Наміри забезпечити голосування жителів ОРДЛО на "виборах" у Держдуму РФ - порушення суверенітету України, - МЗС

Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" у Державну думу у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, вчора стало відомо, що в Ростовській області відкриють спеціальні дільниці для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей з російськими паспортами. Вони зможуть проголосувати після внесення до списків виборців. Не виключено, що буде організовано підвіз на спеціальні дільниці.

"Наміри забезпечити голосування жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на виборах до Держдуми РФ - чергова спроба порушити державний суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Ніколенко.

Також читайте: ОРДЛО через "паспортизацію" стає сірою зоною для фальсифікацій російських виборів, - Гармаш

За його словами, участь жителів ОРДЛО в російських виборах є незаконною, як і видача російських паспортів.

"Участь у цих виборах жителів Донбасу, як і жителів тимчасово окупованого Криму, поставлять під сумнів їх легітимність, а результати такого голосування не будуть визнаватися ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Закликаємо українських громадян на окупованих територіях не брати участь в цих виборах", - додав Ніколенко.