Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче. ФОТО

Збройні Сили України "реформують" стройовий крок - військовослужбовці підніматимуть ногу на 10-15 см, замість 15-20 см, визначених Стройовим статутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ukrmilitary.

Нагадаємо, що 13 лютого анонсували попередній план військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, під час якого, зокрема, мають використовувати і новий стройовий крок.

Сьогодні в президентському полку вже почали тренуватися ходити по новому.

"Основною відмінністю стало те, що військовослужбовці, які рухаються стройовим кроком піднімають ногу на 10-15 см від землі, замість раніше визначених 15-20 см", – повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗС України.

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У командуванні також зауважили, що військовослужбовці на тренуванні рухалися зі швидкістю 110 кроків за хвилину, а довжина кроку становила 70-80 см.



Фото: сайт ukrmilitary

Нагадаємо, що в 2019 році Верховній Раді пропонували скасувати Стройовий статут.