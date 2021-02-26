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Зеленський (17428) Стерненко (374)

Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського:

Активіст Сергій Стерненко, якого раніше засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, написав лист із СІЗО, в якому звернувся до президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опублікований у Telegram-каналі Стерненка.

"Хочу вибачитися перед президентом за те, що в суді назвав його словом з трьох букв. З мого боку було неправильно так говорити про гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад. Пане президенте! Мені болить за те, що ваша команда штовхає країну до прірви. У мене немає симпатій до вас, але я дуже переживаю за державу. Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас", - підкреслив активіст.

Також Стерненко висловив повагу Сергію Кошману, який звільнився з Офісу Президента.

Крім того, активіст закликав українців не зупинятися.

Читайте: Стерненко перебуває в окремій камері СІЗО з додатковими заходами безпеки, - адвокат Масі Найєм

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас 01
Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас 02
Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Стерненко все ще вірить в доброго царя Зелю?
Ну-ну...
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26.02.2021 11:44
+29
нашёл кому писать)
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26.02.2021 11:41
+20
Стерненко так і не зрозумів , що найвеличнішим чортякою є сам Зеоманський !
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26.02.2021 11:46
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сценарій "добрий сцарь" в дії... далі буде "піп гапон"...
стєрнєнка = гадя 2.0
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26.02.2021 12:19 Відповісти
Які ж усі коментатори сміливі та "розумні," бо жарений півень у дупу ще не клюнув жодного з вас.
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26.02.2021 12:21 Відповісти
Ну да. Он даже в Макшании Навальный до такой низости не опускался.
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26.02.2021 12:22 Відповісти
якшо боїшся півнів, не лізь у курятник (у політику)...
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26.02.2021 12:26 Відповісти
Да...Не думал шо такой патриот будет просить Кловуна о помиловании.
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26.02.2021 12:21 Відповісти
Не Вячеслав Черновил и не Степан Хмара. Это уж точно.
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26.02.2021 13:07 Відповісти
Не понятно вся буря из-за этого красавчика! Какой он к черту патриот? Вся буря около него - заказная для кого-то другого, неуж5ли непонятно?! Догнать человека, добить и снять на видео - этого одного достаточно, чтоб понять кто этот «патриот»!
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26.02.2021 15:16 Відповісти
Ще одна поширювачка брехні!
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26.02.2021 19:58 Відповісти
"У мене нема симпатій до вас..." - це "прохання про помилування"?
Нащо ти брешеш?
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26.02.2021 19:56 Відповісти
Які ж усі коментатори сміливі та "розумні," бо жарений півень у дупу ще не клюнув жодного з вас.
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26.02.2021 12:22 Відповісти
Могу тебя понять, если ты депутат от Слуг урода, ты случайно туда попало, тебя вынесло течением, ты никогда патриотом не был, не боролся за Украину. И тут случайно попал под петуха. Но Стерненко ведь прошел такой путь, сознательно выбрал такую судьбу.
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26.02.2021 13:13 Відповісти
Чем больше будут сливать протесты - тем больше шансов что лично их петух и клюнет
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26.02.2021 16:47 Відповісти
Мне тоже кажется, что Венедиктова (не только она одна) подбирала судью, учитывая хотелки Зеленского.
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26.02.2021 12:25 Відповісти
У нас, оказывается, судей прокуроры подбирают? Что за ересь ты несешь?
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26.02.2021 13:08 Відповісти
Может ты ересь несешь? У нас есть независимая честная судебная власть? В каких уродах ты нашел эту честность?
А договорняки, так они были издавна, стоит только вспомнить, как КС объявил, что Кучма был не два срока президентом, а один, и разрешил баллотироваться на второй/третий срок.
И клоун успел пообщаться с судьями по принципу "ты мне- я тебе", когда разогнал ВР в последний год ее работы, чего делать по законодательству было делать нельзя (сейчас, правда, обе стороны поссорились, потому что у каждой повышенные требования к другой).
Ты судья, правоверный? В Украине работают законы? Если не судья, зачем пургу несешь?
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26.02.2021 13:23 Відповісти
