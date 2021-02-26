УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6668 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
8 143 38
Наливайченко (99) Електрика (803)

Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії з Білоруської АЕС, - Наливайченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії з Білоруської АЕС, - Наливайченко

Міжнародні санкції за співпрацю з Білоруської АЕС можуть поширитися, в тому числі, на українські компанії, які з початку 2021 імпортують електроенергію з цієї станції.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою закрити цю Білоруську атомну електростанцію. Будуть міжнародні санкції і цілком ймовірно, що й українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії у агресора або його сателіта", - повідомив Наливайченко.

Зокрема під санкції може потрапити компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка першою почала купівлю струму з Білоруської АЕС. Гроші на імпорт струму з цієї станції в результаті йдуть в Росію.

"Станція побудована за російський кредит, сплачуючи за електрику з Білоруської АЕС, фінансуєш не кого іншого, як російський бюджет і армію. А українські компанії - "Інтерпайп" та інші - велике вітання їм - купують електроенергію саме звідти", - додав Наливайченко.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдинг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Торчок Капітулянтович Щеленський

За січень держборг України зріс на півмільярда доларів,
Україна може забути про гроші МВФ у 2021 році, - О.Пендзин.
У січні промислове виробництво в Україні скоротилось ще на 4%, а капітальні інвестиції впали на 38,2%.
Кінець епохи бідності настав.
Хуже нє будєт! Хоть паржом!

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8652

***
Латвія передала українським військовим медичні авто!
Військово-медична служба ЗСУ отримала партію медичних легкоброньованих автомобілів, які будуть доправлені на фронт.
Дякуємо, друзі!
Проте ЗеленськийУкраинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 3069 продав "Лігу сміху" ворожій Москві, яка піарить в ній окупантів з ОРДЛо і Криму.

***
Зеленський, який чотири рази відкосив від армії, підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році.
Якийсь оксюморон!
ЗЕвиборці явно шизофреники, бо вибрали сцикуна-уклониста головнокомандувачем армії під час війни.

***
Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 898

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9895

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9113

***
Капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 28%.
Хіба ще є дурні, хто вкладатиме в економіку клоунів, де президент - брехун та корупціонер, а олігархи - хазяїва країни?
показати весь коментар
26.02.2021 13:25
+6
Це потрібно бути взагалі геть без мізків, щоб увергнути Україну в таку авантюру.
показати весь коментар
26.02.2021 13:17
+4
Поздоровимо зебілів...
показати весь коментар
26.02.2021 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це потрібно бути взагалі геть без мізків, щоб увергнути Україну в таку авантюру.
показати весь коментар
26.02.2021 13:17 Відповісти
це дуже добре! і напівшостого також потрібно санкції накласти.
показати весь коментар
26.02.2021 13:20 Відповісти
Злиться на вiслюка, это как собаке злиться на газету, которой она получает по попе. вiслюк - это кукла, которую взрослые дяди одевают на руку через дырку в ж@пе...
показати весь коментар
26.02.2021 13:36 Відповісти
Поздоровимо зебілів...
показати весь коментар
26.02.2021 13:20 Відповісти
"Верной дорогой идёте, товарищи!"
(с) Л.И.Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС
показати весь коментар
26.02.2021 13:21 Відповісти
Торчок Капітулянтович Щеленський

За січень держборг України зріс на півмільярда доларів,
Україна може забути про гроші МВФ у 2021 році, - О.Пендзин.
У січні промислове виробництво в Україні скоротилось ще на 4%, а капітальні інвестиції впали на 38,2%.
Кінець епохи бідності настав.
Хуже нє будєт! Хоть паржом!

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8652

***
Латвія передала українським військовим медичні авто!
Військово-медична служба ЗСУ отримала партію медичних легкоброньованих автомобілів, які будуть доправлені на фронт.
Дякуємо, друзі!
Проте ЗеленськийУкраинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 3069 продав "Лігу сміху" ворожій Москві, яка піарить в ній окупантів з ОРДЛо і Криму.

***
Зеленський, який чотири рази відкосив від армії, підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році.
Якийсь оксюморон!
ЗЕвиборці явно шизофреники, бо вибрали сцикуна-уклониста головнокомандувачем армії під час війни.

