Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче. ФОТО
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Збройні Сили України "реформують" стройовий крок - військовослужбовці підніматимуть ногу на 10-15 см, замість 15-20 см, визначених Стройовим статутом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ukrmilitary.
Нагадаємо, що 13 лютого анонсували попередній план військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, під час якого, зокрема, мають використовувати і новий стройовий крок.
Сьогодні в президентському полку вже почали тренуватися ходити по новому.
"Основною відмінністю стало те, що військовослужбовці, які рухаються стройовим кроком піднімають ногу на 10-15 см від землі, замість раніше визначених 15-20 см", – повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗС України.
У командуванні також зауважили, що військовослужбовці на тренуванні рухалися зі швидкістю 110 кроків за хвилину, а довжина кроку становила 70-80 см.
Нагадаємо, що в 2019 році Верховній Раді пропонували скасувати Стройовий статут.
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Звіздець якийсь. І це під час війни.
"Эксперды по строевому и церемониальному шагу сошлись во мнении,что строевой шаг в ЗСУ сделали на 5см НИЖЕ,чтоб никто из военнослужащих случайно не переступил через верховного,СЛУЧАЙНО не заметив его,во время прохождения строем".
Других обьяснений смысла этой реформы просто нет!
стріляти, то фігня якась дитяча
Дурдом строевая подготовка ПНХ
когда же этих всех жирных паркетных генералов нахер отправят, а?
Никто не жаловался на высоту шага, разве что во время "делай рвз,(три затяжки), делай два)