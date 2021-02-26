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Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Збройні Сили України "реформують" стройовий крок - військовослужбовці підніматимуть ногу на 10-15 см, замість 15-20 см, визначених Стройовим статутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ukrmilitary.

Нагадаємо, що 13 лютого анонсували попередній план військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, під час якого, зокрема, мають використовувати і новий стройовий крок.

Сьогодні в президентському полку вже почали тренуватися ходити по новому.

Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче 01

"Основною відмінністю стало те, що військовослужбовці, які рухаються стройовим кроком піднімають ногу на 10-15 см від землі, замість раніше визначених 15-20 см", – повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ

У командуванні також зауважили, що військовослужбовці на тренуванні рухалися зі швидкістю 110 кроків за хвилину, а довжина кроку становила 70-80 см.

Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче 02
Фото: сайт ukrmilitary

Нагадаємо, що в 2019 році Верховній Раді пропонували скасувати Стройовий статут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
А можно узнать какая сумма денег была выделена для внедрения такой нужной и своевременной реформы?
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26.02.2021 12:03
+45
Рехвормы, они такие
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26.02.2021 12:01
+36
Вимагаю референдум по цьому питанню!!!
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26.02.2021 12:05
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Так в Украинской армии уже давно отменён так называемый прусский шаг. Ещё при Викторе Андреевиче нашем Ющенко.
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26.02.2021 13:11 Відповісти
Пишуть таке ті уклоністи,які не служили в ВСУ і дня,тим більше ті,які не захищали Україну від ворога Росії!Як і нинішній "гарант" з таких ідеологічних уклоністів,причому чотириразовий!
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27.02.2021 11:56 Відповісти
Оце досягнення У ЗСУ змінили стройовий крок: військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 9082 йошкін кот
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26.02.2021 13:14 Відповісти
Залишилася дрібничка - досягти стандартів НАТО, ну і переозброїться.
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26.02.2021 15:04 Відповісти
Это прорыв.....однозначно
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26.02.2021 13:18 Відповісти
Оставил след в истории украинской армии!
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26.02.2021 13:40 Відповісти
Теперь вместо него введут строевой шаг Зеленского. Его впервые увидел криворожский военком при первой попытке вручения Зеле повестки. Заодно и для форсирования водных преград сгодится.
У ЗСУ змінили стройовий крок: військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 7207
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26.02.2021 13:55 Відповісти
Громыхнули
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26.02.2021 14:33 Відповісти
ЯКИХ ТОБІ РЕФОРМ ЩЕ НЕ ХВАТАЄ?
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26.02.2021 14:44 Відповісти
Дорогие генералы ЗСУ, не надо останавливаться на достигнутом, возьмите на себя ответственность смело двигаться вперед по пути реформ. От себя предлагаю вам на безвозмездной основе рассмотреть следующие шаги : маркировка обуви путем нанесения на нее букв Л и П. Это очень повлияет на боеготовность войск, ведь по тревоге боец может одеть берц не на ту ногу и все, потеряли единицу. А когда солдат при обувании увидит нанесенный буквы, он обуется правильно и выполнит поставленную перед ним задачу. Размер букв и место нанесения предлагаю обсудить на совместном совещании высшего руководства МО и ГенШтаба и готовое решение озвучить Президенту на ближайшем заседании СНБО. Реформа не терпит отлагательств, на ней зиждется наша обороноспособность в этот нелегкий для Держави час.
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26.02.2021 14:54 Відповісти
"В человеке всё должно быть прекрщасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее"©
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26.02.2021 15:00 Відповісти
девіз кацаповійська потєшного... з тварєніями конченого фашистюки охлобистіна ідеш нах
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26.02.2021 20:23 Відповісти
Пішов ти в сраку, Бик-рогопіл.
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26.02.2021 21:29 Відповісти
Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 2665
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26.02.2021 22:00 Відповісти
Питання, як реально при прохожденні в темпі стройовим кроком можна буде дотримати ту різницю в 5 см по висоті? Не запрограмовані же роботи будуть ідти.
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26.02.2021 15:10 Відповісти
Спробуй прийняти участь у заняттях з стройової підготовки, і одразу взнаєш як. Ці заняття і придумані для того, щоб з людини робити запрограмованого робота. Це армія. Ці заняття потрібні, щоб привчити солдата бездумно, автоматично виконувати команди командира.
