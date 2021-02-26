Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії з Білоруської АЕС, - Наливайченко
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Міжнародні санкції за співпрацю з Білоруської АЕС можуть поширитися, в тому числі, на українські компанії, які з початку 2021 імпортують електроенергію з цієї станції.
Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.
"Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою закрити цю Білоруську атомну електростанцію. Будуть міжнародні санкції і цілком ймовірно, що й українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії у агресора або його сателіта", - повідомив Наливайченко.
Зокрема під санкції може потрапити компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка першою почала купівлю струму з Білоруської АЕС. Гроші на імпорт струму з цієї станції в результаті йдуть в Росію.
"Станція побудована за російський кредит, сплачуючи за електрику з Білоруської АЕС, фінансуєш не кого іншого, як російський бюджет і армію. А українські компанії - "Інтерпайп" та інші - велике вітання їм - купують електроенергію саме звідти", - додав Наливайченко.
Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдинг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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(с) Л.И.Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС
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Хіба ще є дурні, хто вкладатиме в економіку клоунів, де президент - брехун та корупціонер, а олігархи - хазяїва країни?
PS И нет, это не добьет экономику Украины. 10 лет назад убило бы, не спорю. Сейчас всё иначе. Собственно, кроме энергоносителей, нам от страны-бензоколонки уже ничего не нужно. Но в мире много экспортеров энергоносителей, свет клином на кацапах не сошелся. Поэтому для России только боль и страдания. И, желательно, смерть.
Либо открытая экономика и тогда мы вынуждены работать по обычным мировым ценам и получать конкурентное преимущество надо там, где оно у нас потенциально есть. Нельзя жить в открытой экономике и рассчитывать на "особые цены" на энергоносители. Но мы уже выбрали этот путь, и я не вижу смысла менять курс, да уже и нет возможности, всё, что могло разрушиться, уже разрушилось, а новые инвестиции идут только туда, где есть вероятность получать прибыль. Собственно, кроме стали, сельского хозяйства и ИТ нам сейчас особо нечего предложить на мировых рынках. Надо это признать и работать в узких секторах рынка, там, где есть возможность получать прибыль, а не пытаться поддерживать штаны всем понемногу.
2. Зачем-то строят. Я вот уже лет 20 кручусь возле иностранных компаний, не могу сказать, что это мой бизнес, скорее это то, что раньше называлось самозанятое население. Но могу точно сказать, что интерес строить у нас есть. Я бы больше сказал, у нас сейчас проблема не в инвестициях и новых заводах, у нас сейчас проблема в отсутствии рабочей силы. Да-да, я в курсе про безработицу. Но сейчас мало где нужен неквалифицированный рабочий труд, а специалистов в каком-то деле на рынке труда реально очень мало. Поэтому можно было бы и больше построить новых заводов, только работать на них некому. Всё упирается в это.
2) А куда делась вся эта квалифицированная рабочая сила?
2. В Польше работает, как раз на тех предприятиях, которые настроили те самые иностранные инвесторы. И эти люди уже назад не вернутся, после того, как пожил и поработал в Европе, нет никакого смысла оглядываться на восток. И это хорошо, это отлично. Человек должен жить и работать, а не сражаться за выживание. Или просто сражаться.