Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати
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Засуджений на сім років в'язниці громадський діяч Сергій Стерненко не проситиме амністії у президента Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це в ході пресконференції заявили його адвокати.
Адвокат Масі Найєм підкреслив, що Стерненко не визнає провини і буде подана апеляція на вирок. Юрист упевнений, що просити щось у президента його підзахисний не буде.
"З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета - довести свою невинність", - підкреслив інший адвокат активіста Андрій Писаренко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Не осуждаю, но момент примечательный.
Хоча, може я шо-то недогледів
Очень хотелось бы почитать или услышать именно то высказывание.
Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
Шість років справа в суді відлежувалася без руху взад-вперед.
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[=============
Перед парламентськими виборами 2006 Портнов потрапив до списку Блоку Тимошенко та під час виборів очолював юридичний відділ фракційного штабу, був обраний народним депутатом Верховної Ради V скл.[9].
На дострокових парламентських виборах у 2007 повторно пройшов у парламент за списком БЮТ, ставши депутатом ВРУ VI скл.[6] Увійшов до парламентського комітету з питань правосуддя[6]. У 2008 році обраний заступником глави фракції БЮТ[6].
Последнему такому "опускателю" Стерненко выпустил кишки - и правильно сделал.
за увесь період сцарювання сцаря вже стільки кримінальних правопорушень - і всі головаті юристи мовчать, як риба об лЬод..
Стерненка надо нагородити за збереження Одеси !
У Запоріжжі патріоти у квітні 2014-го яйцями закидали антимайдан ! Може ЇХ теж засудити за використання зброї ????
Якщо ТИ гідна людина - то станеш на сторону захисту і підтримки іншої Гідної людини !
Підтримай Сергія Стерненка !