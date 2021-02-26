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Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа

У Києві починається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Його будуть частково перекривати не тільки для автотранспорту, а й для пішоходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київавтодор" у Facebook.

Із 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту і пішоходів

Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

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Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська".

Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа 01
Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа 02

Автор: Анастасія Потіха
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С завтрашнего дня в Киеве начинается ремонт Индустриального путепровода: движение транспорта и пешеходов частично ограничат до лета - Цензор.НЕТ 475
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26.02.2021 13:24 Відповісти
Улицу Борщаговскую капитально не ремонтировали уже целый год. И до этого за последние 20 лет раз пять. Устает быстро?
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26.02.2021 13:30 Відповісти
Будет как с обеими мостами, по боксерски - тяп, ляп.
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26.02.2021 15:11 Відповісти
Ну да, до него строили так строили. Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа - Цензор.НЕТ 2860
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26.02.2021 18:39 Відповісти
Точности ради, мост был построен все же в 1967, а не в 1977 году.
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26.02.2021 15:55 Відповісти
 
 