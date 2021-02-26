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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін

Україна витрачає 3,02% ВВП на правопорядок.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві цифри, які переконають вас прийти в суботу під ОП на "Справедливість Стерненку - справедливість усім!". Україна 5 (!) в світі за витратами на правосуддя (щодо ВВП). Джерело МВФ. Україна 158 (!!!) у світі у забезпеченні верховенства права. Джерело Світовий Банк", - розповів Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас"

Україна пята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін 01
Україна пята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
При космічних рівнях зарплат судді все одно беруть хабарі та виносять неправосудні рішення..
Пряник є, а про кнут - забули.
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26.02.2021 11:49
+11
Пятые в мире по расходам на правосудие при полном отсутствии такового. Мы им еще и платим за то скотство, что они с нами творят! Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6445
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26.02.2021 11:50
+5
Є ще куди двигати вперед і назад, вперед по видаткам, назад по верховенству права.
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26.02.2021 11:54
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При космічних рівнях зарплат судді все одно беруть хабарі та виносять неправосудні рішення..
Пряник є, а про кнут - забули.
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26.02.2021 11:49 Відповісти
Є ще куди двигати вперед і назад, вперед по видаткам, назад по верховенству права.
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26.02.2021 11:54 Відповісти
Кто "забыл"? Мы с тобой или те, кто законы пишет? Они же главные клиенты судов "порешать".
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26.02.2021 12:51 Відповісти
звісно, не ми..
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26.02.2021 12:57 Відповісти
Пятые в мире по расходам на правосудие при полном отсутствии такового. Мы им еще и платим за то скотство, что они с нами творят! Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6445
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26.02.2021 11:50 Відповісти
Лохи повинні страждати.
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26.02.2021 11:56 Відповісти
То страждай. Я не збираюсь.
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26.02.2021 11:59 Відповісти
Ти вже страждаєш від свого вибору. Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.(С)
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26.02.2021 12:12 Відповісти
Согласен с тобой на 100%. Вот скажи что при Петре Алексеевиче все было с точностью до наоборот: Мы были на 5-м месте по верховенству права и на 158 по расходам на суды. Пришел Зебил и все испортил.
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26.02.2021 13:26 Відповісти
Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 176
Базарник йому залишив заначку в 130 лярдів, економіка зростала, а воно просрало заначку і зробило діру в 300 лярдів. ЗЕ не лох, лохи зебіли.
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26.02.2021 13:32 Відповісти
Статья, вроде, не про экономику, а про правосудие.
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26.02.2021 13:56 Відповісти
Близька мені людина працює адвокатом. На днях заявила, що повністю зневірилася у справедливості українських суддів. Особливо по 130 статті Адмін кодексу. Боже, що творять менти, а захисту від їх протиправних дій неможливо добитися навіть в суді. 1937 рік орли Бєрії діють в Україні.
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26.02.2021 11:58 Відповісти
Наші суди - самі дармоїдні суди в світі!
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26.02.2021 11:58 Відповісти
какая разница..
У нас лучше чем в Науру-значит украинцы туда не уедут..
Только развешивание на каштанах Крещатика -выход из данной ситуации
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26.02.2021 12:00 Відповісти
Суддів обирати
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26.02.2021 12:05 Відповісти
Суддів обирати..... закопать их с салютом Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4972
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26.02.2021 12:11 Відповісти
И главное у народа 0 ноль доверия к судам и ментам всё только через деньги.
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26.02.2021 12:08 Відповісти
это не страна... это - 95 квартал
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26.02.2021 12:09 Відповісти
Брехня, бо згідно опитуванню (класичному, з вибіркою, що постійно нам тицькають екранів)- кожен другий задоволений результатом... Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3470
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26.02.2021 12:15 Відповісти
Для чого тримати цих дармоїдів за гроші платників податків ,які служать не Україні , а олігархам ,владній верхівці ,ворогам України і власним шкурним інтересам ?
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26.02.2021 12:17 Відповісти
Хтось - колись сказав одну дурню : "Якщо платити більше, то будуть менше брати хабарів " , Читайте Макса Вебера, який ще сторіччя тому розповідав про традиційний уклад життя. Робітнику платять за 10 годин роботи, наприклад, 10 доларів (один долар в годину). Його це влаштовує, він не . шукає іншого підробітку. Роботодавець намагається зробити стимул, щоб робітник працював енергійніше. Він підвищує відрядну оплату до 2 доларів за годину. Чи почне працівник працювати у 2 рази краще ? ...Ні. Робітник буде працювати так само, проте не 10, а 5 годин. Така психологія традиційного ставлення до праці. Питання не в зарплаті, точніше, не в одній зарплаті, а в системних заходах щодо руйнування традиційного ставлення до праці. Вебер однозначно доводить, потрібно починати з моралі.
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26.02.2021 12:28 Відповісти
Оно и понятно судейским мразям только пенсии и зарплаты по пару сотен тысяч в месяц.
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26.02.2021 12:29 Відповісти
Имбецил, там про правопорядок. Суды не обеспечивают правопорядок.
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26.02.2021 12:56 Відповісти
шавка,ты за базаром следи. Мне что мусора,что прокуроры,что судьи - мразь одной масти.
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26.02.2021 16:27 Відповісти
Ты для меня тоже мразь. Хоть я не мент, не прокурор, и не судья.
П.С. А за базаром на зоне следят. Ты, я так понял, как раз недавно оттуда, петушок.
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01.03.2021 13:14 Відповісти
Суды и обеспечивают правосудие,полудурок с иремя класами образования. Сразу видно зебилье )))
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26.02.2021 16:30 Відповісти
Дятел, правосудие и правопорядок - это разные вещи.
Первый курс юрфака. Но откуда уборщику говна знать юридическую терминологию?
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01.03.2021 13:12 Відповісти
Обосрался, обтекай.
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01.03.2021 13:21 Відповісти
по расходам на кривосудие

Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 391
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26.02.2021 12:44 Відповісти
90% судей вори, их ничем не исправить, нужно менять на нових. Лучше меньше, да лучше.
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26.02.2021 12:50 Відповісти
Так это ж процент от ВВП. У Украины ВВП, как у крупного американского города.
Шабуня лучше бы в долларах написал, тогда бы мы были на предпоследнем месте сзади. Но тупые журнашлюхи и цензоровские писаки подхватили эту ересь и тиражируют. Мозгов же нет.
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26.02.2021 12:55 Відповісти
Да хоть первая по расходам! А толку-то?
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26.02.2021 13:15 Відповісти
В условиях украинской действительности этот показатель не говорит ни о чём.
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26.02.2021 13:16 Відповісти
"Через лохмотья малый грех заметен,
Под шубой - скрыто все. Позолоти порок -
И сломится оружье строгих судей;
Одень в тряпье - пигмей былинкой свалит". (Уильям Шекспир "Король Лир").

Бедность и несправедливость - две стороны одной проблемы. Частная собственность после десятилетий "пролетарского равенства", быстрое финансовое расслоение - почва для самого выгодного бизнеса - судебной системы.
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26.02.2021 13:53 Відповісти
по зарплаті суддям на треть обігнали Америку.. ну от хочаб в чомусь здобули..
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26.02.2021 13:54 Відповісти
Кроме как нанять судей из ЕС и США,щоб те показали как треба работать-я выхода не вижу.Бо судя по таблице мы нанимаем бездельников на работу вместо того,щоб их уволить и нанять нормальных работников. Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8237
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26.02.2021 14:43 Відповісти
Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9613
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26.02.2021 15:18 Відповісти
 
 