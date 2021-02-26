Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не має наміру передавати владу в країні жодному зі своїх синів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "БелТА".

Лукашенко зробив відповідну заяву у зв'язку з тим, що його старший син Віктор Лукашенко, який до цього часу працював на посаді першого віцепрезидента Національного олімпійського комітету, обраний Олімпійськими зборами на пост президента НОК.

"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось тут зараз Лукашенко старшому як мінімум передасть владу, він буде правити в країні. Я часто казав, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина Президентом у Білорусі не буде після мене. І Віктор, якщо ви його оберете, не буде державним службовцем. Він сьогодні ж буде звільнений з посади помічника Президента з національної безпеки з усіма наслідками, що випливають звідси. Я не тисну на вас і не наполягаю. Це ваш вибір", - сказав він.

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Віктор Лукашенко. Фото: НОК