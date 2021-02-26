Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби (оновлено)

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України і затвердив граничну чисельність працівників апарату в кількості 237 штатних одиниць.

Як передає Цензор.НЕТ відповідний указ №76/2021 глава держави підписав сьогодні.

"Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 237 штатних одиниць. Затвердити структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

Також Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розкладу Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом.

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Згідно з указом, до структури апарату відомства входить секретар РНБО і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби.

Серед них - служби з питань запобігання та виявлення корупції, з питань зовнішньої безпеки, з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки, з питань державної і громадської безпеки, з питань військової безпеки, з питань мобілізації та тероборони, з питань військово-технічного співробітництва та ОПК, з питань економічної безпеки, з питань соціальної та гуманітарної безпеки, з питань безпеки критичної інфраструктури, з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва, з питань фінзабезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.

Також до структури апарату РНБО входять Служба секретаря РНБО, Служба з питань інформаційних технологій, Служба Головного ситуаційного центру, Служба організаційного забезпечення, Служба з питань стратегічного планування та аналізу, Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації, Служба з правових питань, Фінансова служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба координаційної та адміністративної роботи.