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Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції: Обговорюємо динаміку нормандського формату і Кримську платформу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції: Обговорюємо динаміку нормандського формату і Кримську платформу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Франції зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наша перша особиста зустріч з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріану. На порядку денному: двосторонні відносини, торгівля, великі інвестиційні проекти, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО. Обговоримо також динаміку в нормандському форматі і Кримську платформу", - уточнив Кулеба.

Як повідомлялося, 26 лютого глава МЗС Кулеба здійснює робочий візит до Франції.

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Автор: Анастасія Потіха
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кулєба-ділєтант і пустоброьх.
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26.02.2021 12:42 Відповісти
не забудь в женой в Лафайет смотаться на шопинг)все равно бестолковый визит
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26.02.2021 14:22 Відповісти
 
 