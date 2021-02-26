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Новини Економіка
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МВФ (1343) транш (186) Милованов Тимофій (281)

Домовленостей про новий транш МВФ зможемо досягти приблизно до початку літа, - Милованов

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Домовленостей про новий транш МВФ зможемо досягти приблизно до початку літа, - Милованов

Україна очікує, що зможе досягти домовленостей з МВФ про надання нового траншу кредиту вже до початку літа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC" заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.

"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей приблизно до початку літа", - зазначив Милованов.

Відповідаючи на запитання, які зобов'язання перед МВФ залишилося виконати Україні, радник глави ОП заявив: "Достатньо багато. Є, наприклад, проблеми з Вищою радою правосуддя. Є проблеми з НАБУ. Частково вони викликані рішенням Конституційного Суду. А для тих проєктів, наприклад, щодо яких я працюю з документами, я бачу, що у МВФ позиція теж змінюється. Наприклад, у вересні у них по одному питанню була одна позиція, а зараз вона в тому ж напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Своїм пресрелізом МВФ створив негативний фон для візиту Зеленського в ОАЕ, - радник глави ОП Милованов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Дивись на обкакайся 😁💩"проффесор" трускавецький🧐
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26.02.2021 12:25
+6
МВФ "обкакалось", а запах почему-то от Милованова исходит.
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26.02.2021 12:42
+5
Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 3190
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26.02.2021 12:26
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Какого года? Это принципиально важно Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 769
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26.02.2021 12:25 Відповісти
2024-го. при условии, что мудрый нарид не изберёт себе очередного мудака.
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26.02.2021 12:40 Відповісти
як зебіла тільки но викинуть, так і відразу
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26.02.2021 13:05 Відповісти
этот дуриман ЧТО может насоветовать ? что МВФ обкакалось ? такого дебила гнать в шею надо !!!!
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26.02.2021 13:37 Відповісти
Дивись на обкакайся 😁💩"проффесор" трускавецький🧐
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26.02.2021 12:25 Відповісти
деньги "обкаканного" МВФ не пахнут ? Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 5199 Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 5199
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26.02.2021 12:26 Відповісти
Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 3190
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26.02.2021 12:26 Відповісти
два роки поспіль, як вже...
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26.02.2021 13:04 Відповісти
Милованов от МВФ
к лету может получить только пакет памперсов
чтобы красоваться в ник как лучший советник
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26.02.2021 12:27 Відповісти
Более точный ответ от этого проффесора-марихуанщика звучал бы так :
- До первой затяжки !
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26.02.2021 12:32 Відповісти
До літа далеко, а затримка виплати зарплат бюджетникам вже зараз.
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26.02.2021 12:32 Відповісти
і пільг та субсидій по комунпослугам
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26.02.2021 13:24 Відповісти
Смотри, Кутузов, не обкакайся.
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26.02.2021 12:36 Відповісти
обосравшиеся зебилы,вашу жидовскую шоблу опять пошлют на ЙУХ и правильно сделают)))
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26.02.2021 12:41 Відповісти
МВФ "обкакалось", а запах почему-то от Милованова исходит.
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26.02.2021 12:42 Відповісти
... только если ты хамить перестанешь МВФ, Милованов, быдло троещинское
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26.02.2021 12:43 Відповісти
""Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября."

А в сентябре - платить проценты по долгам....
Долой внешнее управление!
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26.02.2021 12:54 Відповісти
Многая лета понадобятся чтобы пережить последствия правления барыги и зели. А потом МВФ и деньги будет предлагать, но нам они уже не понадобятся.
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26.02.2021 13:01 Відповісти
Vladimir Soukhov - це зажопний бот
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26.02.2021 13:27 Відповісти
чучело, которого с лёгкой руки бабломой окрестил "дебилом", накидывает всем на уши про то, чего уже как последние 2 года не происходит (мвф зелемойской шобле денюжку не даёт), "что вот-вот оно, вот сейчас...разверзнутся хляби небесные мвф и валютная манна небесная выпадет обильным ливнем в очередной ковидный фонд (которого, как оказалось со слов лоха, никогда и не существовало) для бабушки Бени в офшоры...
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26.02.2021 13:03 Відповісти
Милованов - це той дебіл, який втік з передачі Лариси Губіної в четвер минулого тижня.
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26.02.2021 13:26 Відповісти
нє.. ну воно хворе..
пішов до сусіда по гроші, на питання "чим віддаси" послав його, а після сидить і розповідає, що сусіда завтра гроші сам принесе.. дибіл..
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26.02.2021 13:44 Відповісти
 
 