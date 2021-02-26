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Новини Політика України
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ВР (11730) колабораціонізм (940) Разумков Дмитро (1449)

Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не готовий прогнозувати терміни голосування за законопроєкт про колабораціонізм у парламенті.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки до Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо етапів розгляду - як і будь-який інший законопроєкт заходить до Верховної Ради. 14 днів, якщо не скорочені строки, - на подачу альтернативних законопроєктів, після цього від комітету багато залежить, коли вони можуть його розглянути, прийняти рішення, чи вони будуть залучати експертне співтовариство для обговорення та ухвалення рішення. А потім він може потрапити до Верховної Ради. Є різні приклади, коли законопроєкт можна розглянути і за місяць, а є законопроєкти, які готуються до розгляду і по пів року, і рік. Це не лише залежить від мене, як Голови Верховної Ради, а й усіх народних депутатів", - сказав Разумков.

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За його словами, він іще не читав законопроєкт. "Зараз прокоментувати мені важко, для того, щоб бути об’єктивним. У нас можуть бути різні назви законопроєктів, я бачив дуже гарні. А потім, коли ти розкриваєш законопроєкт, - там плакати хочеться. Для того, щоб компетентно говорити про цей законопроєкт, його треба вивчити", - зазначив Голова Верховної Ради.

На запитання, чи є у керівництва ВР політична воля, аби проєкт закону якнайшвидше потрапив до сесійної зали, спікер зазначив, що "тут не воля повинна бути, тут повинен бути закон". "І так відбуватиметься по відношенню до будь-якого законопроєкту"., - запевнив Разумков.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5144 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)". Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозволити ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це передбачається законопроєктом №5143 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)". У парламенті попереднього скликання був зареєстрований законопроєкт про колабораціонізм. Однак документ не знайшов підтримки у сесійній залі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 7091
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26.02.2021 12:35
+7
Дуже слабенько ) Поярков відомий русофоб і троль, щось на рівні Мухарського.
До речі має кримінальну справу за образу Клоуна, що вже само за себе говорить про його особисті якості Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 1324
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26.02.2021 12:44
+4
Какое-то оно скользкое .
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26.02.2021 12:36
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Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 7091
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26.02.2021 12:35 Відповісти
Кремлеботина, шо ти куйню несеш.
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26.02.2021 12:42 Відповісти
этот гавнодав-спикер---когда ему надо- то ничего не может спрогнозировать,но рассмотреть закон о украинском языке ,готов хоть завтра,хитрожопая подстилка
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26.02.2021 13:33 Відповісти
Дуже слабенько ) Поярков відомий русофоб і троль, щось на рівні Мухарського.
До речі має кримінальну справу за образу Клоуна, що вже само за себе говорить про його особисті якості Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 1324
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26.02.2021 12:44 Відповісти
зебилы будут его рассматривать до конца каденции.
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26.02.2021 12:35 Відповісти
Если вообще будут.
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26.02.2021 12:36 Відповісти
Не может этого быть. Ведь сывочелый гетьман нации еще в 2014 году принял этот закон. Или в 15? Не.... Может 18? Та не.... Не может этого быть..... Вообще не рассматривался.... Ну как такое может быть?
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26.02.2021 12:52 Відповісти
Тогда ишо не все гастарбайтеры из мокшандии вернулись. Патриот Зе, например Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік - Цензор.НЕТ 6226
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26.02.2021 12:56 Відповісти
Понимаю... "наши люди"
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26.02.2021 13:17 Відповісти
Vlad Struk косить під зебота подлякового? Дуже схоже
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26.02.2021 13:34 Відповісти
Какое-то оно скользкое .
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26.02.2021 12:36 Відповісти
от разумкова тоже калабрицизой попахивает
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26.02.2021 12:49 Відповісти
Откуда может что-то знать будущий предатель!?
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26.02.2021 12:37 Відповісти
Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год.......... а можно и за сто....
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26.02.2021 12:38 Відповісти
Снимать неприкосновенность со спонсоров терроризма не собираетесь?
А, ну да, ни преЗедент, ни Баканов, ни Венедиктова не считают это преступлением, иначе давно подали бы в ВР представление на снятие неприкосновенности с медведчука, козака и отправили их в СИЗО.
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26.02.2021 12:39 Відповісти
Нужна новая рада, тут вата в більшості.
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26.02.2021 12:41 Відповісти
а разумкин возмужал, потолстел... стал проявлять свой истинный характер - уже неприкрытую ненависть к Украине... если до голосования по мертвечуку еще маскировался, то сейчас гонит открыто... в таком случае место его минимум в отставке с последующим переходом ближе к ближнему другу...
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26.02.2021 12:42 Відповісти
«Можна за рік» - ага своїх не дадуть образити.
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26.02.2021 12:44 Відповісти
Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год

А можно и вообще не рассматривать. Посмотрим куда ветер подует
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26.02.2021 12:53 Відповісти
Турборежим - усё Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік - Цензор.НЕТ 7634
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26.02.2021 12:57 Відповісти
Лопнул мыльный пузырь. Недолго ж маялась старушка в высоковольтных проводах.
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26.02.2021 14:43 Відповісти
ТАКИЙ ЗАКОН ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ , ЩОБ ДАТИ ВІДСІЧ ПОВЗУЧОМУ "РУСЬКОМУ МІРУ" В ОБРАЗІ ОПЗЖ.!!!
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26.02.2021 13:03 Відповісти
Как поднять цену на газ то хватило недели а как доходи до коллаборационизма то оно не знает. Гнат этого Разумкова нужно в шею, профашистское г#вно!
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26.02.2021 13:03 Відповісти
Значить, уроди навіть не збираються приймати законодавство про колабораціонізм
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26.02.2021 13:32 Відповісти
"И они еще борются за звание дома высокой культуры и быта"(с)
- вот и всё их зелёное монобольшинство.. разогнать к хйлам аниматоров-аматоров и обслуживающих их корабельные сосны
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26.02.2021 15:16 Відповісти
 
 