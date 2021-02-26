УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6398 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Нормандські переговори
608 12
Донбас (21733) Кулеба Дмитро (3170) нормандська четвірка (1523)

Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідно скликати саміт "нормандської четвірки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив на пресконференції після переговорів з главою МЗС Франції Жан-Івом ле Дріаном.

"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення Нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску в Щасті та в Золотому. Україна зробила все й відкрила ці пункти пропуску, але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт нормандської четвірки. Тому що, незважаючи на всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого необхідно досягати за столом із Володимиром Путіним", - наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, якщо вони зацікавлені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції: Обговорюємо динаміку нормандського формату і Кримську платформу

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
..ля, - кацапи вже вибори в Думу проводять у Донецьку, а ці ішаки все нормандські формати шукають...
показати весь коментар
26.02.2021 13:43
+2
У ***** з"явилось третє око і кловун хоче туди зазирнути.
показати весь коментар
26.02.2021 13:48
+2
Який в сраку саміт? Ядерна зброя от що потрібно.
показати весь коментар
26.02.2021 15:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..ля, - кацапи вже вибори в Думу проводять у Донецьку, а ці ішаки все нормандські формати шукають...
показати весь коментар
26.02.2021 13:43 Відповісти
У ***** з"явилось третє око і кловун хоче туди зазирнути.
показати весь коментар
26.02.2021 13:48 Відповісти
Мавзолейного КГБшного Хмыря вылечит только могила или Армения с Белорусью... Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6441
показати весь коментар
26.02.2021 13:49 Відповісти
по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо созвать саммит / Даже старпёр уже осознал : Самый лучший путь - выкинуть Россию из Донбасса силой, Кравчук.
показати весь коментар
26.02.2021 13:51 Відповісти
"Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо" разделение тушки параши на десятки вменяемых государств, а тушки }{уйла- на сотни мощей доя ватников.

Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5002
показати весь коментар
26.02.2021 13:52 Відповісти
Путлера дни сочтены,а других РАБссия еще не родила,среди 150 миллионного быдла нет будущего президента...,есть только стадо Шариковых... Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7941типа диктатура пролетариата,и бриллианты для диктатуры у фюрера в офшорчике типа банк Ватикан
показати весь коментар
26.02.2021 13:55 Відповісти
Для урелігулірованія вапроса треба кацапам добре артою впистячить.
показати весь коментар
26.02.2021 13:56 Відповісти
+100500!!! Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8141
показати весь коментар
26.02.2021 14:14 Відповісти
А чьо так? Ефект від "очей пуцина" ослаб? Так проблема не в очах пуцина, а в його мізках. А мізки не видно ні в якому форматі.
показати весь коментар
26.02.2021 14:04 Відповісти
непонятно... сказано и доказано, что этот формат за 6 лет не привел ни к чему... и остается только вопрос к мыныстру - те, що він стоїть на асфальті у лижі обутий - це зрозуміло... так що - чи лижі не їдуть, чи міністр довбонутий?
показати весь коментар
26.02.2021 14:12 Відповісти
Это с зеленским, что ли? А смысл? -- Меркель с Макроном начинают безудержно ржать, когда его видят! И тем более -- слышат. Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 297
показати весь коментар
26.02.2021 14:13 Відповісти
Який в сраку саміт? Ядерна зброя от що потрібно.
показати весь коментар
26.02.2021 15:03 Відповісти
 
 