Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна витрачає 3,02% ВВП на правопорядок.
Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві цифри, які переконають вас прийти в суботу під ОП на "Справедливість Стерненку - справедливість усім!". Україна 5 (!) в світі за витратами на правосуддя (щодо ВВП). Джерело МВФ. Україна 158 (!!!) у світі у забезпеченні верховенства права. Джерело Світовий Банк", - розповів Шабунін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Пряник є, а про кнут - забули.
Базарник йому залишив заначку в 130 лярдів, економіка зростала, а воно просрало заначку і зробило діру в 300 лярдів. ЗЕ не лох, лохи зебіли.
У нас лучше чем в Науру-значит украинцы туда не уедут..
Только развешивание на каштанах Крещатика -выход из данной ситуации
П.С. А за базаром на зоне следят. Ты, я так понял, как раз недавно оттуда, петушок.
Первый курс юрфака. Но откуда уборщику говна знать юридическую терминологию?
Шабуня лучше бы в долларах написал, тогда бы мы были на предпоследнем месте сзади. Но тупые журнашлюхи и цензоровские писаки подхватили эту ересь и тиражируют. Мозгов же нет.
Под шубой - скрыто все. Позолоти порок -
И сломится оружье строгих судей;
Одень в тряпье - пигмей былинкой свалит". (Уильям Шекспир "Король Лир").
Бедность и несправедливость - две стороны одной проблемы. Частная собственность после десятилетий "пролетарского равенства", быстрое финансовое расслоение - почва для самого выгодного бизнеса - судебной системы.