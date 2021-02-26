Крім COVID-19 у Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 13 тис. осіб

У столиці збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що в Києві збільшилася кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 000 хворих. Із них: 7500 дорослих та понад 5300 дітей. Більш як 40% хворих дітей – шкільного віку", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що до медзакладів міста госпіталізували 582 людини, серед них – 58 дітей.

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"Тому вкотре закликаю всіх берегтися. Дотримуватися елементарних правил. І за перших же ознак хвороби – звертатися до лікарів. Бо тільки минулого року в столиці від ускладнень після грипу померли 676 людей", - підкреслив Кличко.