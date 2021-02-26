Двох 14-річних школярок з порізаними зап'ястями виявили біля школи на Полтавщині, їм надали медичну допомогу, триває розслідування, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Події
Дві восьмикласниці на Полтавщині порізали собі зап'ястя, їх виявили поблизу школи та викликали швидку допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Про двох школярок, госпіталізованих до лікарні з порізами на зап'ястях, в поліцію повідомили медичні працівники.
Попередньо відомо, що 14-річних дівчат у стресовому стані виявили біля навчального закладу. Неповнолітнім надали оперативну медичну допомогу. На даний час дівчата у задовільному стані – загроза для життя минула.
"На даний час поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу до заподіяння шкоди власному здоров’ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення", - повідомив Андрій Тюков, начальник Миргородського районного відділу поліції.
"Ця ситуація – привід для серйозних роздумів над проблемами батьків і дітей, дітей та педагогів, а також міжособистісних стосунків в учнівському колективі. Важливо розуміти, що поведінка підлітків, пов’язана із самоушкодженням (у тому числі несуїцидальним – self-harm), частіше зустрічається серед молоді у стані стресу. Така поведінка спрямована на певний соціальний ефект і найчастіше є прагненням до зміни стосунків, протестом проти конкретного стану речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу в розв’язанні конфлікту або навіть самопокаранням за невдачі", - зазначили в Нацполіції.
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Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает
Эти сайты идут из раши .
Снаружи вы их не увидите
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Низкий уровень суицида характерен для стран, исповедующих ислам (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и др.), стран Южной Европы (Италия, Испания, Греция).
Средний уровень по уровню самоубийств характерен для Западных капиталистических стран (США, страны Бенилюкса, Франция), высокоразвитые азиатские страны (Гонконг, Япония, Корея).
Высокий уровень наблюдается в странах Восточной Европы (Россия, Украина, Беларусь, страны Балтии, скандинавские страны (кроме Норвегии), а так же центрально-европейские страны (Германия, Швейцария, Австрия).Количество самоубийств(первая двадцатка) по странам на 100 000 населения:
1место: Литва, 2Россия, потом Гайана, Юж.Корея, Беларусь,Суринам,Казахстан,8я Украина, Лесото,Латвия,Бельгия,Венгрия,Словения,Япония,Уругвай,Эстония,Франция,Швейцария, Хорватия, Экваториальная Гвинея.Как видно из рейтинга в нем преобладают экс-советские Республики, бывшие Голландские колонии в Южной Америке. Лидер Африки по ВИЧ и в порядке исключения - вполне успешная Корейская Республика (статистика самоубийств не обходит стороной и вполне успешные развитые страны).
Это все вина Зеленского-суки.
Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.