***
Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 898

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9895

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9113

***
Капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 28%.
Хіба ще є дурні, хто вкладатиме в економіку клоунів, де президент - брехун та корупціонер, а олігархи - хазяїва країни?
показати весь коментар
26.02.2021 13:25 Відповісти
Зрозуміло, - якщо купувати електроенергію у кацапів зупинивши власні АЕС, то ВВП України впаде а ВВП кацапів виросте. Що і відбувається...
показати весь коментар
26.02.2021 13:32 Відповісти
Вітаю.. Здобули.. а все клятий Порох..
показати весь коментар
26.02.2021 13:28 Відповісти
я рада за пінчука. Давно ця злодійська сімейка наривається на щось подібне
показати весь коментар
26.02.2021 13:34 Відповісти
Бред сумасшедшего., пока нет никаких санкций, то под санкции задним числом попасть нельзя.
показати весь коментар
26.02.2021 14:03 Відповісти
Т.е. надо сидеть и дожидаться, когда ты под санкции попадешь, я правильно понял твою мысль? Не избегать неприятностей, а дожидаться их, и потом стойко и героически переносить тяготы и лишения, как завещал великий В.И.Членин?
показати весь коментар
26.02.2021 14:18 Відповісти
СП-2 вам в пример, различные компании вышли с проекта только когда США уже ввели санкции, а не когда США только решили что надо бы собраться и обсудить какие санкции и за что они будут вводить. То есть соберется там ЕС и скажет, что на тех кто будет покупать ЭЭ с АЭС РБ с 1 апреля 2021 года будут введены санкции, ну до 31 марта можно ЭЭ продолжать покупать, если это выгодно, а не прекращать это делать 26 февраля, только потому что Европарламент принял там какую-то резолюцию.
показати весь коментар
26.02.2021 14:26 Відповісти
Ну да, Европарламент вводит санкции против России, а мы будем продолжать торговать, нам же выгодно, когда за наши деньги нас убивают десятками тысяч.
показати весь коментар
26.02.2021 15:27 Відповісти
А ЕС прекратил торговлю с РФ??Нет. Так чего поперед батьки в пекло лезть?
показати весь коментар
26.02.2021 16:18 Відповісти
РФ напал на Евросоюз? Или всё таки на нас? Почему санкции против России должен инициировать Евросоюз, а мы потом будем раздумывать, присоединяться ли к ним? Любые наши действия, которые приносят пользу или прибыль РФ - это преступление. Мы должны причинять кацапам только боль и страдания. И, желательно, смерть.
показати весь коментар
26.02.2021 18:45 Відповісти
Вы статью прочтите еще раз, там санкции на РБ хотят наложить. РБ на кого напала ?
показати весь коментар
26.02.2021 20:34 Відповісти
Речь идет об АЭС, которая строилась кацапами, на кацапские деньги и сейчас приносит доход кацапам. Причем АЭС преднамеренно провокационно построена на границе с Литвой, хотя та возражала, а РБ подписала договор о трансграничном сотрудничестве. Т.е. кроме всего прочего ещё и неприкрытое игнорирование международных соглашений. А теперь электроэнергия с этой АЭС продается нам с явно демпинговыми ценами, разрушая нам энергорынок. За этим торчат уши кацапов, потому что сами беларусы покупают у этой АЭС электроэнергию дороже, чем она продает её нам.
показати весь коментар
26.02.2021 23:06 Відповісти
Ну украинские АЭС тоже приносят доход РФ, так как потребляют ТВЭЛы, готовы отказаться?Вестингауз для производства своих сборок закупает обогащенный уран в РФ. Вы готовы и от Вестингауза отказаться, чтоб не спонсировать РФ?? Про газ думаю аналогию проведете, он тоже российский. Бензин, ДТ, автогаз тоже или напрямую поставляется из РФ или имеет в своей составляющей россйискую нефть(поставки из прибалтийский стран). АЭС слишком опасный объект чтоб его строить его с целью провокации, прежде всего его строят на максимально безопасном месте с точки зрения сейсмической активности + наличие источника воды рядом для охлаждения.Украинский энергорынок разрушается из-за слишком большого кол-ва зеленой энергетики и соответственно значительно бОльшего использования угля и газа с целью компенсации времени когда ВИЭ не работают, то есть ночь и нет ветра.
