента України №82 / 2015 »Про переведення суддів
Деятель, судивший год в ДыНыэР, глядя на бюсты Сталина и чЛенина возле своего маетка, потужно переведен в Одессу. Наверное, он сейчас очень обязан переведшему
Доречі, у нас і досі не дістає суддів. Вакантних посад величезна кількість
Щодо мови, то тоді існувало т.з. регіональні мови, і, напевно, формально той суддя, можливо і не порушував закон. Я тут за нього впрягатися не збираюся, але Порошенко не міг його не призначити, чи перепризначити, навіть якщо б і хотів бо "Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів. Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. " Див. ст.80
Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду.
І хай потім "доказывает свою невиновность ©" по "много разых механизмов".
Хм. Я так думаю, що легче "потєрпєлого" із зеленою обслугою замінити.
прокуроры заработали
судья заработал(много)
журналисты заработали
человек пострадал... но...
но и не забывайте об ЕСПЧ".
ЕСПЧ присудит выпустить из тюряги и Украина заплатит компенсацию..т.е. мы с вами!
95 квартал в жизнь!!
Свободівці дуже часто ходили на канали Зік, 112, Ньюсван. Свобода фігурує в чорній бухгалтерії Партії регіонів.