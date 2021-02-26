Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідно скликати саміт "нормандської четвірки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив на пресконференції після переговорів з главою МЗС Франції Жан-Івом ле Дріаном.

"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення Нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску в Щасті та в Золотому. Україна зробила все й відкрила ці пункти пропуску, але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт нормандської четвірки. Тому що, незважаючи на всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого необхідно досягати за столом із Володимиром Путіним", - наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, якщо вони зацікавлені.

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