показати весь коментар
26.02.2021 23:47 Відповісти
Отказываться надо от всего. Не наращивать сотрудничество, а сводить в ноль. Мы должны причинять кацапам только боль и страдания. А ещё, желательно, смерть. До тех пор, пока они не уберутся с нашей земли и не заплатят за нанесенный ущерб. И пока нет - никакой торговли.
показати весь коментар
27.02.2021 02:29 Відповісти
Звучит замечательно, а реально это добьет экономику Украины и как следствие саму Украину.Если вы не заметили при всех напряженных отношениях ЕС не перестает покупать у РФ газ, нефть, уголь,химию и т.д. Если ЕС не может отказаться от всего этого, то как Украина сможет?
показати весь коментар
27.02.2021 09:43 Відповісти
Ещё раз, РФ не нападала на ЕС, почему они вообще должны не торговать? Это у нас война, не у них.
PS И нет, это не добьет экономику Украины. 10 лет назад убило бы, не спорю. Сейчас всё иначе. Собственно, кроме энергоносителей, нам от страны-бензоколонки уже ничего не нужно. Но в мире много экспортеров энергоносителей, свет клином на кацапах не сошелся. Поэтому для России только боль и страдания. И, желательно, смерть.
показати весь коментар
27.02.2021 10:03 Відповісти
Логику включите. Как украинские производители будут конкурировать с теми же европейскими при более высокой цене на эти самые энергоносители,газ и т.д. ОПЗ как поживает с ростом цен на газ??
показати весь коментар
27.02.2021 10:07 Відповісти
Всё что должно умереть, пусть умирает. Оно в любом случае умрет, рано или поздно. Есть два пути - либо закрытая экономика и тогда можно строить замкнутый мирок со своими ценами и полным циклом производства всего. По этому пути идут кацапы, Иран и КНДР. Отличная компания.
Либо открытая экономика и тогда мы вынуждены работать по обычным мировым ценам и получать конкурентное преимущество надо там, где оно у нас потенциально есть. Нельзя жить в открытой экономике и рассчитывать на "особые цены" на энергоносители. Но мы уже выбрали этот путь, и я не вижу смысла менять курс, да уже и нет возможности, всё, что могло разрушиться, уже разрушилось, а новые инвестиции идут только туда, где есть вероятность получать прибыль. Собственно, кроме стали, сельского хозяйства и ИТ нам сейчас особо нечего предложить на мировых рынках. Надо это признать и работать в узких секторах рынка, там, где есть возможность получать прибыль, а не пытаться поддерживать штаны всем понемногу.
показати весь коментар
27.02.2021 10:23 Відповісти
Я вас удивлю, но и в ЕС закрытая экономика. Пошлины, квоты) Она ничем в плане протекционизма не отличается от российской.Ну а на счет "особых цен". У Германии особые цены, чему там очень рады и желают еще газа, потому как бультерьер вцепились в СП-2 и не хотят отдавать.
показати весь коментар
27.02.2021 11:00 Відповісти
В ЕС открытая экономика. Пошлина и квоты только для стран третьего мира, которые сами используют эти самые квоты и пошлины. Для большинства товаров, импортируемых внутрь таможенной территории ЕС, ничего, кроме НДС не платится, а если платится, то типичная ставка пошлин на потребительские товары составляет 2-3-5%. Это пошлины никак не являются заградительными. Сравни с типичными ставками РФ в 30-40-50% Вот они - заградительные. Исключение в ЕС составляет только сельскохозяйственная товарная группа, где ставки 10-20%, но это как раз объясняется тем, что правительства практически всех стран Евросоюза поощряют создание рабочих мест в селах и небольших городах и ограничивают рост крупных мегаполисов. Это не экономическое, это социальное регулирование. В Германии вполне себе обычные мировые цены, на все, и на газ в том числе. Там фишка не в цене, фишка в желании стать газовым хабом и диктовать условия на всем европейском рынке. Но тут они вступают с игру с США, у которых ровно те же желания, увеличить долю американского газа на европейском рынке и проведение собственной независимой ценовой политики. Короче, там играют в "царя горы".
