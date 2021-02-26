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Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби (оновлено)

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України і затвердив граничну чисельність працівників апарату в кількості 237 штатних одиниць.

Як передає Цензор.НЕТ відповідний указ №76/2021 глава держави підписав сьогодні.

"Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 237 штатних одиниць. Затвердити структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

Також Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розкладу Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом.

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Згідно з указом, до структури апарату відомства входить секретар РНБО і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби.

Серед них - служби з питань запобігання та виявлення корупції, з питань зовнішньої безпеки, з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки, з питань державної і громадської безпеки, з питань військової безпеки, з питань мобілізації та тероборони, з питань військово-технічного співробітництва та ОПК, з питань економічної безпеки, з питань соціальної та гуманітарної безпеки, з питань безпеки критичної інфраструктури, з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва, з питань фінзабезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.

Також до структури апарату РНБО входять Служба секретаря РНБО, Служба з питань інформаційних технологій, Служба Головного ситуаційного центру, Служба організаційного забезпечення, Служба з питань стратегічного планування та аналізу, Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації, Служба з правових питань, Фінансова служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба координаційної та адміністративної роботи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 1187
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26.02.2021 12:34
+8
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 6546
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26.02.2021 12:52
+6
По-больше всяких Сивох с Фокиными туда..
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26.02.2021 12:40
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В общем, правит хунта во главе с Даниловым.
Трудно сказать: хорошо это или плохо. Этот режим уже не является союзником Евроколхоза, но и к северо-восточным соседям от относится крайне отрицательно.
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26.02.2021 12:33 Відповісти
а північний сусід це ти *********** окупант? Такі сусіди у голодомор мого діда з"їли.
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26.02.2021 12:39 Відповісти
Витя, попей рассольчику. У тебя нервы не в порядке.
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26.02.2021 12:51 Відповісти
Мій вітя тобі в пащеку не влізе, треба розривать.
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26.02.2021 12:53 Відповісти
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 1187
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26.02.2021 12:34 Відповісти
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 2249

А оця солодка парочка у штат не попала?
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26.02.2021 12:41 Відповісти
Це метод RT. Одна розумна людина якось сказала: «Ніколи не роби висновків про людину, поки не дізнаєшся справжні причини його вчинків».
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26.02.2021 12:55 Відповісти
Справжня причина написана на їхніх писках.
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26.02.2021 12:58 Відповісти
после того как телепузика ваву даже маразматик Кравчук обосцал Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8714
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26.02.2021 14:04 Відповісти
а ось тут писків не видно, тому відразу зрозуміло, шо то смертельні вороги :

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8087
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26.02.2021 14:07 Відповісти
Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 4067

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 7437

Чому ж не видно,дуже добре видно.
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26.02.2021 14:19 Відповісти
да куда уж той рядовой депутатше устоять перед красавцем Новинским, если даже лидеры фракций млеют в его объятиях
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26.02.2021 14:47 Відповісти
Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 6013
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26.02.2021 14:48 Відповісти
Ти мене так здивував наче я не знаю хто така юля. Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 1854 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289
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26.02.2021 14:58 Відповісти
а кого тобі показати разом з Новинським або Мертвечуком ?
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26.02.2021 15:53 Відповісти
В Чорновола.
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26.02.2021 16:09 Відповісти
Покажи мені фото Чорновола в Раді за часів присутності там Новінського і я пошукаю їх спільне фото.

А Олександра Македонського з Новінським тобі не показати ?
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26.02.2021 16:12 Відповісти
Я тебе за язика не тягнув і не пропанував нічого показати.А В Чорновол їх чекає для спільного селфі,чим скорше тим краще.
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26.02.2021 16:17 Відповісти
А , пам'ятаю )))

Ти саме той дегенерат, який вважає, шо після смерті Чорновола треба було плюнути на незалежність України, бо все одно ніхто, крім нього, її не втримає.
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26.02.2021 16:26 Відповісти
Я той хто вважає що країна помилилась коли обрала комуніста кравчука і вся влада котра була з 1991р повинна бути притягнута до відповідальності за розвал країни і геноцид і доведення до зубожіння. Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби - Цензор.НЕТ 1730
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26.02.2021 16:49 Відповісти
До речі ніколи і ніде не казав що треба плюнути на незалежність,а ще забув сказать, якщо я дегенерат то ти дебіл.
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26.02.2021 16:59 Відповісти
дослівно ти не казав, шо треба плюнути, але за кого б у тебе не спитати, ти ні за кого не голосував, бо то не Чорновіл.

Іншими словами, тобі пох, хто буде керувати країною, бо то не Чорновіл.
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26.02.2021 17:08 Відповісти
Бо всі хто керував всі 29 років причетні до розвалу і зубожіння бо при всіх квітне корупція,крадіжки ,хабарництво і зрад. Кравчук здавав країну і флот був у 1991р ,здає і зараз бо гарний менеджер. Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби - Цензор.НЕТ 7967
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26.02.2021 17:14 Відповісти
Ти віриш в те, шо Чорновіл воскресне і піде на наступні вибори ?

