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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Наміри забезпечити голосування жителів ОРДЛО на "виборах" у Держдуму РФ - порушення суверенітету України, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наміри забезпечити голосування жителів ОРДЛО на

Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" у Державну думу у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, вчора стало відомо, що в Ростовській області відкриють спеціальні дільниці для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей з російськими паспортами. Вони зможуть проголосувати після внесення до списків виборців. Не виключено, що буде організовано підвіз на спеціальні дільниці.

"Наміри забезпечити голосування жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на виборах до Держдуми РФ - чергова спроба порушити державний суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Ніколенко.

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За його словами, участь жителів ОРДЛО в російських виборах є незаконною, як і видача російських паспортів.

"Участь у цих виборах жителів Донбасу, як і жителів тимчасово окупованого Криму, поставлять під сумнів їх легітимність, а результати такого голосування не будуть визнаватися ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Закликаємо українських громадян на окупованих територіях не брати участь в цих виборах", - додав Ніколенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Просится в атєчєства хоть за долги:
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

Намерения обеспечить голосование жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 533
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26.02.2021 13:47
+1
Спикер МИД Олег Николенко не знает законов. Законы Украины таковы, что ни участие в выборах другой страны, ни владение паспортом другой страны не являются нарушениями законов Украины. Он прав только в том, что участие граждан Украины с рос. паспортами в выборах в России делают эти выборы нелигитимными. Ну хоть какая-то польза от коллаборантов.
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26.02.2021 14:12
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Нехай голосять новоспечені лапті.
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26.02.2021 13:40 Відповісти
А найвеличніший шо сказав?
Погляда в глаза чекаючи ключі від Криму за харошеє повєдєніє?
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26.02.2021 13:41 Відповісти
Просится в атєчєства хоть за долги:
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

Намерения обеспечить голосование жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 533
показати весь коментар
26.02.2021 13:47 Відповісти
Да уж....это чмо и рачком встанет и булки раздвинет...
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26.02.2021 14:02 Відповісти
А разве он не заявлял, что готов принять с любой стороны?
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26.02.2021 14:03 Відповісти
Да пускай делают шо хотят. Земля Крыма и части Довбаса все равно вернутся в Украину.
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26.02.2021 14:05 Відповісти
Спикер МИД Олег Николенко не знает законов. Законы Украины таковы, что ни участие в выборах другой страны, ни владение паспортом другой страны не являются нарушениями законов Украины. Он прав только в том, что участие граждан Украины с рос. паспортами в выборах в России делают эти выборы нелигитимными. Ну хоть какая-то польза от коллаборантов.
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26.02.2021 14:12 Відповісти
Как они запарили со своими российскими паспортами
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26.02.2021 14:19 Відповісти
тю, ***** уже и папуасов привлекает голосить
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26.02.2021 15:55 Відповісти
 
 