показати весь коментар
27.02.2021 11:26 Відповісти
Отличная манипуляция) ЕС открытая экономика, но пошлины заградительные есть) Можно тоже самое написать про ЕАЭС, где внутри ЕАЭС пошлины минимальны, и только для других стран мира, которые используют пошлины, как раз и введены пошлины). Но на самом деле большинство стран мира взаимодействуют согласно условиям на которых эти страны вступили в ВТО. И вот тут нет одинаковых условий для всех, каждая страна вступала на отдельно прописанных для нее условиях. Подписав ассоциацию с ЕС Украина добровольно отказалась от своих конкурентных преимуществ(дешевая ЭЭ) да еще на евростандарты продукции, которые обеспечить Украина не в состоянии.Именно потому и дохнет в Украине промышленность ибо не выдерживает конкуренции с производителями ЕС, да и производств новых в Украине смысла нет, ведь итак пошлины на ввоз минимальны или отсутствуют.А вот РФ не торопились и вступили в ВТО на более выгодных условиях, ввели заградительные пошлины тем самым фактически заставив мировые бренды открывать производства внутри РФ, если они желают зарабатывать и быть конкурентноспособными на российском рынке. И как результат куча заводов автопроизводителей, производителей бытовой техники и т.д. Зачем Украина полностью открылась понимая , что не выдержит конкуренции ???
показати весь коментар
27.02.2021 14:42 Відповісти
"Зачем Украина полностью открылась понимая , что не выдержит конкуренции ???" - Затем, что это лучший стимул начать работать лучше. А тот, кто не выдержит конкуренции, пусть живет под мостом в картонных коробках, он это заслужил. Всё просто. А перевести производимый продуктовый ряд на стандарты ЕС - это хорошо и правильно. Зачем изобретать велосипеды, когда есть готовые работающие стандарты, придерживаясь которых, можно продавать продукцию во всем мире? Всё совковое и кацапское - нафиг с пляжа. Сортамент стали - западный, метизы по западным стандартам. Ещё бы и железную дорогу на общепринятую в мире колею перевести, и подвижной состав закупить, каким пользуются люди, а не орки, и было бы вообще прекрасно. Короче, всё, что отрывает нас от России, это хорошо и прекрасно, даже если первоначально убыточно и с трудом пробивает себе дорогу.
показати весь коментар
27.02.2021 16:40 Відповісти
Звучит красиво, а выглядит по-другому. Это все равно что вы решили сделать евроремонт в квартире, ободрали старые обои, демонтировали старую сантехнику, выкинули старую газовую плиту и т.д. и только потом начинаете думать " А где же мне теперь набрать грошей на все новое европейское?". В итоге и старого не осталось, а на новое денег нет.
показати весь коментар
27.02.2021 16:48 Відповісти
Да мне всё равно, как оно выглядит. Вся бывшая советская промышленность, полностью, целиком, на все 100% давно устарела и нет смысла её подкрашивать и подбеливать, и тратить на это немалые силы и деньги. Любое производство требует реинвестиций и постоянного обновления. А если уж кто-то начал строить новый завод, то это звучит дико, что "давайте на этом заводе придерживаться совковых стандартов вековой давности". В твоей аналогии мы не евроремонт в квартире затеваем, а ломаем дом целиком, потому что он и так на ладан дышит и находиться в нем опасно. И тут уж как не переклеивай обои, и не меняй сантехнику, а лучше жить всё равно не получится. А если уж строить дом с нуля, то почему бы не взять готовый проект у соседей, вон, живут и ничего, нормально. Но ты вот стоишь рядом и ноешь, "не хороший ведь был когда-то дом, ну и что, что удобства на улице, давайте такой же построим". Зачем? Нет ответа, просто ностальгия заела. Знаешь, в реальной жизни тебе бы за это давно бы кирпич уже прилетел. Просто в качестве предупреждения, ничего личного.
показати весь коментар
27.02.2021 17:09 Відповісти
Причем ностальгия ?? Оно и ежу понятно что даже если были заводы новые 90-м году, то за 30 лет они устарели. 2 простых вопроса: 1)откуда должны появится деньги на новый завод?? 2) Зачем иностранным инвесторам строить что-то в Украине, при тех же ценах на все и вся, что и в ЕС и минимальных пошлинах на ввоз?
