У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до "червоної" зони, вісім - до "помаранчевої". ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України щодо коронавірусу. Так, дві області потрапили до "червоної" зони, ще вісім - до "помаранчевої".

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Решта регіонів залишаються "жовтими" - Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

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При цьому станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено в п'яти областях - в Івано-Франківській (138 на 100 тисяч населення за норми 60), Вінницькій (93,1), Чернівецькій (86,1), Закарпатській (82,9 ) і Житомирській (62,8) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (111,6%), Житомирської (101,9%), Закарпатській (110,3%), Запорізькій (113,0%), Івано-Франківській (197,8%), Луганській ( 106,3%) та Тернопільській (112,5%).





