Від COVID-19 у Києві за добу померли 15 осіб, видужала - 561, виявили 748 нових випадків, - Кличко

Кількість госпіталізованих з діагнозом COVID-19 у Києві зростає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві кількість хворих на коронавірус, на жаль, продовжує збільшуватися. За минулу добу виявили 748 інфікованих. Померли 15 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2635 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 137 076", - зазначив Кличко.

Так, серед хворих 415 жінок віком від 18 до 93 років і 22 дівчинки від шести місяців до 17 років. А також 292 чоловіки віком від 18 до 93 років і 19 хлопчиків від шести місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

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У той же час, за словами Кличка, кількість госпіталізованих не зменшується. У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 77 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужала за добу в Києві 561 особа. Всього коронавірус побороли 93 402 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 140, у Деснянському - 125 і в Дніпровському районі - 90 випадків.