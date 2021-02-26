УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6687 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 557 44
Білорусь (5967) Лукашенко (2308)

Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не має наміру передавати владу в країні жодному зі своїх синів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "БелТА".

Лукашенко зробив відповідну заяву у зв'язку з тим, що його старший син Віктор Лукашенко, який до цього часу працював на посаді першого віцепрезидента Національного олімпійського комітету, обраний Олімпійськими зборами на пост президента НОК.

"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось тут зараз Лукашенко старшому як мінімум передасть владу, він буде правити в країні. Я часто казав, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина Президентом у Білорусі не буде після мене. І Віктор, якщо ви його оберете, не буде державним службовцем. Він сьогодні ж буде звільнений з посади помічника Президента з національної безпеки з усіма наслідками, що випливають звідси. Я не тисну на вас і не наполягаю. Це ваш вибір", - сказав він.

Також читайте: Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції

Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко 01
Віктор Лукашенко. Фото: НОК

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Скоро беларусиссия станет губерней России, а на кой хер президент губернии...
показати весь коментар
26.02.2021 12:52
+10
Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9543
показати весь коментар
26.02.2021 12:48
+7
Ясный пень шо не будет. Возможно, и в Белорусии они жить не будут.
показати весь коментар
26.02.2021 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9543
показати весь коментар
26.02.2021 12:48 Відповісти
Угрожает, а есть примеры когда лукошенко не врёт???
показати весь коментар
26.02.2021 12:58 Відповісти
правду сказал. там будет рашка пядирашка! откуда президент?
показати весь коментар
26.02.2021 13:21 Відповісти
Ясный пень шо не будет. Возможно, и в Белорусии они жить не будут.
показати весь коментар
26.02.2021 12:48 Відповісти
Та нет, просто у ***** свои дети есть...
показати весь коментар
26.02.2021 13:00 Відповісти
Возможно и просто жить не будут....
показати весь коментар
26.02.2021 14:44 Відповісти
какой президент))) губернатор или наместник беларусской губернии параши.
показати весь коментар
26.02.2021 12:49 Відповісти
Нет. Самозванец.
показати весь коментар
26.02.2021 12:50 Відповісти
та не буде ніякої губернії білорусь. Білорусь увійде у склад окремими областями.
показати весь коментар
26.02.2021 13:01 Відповісти
Да мне как то по Х. Значит беларусам нравиться в вонючем совке и таежном союзе. Их проблемы.
показати весь коментар
26.02.2021 16:24 Відповісти
Скоро беларусиссия станет губерней России, а на кой хер президент губернии...
показати весь коментар
26.02.2021 12:52 Відповісти
не буде ніякої губернії.
показати весь коментар
26.02.2021 13:00 Відповісти
с тремя процентами тараканоидов там скорее омон войдет в состав России)
показати весь коментар
26.02.2021 13:06 Відповісти
Відмовиться від дітей? 😲
показати весь коментар
26.02.2021 12:55 Відповісти
Президентом ні,буде губернатором недоросії.
показати весь коментар
26.02.2021 12:55 Відповісти
я верю
показати весь коментар
26.02.2021 12:58 Відповісти
І хто скаже що він збрехав?
показати весь коментар
26.02.2021 12:59 Відповісти
Никто) Ведь остальные бастарды кроме Коли в секрете)
показати весь коментар
26.02.2021 13:04 Відповісти
Один из друзей Лукашенко - президент Зимбабве - Роберт Мугабе, дожил до 96 лет.
А Лукашенко, еще молод. Ему только 66 лет. Так что, еще лет 30 протянет. Медицина в Беларуси, все же получше чем в Зимбабве.
показати весь коментар
26.02.2021 13:03 Відповісти
А сколько у него детей ?
показати весь коментар
26.02.2021 13:05 Відповісти
лукашенка, якось пох твої *********.
показати весь коментар
26.02.2021 13:06 Відповісти
Президентом точно не будет, потому что их выбирают демократическим путем.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...
показати весь коментар
26.02.2021 13:07 Відповісти
а новый болотный царек коленька?
показати весь коментар
26.02.2021 13:08 Відповісти
Лукашенко - преступник!!!! Пусть говорит, что хочет!!!! Его нужно судить - а там пусть рассказывает!!!
показати весь коментар
26.02.2021 13:10 Відповісти
Оце так амбіції у ригоровича - відразу онука на престол посадить?
показати весь коментар
26.02.2021 13:13 Відповісти
Александр Лукашенко ушел с поста «президента» Национального олимпийского комитета (НОК).
Новым руководителем Национального олимпийского комитета Беларуси стал Виктор Лукашенко.
Напомним, что еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
Санкции включали запрет Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.
показати весь коментар
26.02.2021 13:16 Відповісти
Президентом точно не будет, потому что их выбирают демократическим путем.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...
показати весь коментар
26.02.2021 13:17 Відповісти
Правильно, каким нафиг президентом? Царём будет Колюня.
показати весь коментар
26.02.2021 13:17 Відповісти
Значит нелегитимный лука уже продал бсср кацапам, с населением.
показати весь коментар
26.02.2021 13:29 Відповісти
уже давно продал. еще лет двацать назад.
показати весь коментар
26.02.2021 13:33 Відповісти
Имел ввиду, что сейчас окончательно оформил сделку. А 20 лет все обещал, торговался...
показати весь коментар
26.02.2021 13:59 Відповісти
где то Коленька загрустил
показати весь коментар
26.02.2021 13:39 Відповісти
Шото он выглядит старше отца.
показати весь коментар
26.02.2021 13:46 Відповісти
Жодна ваша дитина, білоруси, президентом більше не буде, бо у тарганчика є свої офіційні і позашлюбні діти. Довибиралися?
показати весь коментар
26.02.2021 14:02 Відповісти
Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6143
показати весь коментар
26.02.2021 14:49 Відповісти
Эта жаба даже сыну кресло уступить не готова - похоронят в этом кресле.
показати весь коментар
26.02.2021 15:46 Відповісти
хороший вопрос : - а Беларусь то будет? или это новый ВО россии будет?
показати весь коментар
26.02.2021 16:53 Відповісти
Да насрать на этого Луку Мудищева - маразматика, он никому и на ...й не нужен.
показати весь коментар
26.02.2021 17:04 Відповісти
Хоч тобі ноги встигнути унести з Білорусі .... хряк вусатий ....
показати весь коментар
26.02.2021 19:48 Відповісти
Похоже, этот людоед собирается пережить или убить своих детей, пожизненно будучи президентом?!...
показати весь коментар
26.02.2021 20:31 Відповісти
Конечно не будет, потому что и Беларуси не будет, а будет улус московского хана и у него свои гнидята.
показати весь коментар
26.02.2021 20:53 Відповісти
 
 