Я так понял понос из рта - это про тебя. А теперь конкретно, какой механизм назначения судьи в дело? По пунктам, чтоб я видел, что ты понимаешь о чем говоришь.
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01.03.2021 13:09 Відповісти
Сейчас все брошу и буду тебе пункты зачитывать. Я вашу судейскую гильдию, вернее камарилью, терпеть не могу. Или прокуратура в нашей стране, это тоже не западный институт, а, по заветам Вышинского, обвинитель от имени государства и саботажник от имени государства, когда это нужно коррумпированным чиновникам, или просто "вольтанутым" на голову, и находящаяся в тесной коррупционная связке с судами, а мафиозная связь, она ведь не только в денежной выгоде, но и в "дружбе по интересам".
Повторяю, не люблю ваше коррумпированное судейско-прокурорское племя, а нормальный человек не будет в такой теме троллингом заниматься, только те из вас, или кто-то и ваших родных кто к ним имеет какое-то отношение.
Не было реституции, поэтому всякая падаль идет на юридический учится не праву, а коррупции, чтобы еще на первом курсе, штудирая законы Хаммурапи, помечтать, что придет и ее время при случае сорвать крупный куш. Нет на вашу голову вавилонского царя.
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01.03.2021 13:44 Відповісти
Все ясно, неуч. Знать не знаю, но пиз"ануть - святое дело. Ты бы книжки умные почитал перед тем как давать идиотские советы. Читать-то ты, надеюсь, умеешь?
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Понимаю, "тАвАрищь" (ты с прокурорских или судейских?), ты за то, чтобы сохранить бардак в пропутинской судебно-прокурорской своре, потому что дважды "несудимого", который вас раньше крышевал, уже ж нет (а может надеешься, что въедет в Киев на белом путинском коне).
Я думаю, пока нет люстрации, если бы каждого второго из судебно-прокурорской мафии приговорили к высшей мере, большой ошибки не было бы, перед Богом грехи, тянущие на такой приговор, у нынешних нашлись бы.
И да, Стерненко осудили за то, что не дал в третий раз себя убить. Нашли "левое" дело, где пострадавший, ни в смысле здоровья, ни материально не пострадавший, но "пострадавший".
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02.03.2021 14:13 Відповісти
У вас - это где? В Украине да, такое вполне себе возможно
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26.02.2021 16:48 Відповісти
Вже багато разів різні суди підловлювали на "дивних" призначеннях суддів.
А те, що проти Стерненка об'єдналися кремль, ведмудчук, портной, трухлянов, тартаров, абаков, бенядіктова і позелененський, то цього тільки сліпий не бачить.
Як і того, що Стерненко про усіх вищеперелічених говорив правду, не надто дипломатично підбираючи формулювання - власне те саме, з чим більшість українців абсолютно згодна.
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26.02.2021 19:52 Відповісти
Ересь ты несешь
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26.02.2021 22:47 Відповісти
Она поставила своим подчиненным прокурорам задачу, они выполнили.
Если бы прокуроры написали в материалах дела, что Стерненко невиновен, судьям было бы ОЧЕНЬ сложно впаять 7 лет.
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26.02.2021 14:40 Відповісти
Просидів два дні в тюрмі і вже почав вибачатись. ??? А перед ким там є вибачатись? Ще й слово "гарант" написав з великої літери: "...було неправильно так казати про Гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад". Мабуть ці слова треба сприймати як сарказм. Тоді слово "забезпечує" (в Україні правовий лад) було б взяти в лапки (" ").
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26.02.2021 12:28 Відповісти
Суддю комуніста Попревича призначив порох згідно Указу 82/2015, а зараз він ллє крокодилові сльози по Стерненку !
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26.02.2021 12:34 Відповісти
Таких стерненків ще має бути багацько заготовлено.
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26.02.2021 13:06 Відповісти
Таких меркав, однозначно, богато заготовано
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26.02.2021 22:51 Відповісти
Поплач.
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26.02.2021 22:56 Відповісти
Ударься головой о стену
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26.02.2021 22:58 Відповісти
То чого Зеленський не звільнив того суддю, якого призначив Порох, а дав можливість, а може і вказівку засудити Стерненка?

Хто ще з політиків першої десятки крім Порошенка виступив на захист Стерненка? Може Жулька, яка зазнала політичних переслідувань від Кучми і Януковича? Ні, вона мовчить, бо це ж не газ і не земля. А Порошенко і його телеканали про це говорять https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU, не канали коломойського, які з ранку до вечора крутять квартал 95, а канали Порошенка, тому саме за це зебило73% і намагається його ****** лайном. Але бидло не бачить, наче осліпло, що радником у клоуна Портнов, голова офісу агент кремля Козирь, заступниками голови його офісу Татаров і Смірнов. Всі рашисти які були в бігах при Порошенку, при Зеленському повернулись і обсіли клоуна з усіх боків як блохи кожуха.

