Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції: Обговорюємо динаміку нормандського формату і Кримську платформу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Франції зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наша перша особиста зустріч з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріану. На порядку денному: двосторонні відносини, торгівля, великі інвестиційні проекти, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО. Обговоримо також динаміку в нормандському форматі і Кримську платформу", - уточнив Кулеба.

Як повідомлялося, 26 лютого глава МЗС Кулеба здійснює робочий візит до Франції.

Також читайте: США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков