Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас"
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Активіст Сергій Стерненко, якого раніше засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, написав лист із СІЗО, в якому звернувся до президента Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опублікований у Telegram-каналі Стерненка.
"Хочу вибачитися перед президентом за те, що в суді назвав його словом з трьох букв. З мого боку було неправильно так говорити про гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад. Пане президенте! Мені болить за те, що ваша команда штовхає країну до прірви. У мене немає симпатій до вас, але я дуже переживаю за державу. Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас", - підкреслив активіст.
Також Стерненко висловив повагу Сергію Кошману, який звільнився з Офісу Президента.
Крім того, активіст закликав українців не зупинятися.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
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стєрнєнка = гадя 2.0
Нащо ти брешеш?
А договорняки, так они были издавна, стоит только вспомнить, как КС объявил, что Кучма был не два срока президентом, а один, и разрешил баллотироваться на второй/третий срок.
И клоун успел пообщаться с судьями по принципу "ты мне- я тебе", когда разогнал ВР в последний год ее работы, чего делать по законодательству было делать нельзя (сейчас, правда, обе стороны поссорились, потому что у каждой повышенные требования к другой).
Ты судья, правоверный? В Украине работают законы? Если не судья, зачем пургу несешь?
Повторяю, не люблю ваше коррумпированное судейско-прокурорское племя, а нормальный человек не будет в такой теме троллингом заниматься, только те из вас, или кто-то и ваших родных кто к ним имеет какое-то отношение.
Не было реституции, поэтому всякая падаль идет на юридический учится не праву, а коррупции, чтобы еще на первом курсе, штудирая законы Хаммурапи, помечтать, что придет и ее время при случае сорвать крупный куш. Нет на вашу голову вавилонского царя.
Я думаю, пока нет люстрации, если бы каждого второго из судебно-прокурорской мафии приговорили к высшей мере, большой ошибки не было бы, перед Богом грехи, тянущие на такой приговор, у нынешних нашлись бы.
И да, Стерненко осудили за то, что не дал в третий раз себя убить. Нашли "левое" дело, где пострадавший, ни в смысле здоровья, ни материально не пострадавший, но "пострадавший".
А те, що проти Стерненка об'єдналися кремль, ведмудчук, портной, трухлянов, тартаров, абаков, бенядіктова і позелененський, то цього тільки сліпий не бачить.
Як і того, що Стерненко про усіх вищеперелічених говорив правду, не надто дипломатично підбираючи формулювання - власне те саме, з чим більшість українців абсолютно згодна.
Если бы прокуроры написали в материалах дела, что Стерненко невиновен, судьям было бы ОЧЕНЬ сложно впаять 7 лет.
Хто ще з політиків першої десятки крім Порошенка виступив на захист Стерненка? Може Жулька, яка зазнала політичних переслідувань від Кучми і Януковича? Ні, вона мовчить, бо це ж не газ і не земля. А Порошенко і його телеканали про це говорять https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU, не канали коломойського, які з ранку до вечора крутять квартал 95, а канали Порошенка, тому саме за це зебило73% і намагається його ****** лайном. Але бидло не бачить, наче осліпло, що радником у клоуна Портнов, голова офісу агент кремля Козирь, заступниками голови його офісу Татаров і Смірнов. Всі рашисти які були в бігах при Порошенку, при Зеленському повернулись і обсіли клоуна з усіх боків як блохи кожуха.
Зеленський посадив Стерненка!!!
І???
А ні що. Просто та наволочь, на яку ти тут гаруєш, завжди кине дрібних шавок першими.
А от ти, жалюгідний зелений троль, працюєш каторжною працею за нещасні дерев'яні копійки, і миттям параш ти міг би в якійсь Франції або Італії заробити значно більше, ніж таким примітивним троляцтвом. Але про такий максимум ти на своїй параші не можеш навіть і мріяти. Бояра та та дупа сцаря - от і всі твої мрії.
Ти, лайно собачаче, вирішило тут насмердіти?
Але я не збираюся в тебе вступати, щоб потім обтирати взуття об траву. Усихай до весняної грози, коли тебе змиє в каналізацію і ти опинишся нарешті вдома.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
Жаль разочаровываться в тебе. Считал тебя более зрелым.
Очень жаль.
-отакий заголовок був би доречнішим.
Первый. Не прятаться за спинами силовиков, а выйти на откровенный диалог с активистами-патриотами.
Второй. Неотложно подать в Раду законопроект о наказании за коллаборационизм.
Третий. Реформировать судебную ветвь власти.
Четвертый. Помиловать своим указом Стерненко, если суды высшей инстанции оставят приговор в силе.
"Такие действия снимут напряжение в обществе и "дадут по зубам" кремлевской га**сти".
«О последнем «громком» событии - приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение - это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего». Заявление в Telegram-канале «Авангарда» выдержано в том же ключе, что и пассажи Коротких:
«Сегодня вся гомонационалистическая тусовка и, к сожалению, часть украинских правых сходит с ума из-за того, что попал в заключение один из лидеров гомонационалистического движения Сергей Стерненко. Даже те, кто относился враждебно к его персоне, решили выразить свое недовольство: мол, на его месте может быть каждый и т.д…. Всем правым прекрасно известно, чем прославилась эта личность: коммерческий активизм, уклонение от участия в боевых действиях, сотрудничество с сомнительными персонами и структурами и, наконец, выклянчивание денег из всех возможных либеральных щелей».
лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».
А нацкорпус сам - справжній?
Чи може є якісь ідіоти, які досі не знають, що нацкорпус - це утриманці абакова, який перший поспішав посадити Стерненка?
Пусть и беднее чем соседи-главное как хочешь.
Украина сейчас беднее России,но живет не по ее правилам, а по своим-это того стоит.
ПС:Желаю Стерненко скорейшего освобождения(он накосячил немного,но ради НАС а не ради себя-таким всегда уважение
очередная постанова. просто рано вскрылся. надо было еще подождать недельку. стал бы иконой протеста