Зеленський посадив Стерненка!!!
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26.02.2021 13:39 Відповісти
А судову реформу вже 2 роки блокує зелена пліснява...
І???
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26.02.2021 20:01 Відповісти
А зачем извиняться за правду....
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26.02.2021 12:45 Відповісти
Сначала гордый был, Президента на х.. посылал. А сейчас хлебнул тюремной баланды и заднюю включил. Какой принципиальный активист. Сразу видно, готов идти до конца. Ну точно диссидент. )))
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26.02.2021 13:04 Відповісти
Не посылал он президента на ***. Он в эмоциональном состоянии сказал, что Зеленский - это ЧМО. Вот все, что он сказал.
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Я би із задоволенням подивився, як за тобою приїхав чорний воронок, і з насолодою послухав би твої волання: "За що? Я же свій! Я же писав усе, що ви мені доручали! Що я зробив не так???"
А ні що. Просто та наволочь, на яку ти тут гаруєш, завжди кине дрібних шавок першими.
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26.02.2021 20:25 Відповісти
Ти з задоволенням можеш подивитися хІба шо у дирку на параші. Бо миття параш, то є твій максимум.
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01.03.2021 13:05 Відповісти
Я, на відміну від тебе, все життя заробляю інтелектуальною працею, а фізично працюю лише для власного задоволення...
А от ти, жалюгідний зелений троль, працюєш каторжною працею за нещасні дерев'яні копійки, і миттям параш ти міг би в якійсь Франції або Італії заробити значно більше, ніж таким примітивним троляцтвом. Але про такий максимум ти на своїй параші не можеш навіть і мріяти. Бояра та та дупа сцаря - от і всі твої мрії.
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02.03.2021 00:10 Відповісти
Своєю інтелектуальною працею ти можеш заробити собі тільки геморой. Бо, судячи із твоїх дописів, інтелектом в твоїй башці і не пахне. Звичайне ніщебродське бидло. Тому йди дивись у дирку в параші та отримуй задоволення (інтелектуальне).
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02.03.2021 13:43 Відповісти
Усі тролі (кремлівські, зеленські), коли в них врешті-решт закінчуються пункти з методички, починають поводитися однаково: вони або просто зникають, або остаточно нахабніють і переходять на грубощі.
Ти, лайно собачаче, вирішило тут насмердіти?
Але я не збираюся в тебе вступати, щоб потім обтирати взуття об траву. Усихай до весняної грози, коли тебе змиє в каналізацію і ти опинишся нарешті вдома.
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02.03.2021 21:03 Відповісти
Стерненкові від себе, повинен всі сили зібрати в кулак і триматися, колись це все закінчеться, тільки не через 7 років. Може ти винен в чомусь, але ж не те в чому тебе звинувачують.
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26.02.2021 13:05 Відповісти
Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
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26.02.2021 13:05 Відповісти
Возможно, ето такое одолжение Кловуну перед субботой, мол я челобитную с извинениями - тем самым сниму накал в субботу - а за это ты, Осел, меня помилуешь.
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26.02.2021 13:21 Відповісти
Слово - не воробей.
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26.02.2021 13:30 Відповісти
На "ви" звертатися до квартального ...АНДОНА дуже забагато поваги!
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26.02.2021 14:27 Відповісти
Один я думаю, що то було не вибачення в прямому сенсі цього слова, а тролінг нєлоха оманського?
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26.02.2021 14:57 Відповісти
Було і вибачення і натяк Зеленському подумати про власну безпеку від тієї мерзоти, яку він біля себе назбирав. Що 100% не через його власні хотілки. Так вирішили багаті дяді - Коломойський і Ахмєтов.
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26.02.2021 16:52 Відповісти
Вижу с чувством юмора у большинства комментирующих слабовато. Это как в старом советском анекдоте - заставили чувака на партсобрании извиняться - "Я прошу прощения у Петрова за то что назвал его конченым мудаком. Я сказал что Петров конченый мудак в состоянии аффекта, а Петров совсем не конченый мудак. Я очень сожалею что сказал Петрову что он конченый мудак, и больше не буду говорить что Петров конченый мудак..."
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26.02.2021 17:52 Відповісти
Перед кем бисер мечешь, Сергей?!
Жаль разочаровываться в тебе. Считал тебя более зрелым.
Очень жаль.
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26.02.2021 15:14 Відповісти
Птення не в окремо взятому Стерненко, питання у всіх політичних в'язнях-патріотах, яких тримають за гратами часто без вагомих звинувачень, а на підставі необгрунтованих домислів.
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26.02.2021 15:17 Відповісти
Добре, що вибачився за "ЧМО". То було сказано на емоціях і точно нікому не допоможе
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26.02.2021 16:35 Відповісти
"Стерненко вибачився перед Зеленським.і назвав його гарантом,що забезпечує правовий лад"
-отакий заголовок був би доречнішим.
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26.02.2021 17:54 Відповісти
Чувак решил просить помощи у зели. Ну что ж, пожелаем ему успеха...
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26.02.2021 18:09 Відповісти
вовик так сэбэ опускае чэрэз таки вырокы
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26.02.2021 18:44 Відповісти
Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас" - Цензор.НЕТ 4131Ярош - В последнее время Зеленский начал делать "решительные шаги по защите украинских интересов". На этом фоне суд Одессы приговорил к 7 годам активиста Сергея Стерненко по сомнительному делу, что прогнозированно привело к массовым протестам по стране. Фактически, Зеленский был поставлен "под удар" патриотической части населения Украины. И это не совпадение. Это успешная спецоперация Российской империи и ее холуев в Украине". Он отметил, что в ходе гибридной войны нельзя допускать существования "вражеской агентурной сети" на своей территории. Чтобы обезопасить страну, Зеленскому необходимо быстро реформировать судебную систему. "Странным образом правовой произвол в Одессе совпал с обострением на фронте. Все как по книжке". Он посоветовал президенту сделать 4 важных шага.
Первый. Не прятаться за спинами силовиков, а выйти на откровенный диалог с активистами-патриотами.
Второй. Неотложно подать в Раду законопроект о наказании за коллаборационизм.
Третий. Реформировать судебную ветвь власти.
Четвертый. Помиловать своим указом Стерненко, если суды высшей инстанции оставят приговор в силе.
"Такие действия снимут напряжение в обществе и "дадут по зубам" кремлевской га**сти".
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26.02.2021 19:24 Відповісти
Бывший глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов днем 23 февраля выложил в Telegram видеообращение:

