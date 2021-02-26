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У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до "червоної" зони, вісім - до "помаранчевої". ІНФОГРАФІКА

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У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України щодо коронавірусу. Так, дві області потрапили до "червоної" зони, ще вісім - до "помаранчевої".

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Решта регіонів залишаються "жовтими" - Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Також читайте: Чернівецька область з 27 лютого вводить обмеження "червоної" зони

При цьому станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено в п'яти областях - в Івано-Франківській (138 на 100 тисяч населення за норми 60), Вінницькій (93,1), Чернівецькій (86,1), Закарпатській (82,9 ) і Житомирській (62,8) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (111,6%), Житомирської (101,9%), Закарпатській (110,3%), Запорізькій (113,0%), Івано-Франківській (197,8%), Луганській ( 106,3%) та Тернопільській (112,5%).

У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до червоної зони, вісім - до помаранчевої 01
У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до червоної зони, вісім - до помаранчевої 02
У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до червоної зони, вісім - до помаранчевої 03

Автор: Наталя Джума
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добуковелились,зебилы.
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26.02.2021 12:50 Відповісти
Теперь всем срочно ширяться индуской ширкой.
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26.02.2021 12:50 Відповісти
в мінздраві йбнлись на почьві неіснуючої пандемії коронавірусу.
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26.02.2021 13:07 Відповісти
..Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
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26.02.2021 14:46 Відповісти
У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до "червоної" зони, вісім - до "помаранчевої" - Цензор.НЕТ 1631
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26.02.2021 14:47 Відповісти
... ось так ШАНОВНІ Прикарпатці придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ..хто як проголосував ... Де ця влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові
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26.02.2021 14:50 Відповісти
 
 