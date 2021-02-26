Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати

Засуджений на сім років в'язниці громадський діяч Сергій Стерненко не проситиме амністії у президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це в ході пресконференції заявили його адвокати.

Адвокат Масі Найєм підкреслив, що Стерненко не визнає провини і буде подана апеляція на вирок. Юрист упевнений, що просити щось у президента його підзахисний не буде.

"З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета - довести свою невинність", - підкреслив інший адвокат активіста Андрій Писаренко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.