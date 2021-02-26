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Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати

Засуджений на сім років в'язниці громадський діяч Сергій Стерненко не проситиме амністії у президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це в ході пресконференції заявили його адвокати.

Адвокат Масі Найєм підкреслив, що Стерненко не визнає провини і буде подана апеляція на вирок. Юрист упевнений, що просити щось у президента його підзахисний не буде.

"З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета - довести свою невинність", - підкреслив інший адвокат активіста Андрій Писаренко.

Також читайте: Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Стерненко выбрал позицию - "царь не знал, то все бояре".
Не осуждаю, но момент примечательный.
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26.02.2021 13:37
+7
"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас" Источник: https://censor.net/ru/n3250271
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26.02.2021 13:58
+4
Портнов, Татаров, Венедіктова - трійка Зеленського засудила патріота Стерненка.

Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
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26.02.2021 14:01
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26.02.2021 13:36 Відповісти
хотя... нельзя исключать различные варианты типа "УДО" или "замена неотбытой части срока в местах л/с с заменой не связаной с л/с"...Там вариантов море...
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26.02.2021 13:38 Відповісти
ще апеляцій не було.
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26.02.2021 14:19 Відповісти
Стерненко выбрал позицию - "царь не знал, то все бояре".
Не осуждаю, но момент примечательный.
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26.02.2021 13:37 Відповісти
Тобі він сам так сказав?
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26.02.2021 13:54 Відповісти
але по факту немає жодного протесту прихильників Стерненка проти Зеленського і жодного висловлювання самого Стерненко проти Зеленського.

Хоча, може я шо-то недогледів
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26.02.2021 13:57 Відповісти
Схоже недлгледів...
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26.02.2021 15:06 Відповісти
ну так дай посилання
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26.02.2021 15:46 Відповісти
В нього свій канал на ютубі. Я давно його дивлюсь, там безліч критики Зеленського та його оточення. Можешь також його ФБ подивитись. Шукати конкретні відоси з вказанням часу у вечір п'ятниці, щоб щось доказати порохоботу не маю бажання геть. Краще на залишки часу зебілів в їх гімно потикаю.
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26.02.2021 18:32 Відповісти
"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас" Источник: https://censor.net/ru/n3250271
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26.02.2021 13:58 Відповісти
Цілком адекватний пост Стерненка. Тягне навіть на лідерські амбіції.
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26.02.2021 14:19 Відповісти
мне интересно, когда бабушка беня начнёт выдавать разных стилистов своим ЛОМам?

Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 8495

Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 3505
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26.02.2021 14:20 Відповісти
Тактически правильно. А своё настоящее мнение он неоднократно излагал. И Зелю он там, мягко говоря не жаловал.
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26.02.2021 15:13 Відповісти
например ?

Очень хотелось бы почитать или услышать именно то высказывание.
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26.02.2021 15:47 Відповісти
Правильно. Надо требовать покаяния (с конфискацией) у судьи и у того, кто его назначил
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26.02.2021 13:37 Відповісти
эх! а какой бы был гешефт...
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26.02.2021 13:40 Відповісти
Портнов, Татаров, Венедіктова - трійка Зеленського засудила патріота Стерненка.

Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
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26.02.2021 14:01 Відповісти
хто би сумнівався.
Шість років справа в суді відлежувалася без руху взад-вперед.
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26.02.2021 14:04 Відповісти
портнов--це юлін------------
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[=============
Перед парламентськими виборами 2006 Портнов потрапив до списку Блоку Тимошенко та під час виборів очолював юридичний відділ фракційного штабу, був обраний народним депутатом Верховної Ради V скл.[9].
На дострокових парламентських виборах у 2007 повторно пройшов у парламент за списком БЮТ, ставши депутатом ВРУ VI скл.[6] Увійшов до парламентського комітету з питань правосуддя[6]. У 2008 році обраний заступником глави фракції БЮТ[6].
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26.02.2021 14:58 Відповісти
На даний час Портнов позаштатний радник Зеленського. Клоун знав що він від Юлі перебіг до ригів і знав, що він автор Диктаторських законів 16 січня 2014 року. Але взяв його собі в радники попри протести. Тому пораджу зебидлу73% не перекладати з хворої голови клоуна.
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26.02.2021 19:54 Відповісти
Вірне рішення, не розумів тих хто говорив про помилування від президента, це для винних яким Сергій в очах населення не являється.
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26.02.2021 14:14 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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26.02.2021 14:22 Відповісти
Йди проспися
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26.02.2021 14:30 Відповісти
Так ведь у ботоксной старухи все одно шансов нет....за кого майку рвать будешь ивашка?? за бойко или за шария??
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26.02.2021 14:56 Відповісти
За російського шпигуна Мародера
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26.02.2021 16:20 Відповісти
Его говорят уже опускали в 2015, поэтому будет не в диковинку
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26.02.2021 14:35 Відповісти
Говорят что и Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 6780 Sergej Brider опускали...и не раз...и еще говорят что ему это понравилось... Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 8198
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26.02.2021 14:57 Відповісти
Кто говорит? Твои знакомые гомосеки-фантазеры?
Последнему такому "опускателю" Стерненко выпустил кишки - и правильно сделал.
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26.02.2021 15:06 Відповісти
Ты явно не тому ответил...
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26.02.2021 15:16 Відповісти
Sergej Brider ! А мені казали,що тебе "опускалі " у 2014,та так продовжується щоденно по сьогодні ! Тому ТИ точно звиклий ! Падло кацапське !
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26.02.2021 15:43 Відповісти
Судилище Стерненка показало всю гнилість судової і мусорської системи,корумпованість суддів і прокурорів,зашквар Зєлєнського Татаровим,Портновим,які намагаються залякати Українців і продовжувати грабувати народ. На місці Стерненка може опинитьсь кожен,тому повстання проти правового безмежжя має підтримати кожен громадянин України.
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26.02.2021 14:59 Відповісти
..а хіба Українським правникам ще нема за що позиватися до Зелі Маміна-Йуриста та його злочинного угрупування?..
за увесь період сцарювання сцаря вже стільки кримінальних правопорушень - і всі головаті юристи мовчать, як риба об лЬод..
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26.02.2021 15:01 Відповісти
А клоун становится на колени и просит прощение у Кадырова
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26.02.2021 15:11 Відповісти
Мало Сергій люстрував ватних мерзот ! Тому вони,як недовирваний бур"ян знову повилазили !
Стерненка надо нагородити за збереження Одеси !

У Запоріжжі патріоти у квітні 2014-го яйцями закидали антимайдан ! Може ЇХ теж засудити за використання зброї ????

Якщо ТИ гідна людина - то станеш на сторону захисту і підтримки іншої Гідної людини !
Підтримай Сергія Стерненка !
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26.02.2021 15:58 Відповісти
 
 