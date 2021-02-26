Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не має наміру передавати владу в країні жодному зі своїх синів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "БелТА".
Лукашенко зробив відповідну заяву у зв'язку з тим, що його старший син Віктор Лукашенко, який до цього часу працював на посаді першого віцепрезидента Національного олімпійського комітету, обраний Олімпійськими зборами на пост президента НОК.
"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось тут зараз Лукашенко старшому як мінімум передасть владу, він буде правити в країні. Я часто казав, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина Президентом у Білорусі не буде після мене. І Віктор, якщо ви його оберете, не буде державним службовцем. Він сьогодні ж буде звільнений з посади помічника Президента з національної безпеки з усіма наслідками, що випливають звідси. Я не тисну на вас і не наполягаю. Це ваш вибір", - сказав він.
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А Лукашенко, еще молод. Ему только 66 лет. Так что, еще лет 30 протянет. Медицина в Беларуси, все же получше чем в Зимбабве.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...
Новым руководителем Национального олимпийского комитета Беларуси стал Виктор Лукашенко.
Напомним, что еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
Санкции включали запрет Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...