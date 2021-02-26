Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби (оновлено)
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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України і затвердив граничну чисельність працівників апарату в кількості 237 штатних одиниць.
Як передає Цензор.НЕТ відповідний указ №76/2021 глава держави підписав сьогодні.
"Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 237 штатних одиниць. Затвердити структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.
Також Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розкладу Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом.
Згідно з указом, до структури апарату відомства входить секретар РНБО і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби.
Серед них - служби з питань запобігання та виявлення корупції, з питань зовнішньої безпеки, з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки, з питань державної і громадської безпеки, з питань військової безпеки, з питань мобілізації та тероборони, з питань військово-технічного співробітництва та ОПК, з питань економічної безпеки, з питань соціальної та гуманітарної безпеки, з питань безпеки критичної інфраструктури, з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва, з питань фінзабезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.
Також до структури апарату РНБО входять Служба секретаря РНБО, Служба з питань інформаційних технологій, Служба Головного ситуаційного центру, Служба організаційного забезпечення, Служба з питань стратегічного планування та аналізу, Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації, Служба з правових питань, Фінансова служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба координаційної та адміністративної роботи.
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Трудно сказать: хорошо это или плохо. Этот режим уже не является союзником Евроколхоза, но и к северо-восточным соседям от относится крайне отрицательно.
А оця солодка парочка у штат не попала?
Чому ж не видно,дуже добре видно.
А Олександра Македонського з Новінським тобі не показати ?
Ти саме той дегенерат, який вважає, шо після смерті Чорновола треба було плюнути на незалежність України, бо все одно ніхто, крім нього, її не втримає.
Іншими словами, тобі пох, хто буде керувати країною, бо то не Чорновіл.
А якшо не піде, то шо робити виборцям ?
Так само не ходити на вибори, як і ти і чекати, шо воно само собою все зробиться ?
ООН украинский дипломат цитировал русского поэта с той же целью.
Это слабый аргумент против Зеленского.
Этими идиотскими картинками вы превращаете украинцев в быдло.
Так же как Киселев накачивает вату бессмысленными пропагандистскими штампами и быдло эмоциями.
Оголошено оснащення корветів Ada для України: Міноборони визначились з ПКР та ЗРК
У Міноборони повідомили подробиці оснащення турецьких корветів класу Ada для Військово-морських сил України, перший з яких мають побудувати до 2023 року.
https://defence-ua.com/army_and_war/ogolosheno_osnaschennja_korvetiv_ada_dlja_ukrajini_minoboroni_viznachilis_z_pkr_ta_zrk-2880.html
власти по всем сферам и выдает конечный интеллектуальный продукт в виде
решений/аналитических документов и т.д. В условиях войны с врагом (москальщина/параша) главный государственный
координационный орган в стране должен работать максимально эффективно, по-этому это правильное решение.
Если бы это касалось какого-нибудь министерства, я бы раскритиковал такое решение.
зачем им ещё и помощники, дублирующие работу министерских помощников ?
На несколько десятилетий вперёд.
Не удивительно что при 237 лизоблюдах медведка прячет активы за 2 недели до заседания СНБО!!!