А якшо не піде, то шо робити виборцям ?

Так само не ходити на вибори, як і ти і чекати, шо воно само собою все зробиться ?
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26.02.2021 17:44 Відповісти
А хто тобі сказав що я не ходжу на вибори? Я ходив на всі вибори з 1991 р тільки до влади приходили не ті за кого я голосував, бо в нашій країні голосують за комунізм всі роки незалежності обирають того хто обіцяє шару.
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26.02.2021 18:06 Відповісти
В последнее время СНБО ведет себя адекватно. А Сивохо еще в прошлом году выгнали.
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26.02.2021 12:46 Відповісти
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 6546
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26.02.2021 12:52 Відповісти
Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8151
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26.02.2021 13:09 Відповісти
Не согласен по поводу Булгакова и русского языка. Это был тактический прием против информационной атаки РФ. Садовой в 2014 так же обращался на русском языке чтобы противостоять российской пропаганде. И в совбезе
ООН украинский дипломат цитировал русского поэта с той же целью.
Это слабый аргумент против Зеленского.
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26.02.2021 14:31 Відповісти
Критиковать надо конструктивно.
Этими идиотскими картинками вы превращаете украинцев в быдло.
Так же как Киселев накачивает вату бессмысленными пропагандистскими штампами и быдло эмоциями.
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26.02.2021 14:33 Відповісти
Цікаво. Відносно Медведчука і Марченко введено санкції за фінансування тероризму, але чомусь не інкримінують...?
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26.02.2021 16:34 Відповісти
Звіздєц мафії і корупції настане....десь в Гондурвсі.
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26.02.2021 12:34 Відповісти
!!! интересная статья
Оголошено оснащення корветів Ada для України: Міноборони визначились з ПКР та ЗРК

У Міноборони повідомили подробиці оснащення турецьких корветів класу Ada для Військово-морських сил України, перший з яких мають побудувати до 2023 року.

https://defence-ua.com/army_and_war/ogolosheno_osnaschennja_korvetiv_ada_dlja_ukrajini_minoboroni_viznachilis_z_pkr_ta_zrk-2880.html
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26.02.2021 12:35 Відповісти
По-больше всяких Сивох с Фокиными туда..
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26.02.2021 12:40 Відповісти
Все таки пристроили Лысого из вкартала95. Он один мыкался без зарплаты.
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26.02.2021 12:43 Відповісти
Створюють щось на зразок Політбюро при ПреЗеденті! Щоб тільки воно дійсно не переродилось у "Зелену хунту"...
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26.02.2021 12:52 Відповісти
Tак уже хунта. Всё.
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26.02.2021 12:57 Відповісти
Когда Зеля увеличит штаты своих богаделен до 73% населения - вот тогда и наступит клонец бедности!
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26.02.2021 12:56 Відповісти
Я думал в СНБО человек 12.
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26.02.2021 12:57 Відповісти
и 200 уборщиц после них
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26.02.2021 13:25 Відповісти
razmnojaiutsia cherti
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26.02.2021 13:08 Відповісти
РБОУ собирает, системитизирует всю инфу от всех органов государственной
власти по всем сферам и выдает конечный интеллектуальный продукт в виде
решений/аналитических документов и т.д. В условиях войны с врагом (москальщина/параша) главный государственный
координационный орган в стране должен работать максимально эффективно, по-этому это правильное решение.

Если бы это касалось какого-нибудь министерства, я бы раскритиковал такое решение.
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26.02.2021 13:10 Відповісти
так члены РНБО сами по себе уже министры и у каждого из них есть в качестве помощников целое министерство.

зачем им ещё и помощники, дублирующие работу министерских помощников ?
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26.02.2021 14:11 Відповісти
До зекретина они за одним столом помещались...
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26.02.2021 13:36 Відповісти
Taк это теперь и есть настоящее правительство страны.
На несколько десятилетий вперёд.
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26.02.2021 13:39 Відповісти
Ого, який дорогий учитель історії для країни.
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26.02.2021 14:08 Відповісти
Я очень рад за уборщ в 95-м квартале, теперь они трудоустроены на хорошие должности в снбо
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26.02.2021 14:09 Відповісти
От количества баранов в стаде ума не прибавится.
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26.02.2021 16:07 Відповісти
Что знает больше 2х - знает и свинья!!!!
Не удивительно что при 237 лизоблюдах медведка прячет активы за 2 недели до заседания СНБО!!!
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26.02.2021 19:44 Відповісти
сколько наших денег распиливает гнида зелёная попусту..
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27.02.2021 13:53 Відповісти
 
 