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26.02.2021 16:49 Відповісти
Запізніла порада. Цю "школу " вже пройшов в 1969-1970 р.р. у так званому парадному полку, розташованому в м.Вюнсдорф, НДР. Чого чого, а стройової підготовки там вистачало.
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26.02.2021 18:00 Відповісти
Чому тоді задаєш такі глупі запитання? Ти у парадному полку служив, але не знаєш як саме тренуються піднімати ногу на точну висоту? Ти або брешеш, що у парадному полку служив, або брешеш, що висоту ніби-то неможна витримати. Про що саме ти брешеш, про перше чи про друге? І навіщо ти брешеш? Аби обісрати корисну нову норму стройового уставу?
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26.02.2021 19:18 Відповісти
Співчуваю.
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26.02.2021 19:26 Відповісти
Та не треба, служив зенітчиком (ЗУ-23) в цьому полку, так що менше діставалось чим парадній 1-й роті, яка днями не вилазила з плацу.
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26.02.2021 20:55 Відповісти
Чем выше солдат поднимает ногу на плацу, тем быстрее преодолевает препятствия. "Я сижу на берегу, не могу поднять ногу".
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26.02.2021 15:13 Відповісти
Муштра в армии необходима т.к.подтягивает дисциплину..Теперича, немногим полегче военным будет топать по квадратам на строевом плацу и при прохождении торжественным маршем..
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26.02.2021 17:06 Відповісти
Який "реХвАрматор", така й "реХворма".
Звіздець якийсь. І це під час війни.
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26.02.2021 17:30 Відповісти
Звучит смешно, казалось бы. Но на деле - это весьма годное изменение...
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26.02.2021 18:32 Відповісти
Зельцман настаивал на 10см,а МО и ГШ на 20см! Сошлись посередине,от 10 до 15!!!
"Эксперды по строевому и церемониальному шагу сошлись во мнении,что строевой шаг в ЗСУ сделали на 5см НИЖЕ,чтоб никто из военнослужащих случайно не переступил через верховного,СЛУЧАЙНО не заметив его,во время прохождения строем".
Других обьяснений смысла этой реформы просто нет!
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26.02.2021 19:41 Відповісти
Головне це стройовий крок зробити менше, а те що на Донбасі не можна по кацапам і сєпарам
стріляти, то фігня якась дитяча Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 6262
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26.02.2021 21:42 Відповісти
Пусть кацапы перед генералами маршируют...а так же по пути в столовую, а из столовой с песней...а вечером пусть все идут строевым срать на газеты во избежании желудочно-кишечных заболеваний...
Дурдом строевая подготовка ПНХ
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26.02.2021 21:56 Відповісти
Солдаты РПК имеют профессиональную болезнь-Отбитую простату и почки.А всё -от чеканного шага.Каждый удар ноги отдаёт именно в эти органы.Поэтому строевой шаг-путь половому бессилию.
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26.02.2021 23:26 Відповісти
это было очень необходимо. раисся, бойся!!!!!!!!!
когда же этих всех жирных паркетных генералов нахер отправят, а? Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 369
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27.02.2021 00:07 Відповісти
Порох каждую неделю кучу танков передавал в ВСУ, а эти клоуны "шаг назад, шаг вперед" - оооо поистине величайшее достижение.
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27.02.2021 09:48 Відповісти
От скажіть чесно-це та реформа що дозволить Україні отримати ПДЧ в НАТО?
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27.02.2021 10:03 Відповісти
А смысл?Чтобы тапочки с ног не падали?
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27.02.2021 11:33 Відповісти
Было бы точно оригинальнее продублировать применение "АНГОЛЬСКОГО" ШАГА. https://www.youtube.com/watch?v=RjRmM0F1ydg
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27.02.2021 12:03 Відповісти
Ну все, долго думали и наконец приняли решение, как повысить боеспособность армии, теперь ВСУ непобедимы. Хоть бы молчали, а не трезвонили и не показывали всему миру интеллектуальный и умственный уровень армейского руководства.
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27.02.2021 12:15 Відповісти
і під пісню - "єх яблочко, куда ти котишся..." це кремлівський курсант придумав, його призвіще -Шантеклер. Скоро видадуь пісенник стройових пісень. Репертуар вже випробували вечорами під віскі настояному на ваті. та що взяти з Шантеклера, він приїхав з верховною бубочкою на "передову" і одім бронежилет не тією стороною. паркетне військо.
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27.02.2021 12:17 Відповісти
Сдурели совсем. Такое определение положения ног нужно только бл-дям из того бардака в котором УЖЕ поменяли кровати.
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27.02.2021 13:28 Відповісти
Было, по памяти, высота шага под срез сапога. В столовку нас вели через плац ( туда-обратно), так-что пища трамбовалась норм и никаких проблем).
Никто не жаловался на высоту шага, разве что во время "делай рвз,(три затяжки), делай два)
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27.02.2021 19:58 Відповісти
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