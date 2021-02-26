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Інтерпол (333) Крим (12755) прокуратура (3171) Чийгоз (261) Поночовний (19)

Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний

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Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний

Інтерпол відмовляється здійснювати розшук осіб, причетних до злочинів на території окупованого РФ півострова Крим, заявив керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополь Ігор Поночовний.

"Основна проблема, з якою стикаємося ми та правоохоронні органи автономії, зважаючи на ту специфіку, в якій ми працюємо, це блокування порядку здійснення спеціального досудового розслідування. Тому що на сьогодні Кримінально-процесуальний кодекс України дозволяє здійснювати спеціальне досудове розслідування лише стосовно осіб, оголошених у міжнародний розшук", - сказав він під час телемарафону до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поночовний пояснив, що для того, щоб суд дав згоду на здійснення спеціального досудового розслідування, необхідно оголосити особу в міжнародний розшук.

"По-перше, процедуру в національному законодавстві прописано абсолютно недосконало, але найбільшою проблемою в цьому випадку є позиція самого Інтерполу, який абсолютно під різними причинами й мотивам відмовляється здійснювати розшук осіб, які причетні до тих чи інших злочинів, скоєних у Криму. Це стосується і військових злочинів, злочинів проти засад національної безпеки, загальнокримінальних злочинів. Тобто абсолютний бойкот будь-яких ініціатив із міжнародного розшуку злочинців, які скоїли злочини в Криму, оголошений Інтерполом. Неофіційно, звісно", - зазначив він.

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За словами керівника прокуратури АР Крим і м. Севастополя, не маючи можливості через Інтерпол оголосити в міжнародний розшук цих осіб, немає змоги отримати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування і заочного засудження цих осіб.

"Минулого тижня у Верховній Раді в першому читанні було проголосовано законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення механізмів здійснення спеціального досудового розслідування, який значно спрощує бюрократичні процедури, і сподіваємося, що з розблокуванням такого механізму ці справи підуть до суду швидше й у суді також рухатимуться швидше", - зазначив він.

Керівник прокуратури Криму також наголосив, що у справі про засудження Ахтема Чийгоза встановлено 29 осіб, безпосередньо причетних до його переслідування. "З них уже стосовно семи осіб - направлено до суду з обвинувальними актами в порядку спеціального досудового розслідування. Вироків, на жаль, поки що немає. Є труднощі в українських судах зі спеціальним досудовим розслідуванням і заочним засудженням. Осіб, які безпосередньо чинили переслідування, встановлено", - розповів Поночовний.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Интерпол и нацистких палачей особо никогда и не искал...
Харэ уже скыглыты6 давно пора просто молча по тихому прикапывать... как делали и продолжают это делать реальные субъекты международной политики
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26.02.2021 13:22
+9
Подвійні стандарти та мотивація... Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8701
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8584
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26.02.2021 13:22
+7
много ли интерпол даже тут у нас "понавыискивал" тех, за кем из года в год приезжают сюда спецслужбы Израиля и Турции...Слюнтяи
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26.02.2021 13:23
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Интерпол и нацистких палачей особо никогда и не искал...
Харэ уже скыглыты6 давно пора просто молча по тихому прикапывать... как делали и продолжают это делать реальные субъекты международной политики
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26.02.2021 13:22 Відповісти
много ли интерпол даже тут у нас "понавыискивал" тех, за кем из года в год приезжают сюда спецслужбы Израиля и Турции...Слюнтяи
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26.02.2021 13:23 Відповісти
Подвійні стандарти та мотивація... Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8701
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8584
показати весь коментар
26.02.2021 13:22 Відповісти
Так это легко решается - приостановить деятельность Интерпола на территории Украины пока не найдут с нами общий язык.
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26.02.2021 13:32 Відповісти
У вас доказаные( с введением санкций), спонсоры тероризма, в ВР заседают, законы пишут.
Шо вы хотите от Интерпола?
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26.02.2021 13:35 Відповісти
Если Вы за Крым - то решение принималось в 1991, было закреплено в договоре о дружбе 1997 и о границах в 2004. Подробнее сказано в резолюции ООН 68/262.
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26.02.2021 14:40 Відповісти
Так Юрец Далгарукий тоже был неправ када мардве отдал Залесье. Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний - Цензор.НЕТ 4169 Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний - Цензор.НЕТ 8189 Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний - Цензор.НЕТ 8189
показати весь коментар
26.02.2021 16:26 Відповісти
Ну дык занесено ж было немеряно!
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26.02.2021 14:19 Відповісти
Якби інтерпол був ефективним то ніякого б массаду не існувало.
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26.02.2021 15:36 Відповісти
" ... Интерпола, который абсолютно под разными причинами и мотивам отказывается ..."

А можно поконкретнее: Какие конкретно "причины и мотивы" отказа? Я вот, например, слышал, что наши "профессионалы" дают очень расплывчатые и бредовые обоснования для размещения человека в базе международного розыска. И Интерпол ПОСТОЯННО им на это указывает. Причем не просто указывает, а со ссылками на стандарты и требования к подаче заявки.
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26.02.2021 15:52 Відповісти
Если я не путаю, в УСТАВЕ Интерпола написано, что он не занимается "политическими" делами...
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26.02.2021 16:57 Відповісти
Цікаво, за що цей Поночовний з "прокуратуроюАРК" отримують зарплатню? Чим вони займаються, яка ефективність цієї чергової шобли дармоїдів і паразитів?
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26.02.2021 22:20 Відповісти
 
 