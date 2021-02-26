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діти (4402) підлітки (333) Нацполіція (13921) Полтавщина (732) самогубство (489)

Двох 14-річних школярок з порізаними зап'ястями виявили біля школи на Полтавщині, їм надали медичну допомогу, триває розслідування, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох 14-річних школярок з порізаними зап'ястями виявили біля школи на Полтавщині, їм надали медичну допомогу, триває розслідування, - Нацполіція

Дві восьмикласниці на Полтавщині порізали собі зап'ястя, їх виявили поблизу школи та викликали швидку допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Про двох школярок, госпіталізованих до лікарні з порізами на зап'ястях, в поліцію повідомили медичні працівники.

Попередньо відомо, що 14-річних дівчат у стресовому стані виявили біля навчального закладу. Неповнолітнім надали оперативну медичну допомогу. На даний час дівчата у задовільному стані – загроза для життя минула.

"На даний час поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу до заподіяння шкоди власному здоров’ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення", - повідомив Андрій Тюков, начальник Миргородського районного відділу поліції.

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"Ця ситуація – привід для серйозних роздумів над проблемами батьків і дітей, дітей та педагогів, а також міжособистісних стосунків в учнівському колективі. Важливо розуміти, що поведінка підлітків, пов’язана із самоушкодженням (у тому числі несуїцидальним – self-harm), частіше зустрічається серед молоді у стані стресу. Така поведінка спрямована на певний соціальний ефект і найчастіше є прагненням до зміни стосунків, протестом проти конкретного стану речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу в розв’язанні конфлікту або навіть самопокаранням за невдачі", - зазначили в Нацполіції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Надо блокировать сайты типа « синий кит»
Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает

Эти сайты идут из раши .
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26.02.2021 13:18
+5
По данным ВООЗ среди молодежи в возрасте 15-30 лет суициды - вторая по распространенности причина смерти после ДТП. То есть, они происходят сплошь и рядом, просто доблестная пилиция вдруг массово начинает вбрасывать эти факты в СМИ, когда надо отвлечь от чего-то внимание.

Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.
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26.02.2021 14:03
+4
Видосик для тиктока снимали?
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26.02.2021 13:43
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От безделья с ума сходят .
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26.02.2021 13:17 Відповісти
"ничо ви ни панимаити,зато в тиктоке эта крута будит сматрецца...усе краши будут наши..."
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26.02.2021 13:17 Відповісти
Надо блокировать сайты типа « синий кит»
Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает

Эти сайты идут из раши .
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26.02.2021 13:18 Відповісти
тока оно не сайт оно обычно группа в телеге
Снаружи вы их не увидите
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26.02.2021 13:27 Відповісти
В Росії теж спочатку блокували інтернет для того щоб "захисти" дітей від шкідливого контенту.
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26.02.2021 14:51 Відповісти
Две дуры под окном резали вены вечерком . Вымрем как мамонты с такими наследниками .
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26.02.2021 13:21 Відповісти
эпидемия? Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6060
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26.02.2021 13:26 Відповісти
Наверное в тик-токе мало лайков поставили. Вот они с катушек и слетели.
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26.02.2021 13:30 Відповісти
Мало комментов, всем уже пофиг.
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26.02.2021 13:33 Відповісти
Толку от наших комментов. Хотелось бы услышать реакцию власти. Уже это не назовешь случайностью.
17.02.21 18:44 Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке
17.02.21 19:57 Еще 2 школьницы из Умани отравились "Дротаверином"
21.02.21 22:58 14-летняя девушка упала с 7 этажа недостроя в Кропивницком и погибла на месте
25.02.21 11:16 В Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд
25.02.21 12:39 12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева
25.02.21 18:07 В Киеве школьник выпал из окна лицея: врачи ведут борьбу за его жизнь
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26.02.2021 13:59 Відповісти
Самогубства були і будуть завжди. Мені здається що нагнітають навмисно, щоб переблокувати пів інтернету(згадаємо недавнє рішення суду про блокування більше 400 сайтів). Це як в Росії, там теж спочатку блокували інтернет для того щоб "захисти" дітей від шкідливого контенту.
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26.02.2021 14:49 Відповісти
У всех людей, которые решили уйти из жизни по собственному желанию разные на то основания и причины:тяжелые онкологические заболевания, неподъемное экономическое бремя, психологические проблемы, трудности с социальной адаптацией в обществе и невозможность найти себе применение в жизни, одиночество. У подростков, как раз, проблемы с адаптацией- неразделённая "любовь", и типа невозможность "найти себя", непонимания от окр-х.