«О последнем «громком» событии - приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение - это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего». Заявление в Telegram-канале «Авангарда» выдержано в том же ключе, что и пассажи Коротких:

«Сегодня вся гомонационалистическая тусовка и, к сожалению, часть украинских правых сходит с ума из-за того, что попал в заключение один из лидеров гомонационалистического движения Сергей Стерненко. Даже те, кто относился враждебно к его персоне, решили выразить свое недовольство: мол, на его месте может быть каждый и т.д…. Всем правым прекрасно известно, чем прославилась эта личность: коммерческий активизм, уклонение от участия в боевых действиях, сотрудничество с сомнительными персонами и структурами и, наконец, выклянчивание денег из всех возможных либеральных щелей».

лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».
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26.02.2021 20:23 Відповісти
Хто-хто виклав? Нацкорпус???
А нацкорпус сам - справжній?
Чи може є якісь ідіоти, які досі не знають, що нацкорпус - це утриманці абакова, який перший поспішав посадити Стерненка?
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26.02.2021 20:30 Відповісти
"только про Манделу расскажи всю историю до конца - что стало с ЮАР после того как он стал президентом?" Коренной народ зажил в своей стране по своим правилам.Ведь жить как хочешь-это и называется свобода и суверенитет"

Пусть и беднее чем соседи-главное как хочешь.
Украина сейчас беднее России,но живет не по ее правилам, а по своим-это того стоит.
ПС:Желаю Стерненко скорейшего освобождения(он накосячил немного,но ради НАС а не ради себя-таким всегда уважение
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26.02.2021 21:00 Відповісти
Кроме "стерненко" Остальное +! Стерненко покуй на Украину. У него свои, личные, коммерческие интересы.
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26.02.2021 22:25 Відповісти
Вы все знаете в Германии
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26.02.2021 22:55 Відповісти
Что ж вы такие ведомые на всякую херь??? стерненко!!! О, плять херой! Козел он последний, а не патриот! За него стыдиться даже стремно! Вы, что, быдло ведомое? или Украинцы?
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26.02.2021 22:29 Відповісти
вот и сдулся "патриот"... прощения попросил... черти вокруг...
очередная постанова. просто рано вскрылся. надо было еще подождать недельку. стал бы иконой протеста
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26.02.2021 23:43 Відповісти
А за что его собственно посадили?
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27.02.2021 03:25 Відповісти
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