показати весь коментар
27.02.2021 17:24 Відповісти
1. Собственник завода должен об этом подумать. Твои вопросы выдают в тебе стопроцентного рафинированного кацапа. Потому что только у кацапов до сих пор осталась достаточно мощная государственная собственность на средства производства и государству приходится об этой собственности беспокоиться. У нас госсектор давным давно умер, и слава богу. А какой-нибудь абстрактный Ахметов в последнее время очень активно реинвестирует в свои производства. Собственно, те бизнесмены, которые находят деньги на новый завод, процветают, а те, кто туп и не в состоянии обеспечить свой завод капиталом, те идут в Верховную Раду и правительство, и пытаются решить свои проблемы за счет средств налогоплательщиков.
2. Зачем-то строят. Я вот уже лет 20 кручусь возле иностранных компаний, не могу сказать, что это мой бизнес, скорее это то, что раньше называлось самозанятое население. Но могу точно сказать, что интерес строить у нас есть. Я бы больше сказал, у нас сейчас проблема не в инвестициях и новых заводах, у нас сейчас проблема в отсутствии рабочей силы. Да-да, я в курсе про безработицу. Но сейчас мало где нужен неквалифицированный рабочий труд, а специалистов в каком-то деле на рынке труда реально очень мало. Поэтому можно было бы и больше построить новых заводов, только работать на них некому. Всё упирается в это.
показати весь коментар
27.02.2021 17:40 Відповісти
1)При чем тут госсобственность в РФ?? Заводы индезита, Лджи, самсунга, тойоты мерседесаа, сименса и т.д. какое имеют отношение к госсобственности?? Никакого. Все что сделали в РФ это закрылись пошлинами и создали условия для открытия заводов на территории РФ. Все. 150 млн рынок довольно интересен+поставки на рынки СНГ. Украина в этом плане чем интересна, что к примеру инвестор решит открывать в Украине, а не в Польше?
2) А куда делась вся эта квалифицированная рабочая сила?
показати весь коментар
27.02.2021 18:31 Відповісти
1. Нет никакого "рынка СНГ", не тешь себя иллюзиями. СНГ давно мертв. И именно из-за того, что РФ закрылась пошлинами, в том числе от "братских народов". Нафиг нужен "союз", когда тебя ни во что не ставят? СНГ состоит из двух стран, РФ и Беларуси, остальные разбрелись кто куда. Средняя Азия легла под Китай, Закавказье оккупировал бизнес Турции. С Украиной РФ затеяла маленькую победоносную войнушку, а теперь удивляется, почему мы это вдруг их невзлюбили. И это необратимый процесс, всё, поезд ушел.
2. В Польше работает, как раз на тех предприятиях, которые настроили те самые иностранные инвесторы. И эти люди уже назад не вернутся, после того, как пожил и поработал в Европе, нет никакого смысла оглядываться на восток. И это хорошо, это отлично. Человек должен жить и работать, а не сражаться за выживание. Или просто сражаться.
показати весь коментар
28.02.2021 16:33 Відповісти
И да, для Украины в ЕС сейчас открыты преференции, действует так называемый автономный преференционный торговый режим. Это не какая-то специальная исключительная схема, по подобному же алгоритму ЕС работает с Бразилией или США. Но этот режим позволяет ввозить практически всё с нулевыми ставками пошлин, в том числе и сельскохозяйственную продукцию.
показати весь коментар
27.02.2021 11:37 Відповісти
Да-да, вот они открытые торговые отношения https://www.dw.com/ru/ssha-rasshirili-poshliny-na-tovary-iz-germanii-i-francii/a-56101852
показати весь коментар
27.02.2021 14:45 Відповісти
Вполне открытые. В данном случае спор идет вокруг определенной группы товаров, по которым есть разногласия. Не целиком обложили всё, а то, что вызывает споры. Ну так не бывает, чтобы всегда и во всем был мир и гармония. Это нормально.
показати весь коментар
27.02.2021 16:32 Відповісти
чистой воды операция по дискредитации Украины, если такое будет длится ихние товарищи будут подымать воду по отмене санкций против России
показати весь коментар
26.02.2021 15:31 Відповісти
 
 