Низкий уровень суицида характерен для стран, исповедующих ислам (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и др.), стран Южной Европы (Италия, Испания, Греция).
Средний уровень по уровню самоубийств характерен для Западных капиталистических стран (США, страны Бенилюкса, Франция), высокоразвитые азиатские страны (Гонконг, Япония, Корея).
Высокий уровень наблюдается в странах Восточной Европы (Россия, Украина, Беларусь, страны Балтии, скандинавские страны (кроме Норвегии), а так же центрально-европейские страны (Германия, Швейцария, Австрия).Количество самоубийств(первая двадцатка) по странам на 100 000 населения:

1место: Литва, 2Россия, потом Гайана, Юж.Корея, Беларусь,Суринам,Казахстан, Украина, Лесото,Латвия,Бельгия,Венгрия,Словения,Япония,Уругвай,Эстония,Франция,Швейцария, Хорватия, Экваториальная Гвинея.Как видно из рейтинга в нем преобладают экс-советские Республики, бывшие Голландские колонии в Южной Америке. Лидер Африки по ВИЧ и в порядке исключения - вполне успешная Корейская Республика (статистика самоубийств не обходит стороной и вполне успешные развитые страны).
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26.02.2021 14:54 Відповісти
угу раньше скрудж макдака смотрели и бомбибом бубль гум за щечку а тут прям вены и оргии....
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26.02.2021 13:35 Відповісти
раньше и трава была зеленее и бабы красивее а тупые детские поступки были всегда
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26.02.2021 13:57 Відповісти
Видосик для тиктока снимали?
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26.02.2021 13:43 Відповісти
TikTok: руководство к действию
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26.02.2021 13:49 Відповісти
тик-ток ?
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26.02.2021 13:58 Відповісти
Тупые подростки порезали руки?
Это все вина Зеленского-суки.
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26.02.2021 14:01 Відповісти
По данным ВООЗ среди молодежи в возрасте 15-30 лет суициды - вторая по распространенности причина смерти после ДТП. То есть, они происходят сплошь и рядом, просто доблестная пилиция вдруг массово начинает вбрасывать эти факты в СМИ, когда надо отвлечь от чего-то внимание.

Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.
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26.02.2021 14:03 Відповісти
война дело молодых, лекарство против морщин
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26.02.2021 14:08 Відповісти
Це вже взагалі не смішно. Що відбувається?
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26.02.2021 14:45 Відповісти
Готують суспілььну думку для блокування інтернету(згадаємо недавнє рішення суду про блокування більше 400 сайтів).
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26.02.2021 14:52 Відповісти
Понятно, что это вечный спор "мы такими не были", но тем не менее, молодняк деградирует. Моя племянница заявила "ты что??? У нас на Моргенштерна весь класс молится!" Напрягло меня это заявление...
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26.02.2021 14:46 Відповісти
Раньше родители силой не могли загнать детей домой с улицы, сейчас не могут выгнать из дома на улицу. Мир изменился благодаря компьютеру и интернету. Деградация ли и это в целом? Только, если физическая. Умственно, наоборот,- нынешние поколения людей(и последующие в будущем), в среднем, более умное и информированное.
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26.02.2021 14:59 Відповісти
Нет не умное. Более ограниченное и тупое благодаря интернету. Ковидная брехня - ярчайший пример, как люди перестали думать
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26.02.2021 15:06 Відповісти
Ковидная брехня- это телевизор. Интернет, как раз, помогает с просвещением и в этом вопросе.
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26.02.2021 15:10 Відповісти
Самоубийства и самоувечия были всегда. В далеком 2000м не было тик-тока. Зато был клуб самоубийц и пр. Поваренная книга анархиства и энциклопедия самоубийства легко скачивалась тоже. Были готы, эмо и пр. субкультуры. Просто истерии и нагнетания не было. Зато были телефоны доверия, где можно было получить анонимно реальную помощь. А не запись школьного психолога в личном деле..... это не проблемы деградации или сайтов, это проблемы родителей которые забили на дитей....
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26.02.2021 15:05 Відповісти
 
 