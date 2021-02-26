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грип (303) Кличко (2813) ГРВІ (144)

Крім COVID-19 у Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 13 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Крім COVID-19 у Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 13 тис. осіб

У столиці збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що в Києві збільшилася кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 000 хворих. Із них: 7500 дорослих та понад 5300 дітей. Більш як 40% хворих дітей – шкільного віку", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що до медзакладів міста госпіталізували 582 людини, серед них – 58 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від COVID-19 у Києві за добу померли 15 осіб, видужала - 561, виявили 748 нових випадків, - Кличко

"Тому вкотре закликаю всіх берегтися. Дотримуватися елементарних правил. І за перших же ознак хвороби – звертатися до лікарів. Бо тільки минулого року в столиці від ускладнень після грипу померли 676 людей", - підкреслив Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Сейчас зекретины еще и без лицензионной вакциной всех обколят...
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26.02.2021 14:01 Відповісти
но умирают исключительно от коровавируса.
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26.02.2021 14:02 Відповісти
да шо эти призывы для дебилов им похрену
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26.02.2021 14:10 Відповісти
В світі вірусів панує хаос... Що? Віруси всяких там грипів не можуть інтегруватись в ковід-19+???
"Сєпари" прокляті! Беріть, суки, приклад з герпеса, сидить собі тихенько і вилазить при кожній нагоді. То на губі, то в формі невралгії.
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26.02.2021 14:41 Відповісти
чтоб не болеть ОРВИ делаете коктейль себе такой на ночь: лимон, имбирь тонкими слайсами, мед пару столовых ложек, корица обильно и заливаете кипятком в большую чашку
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26.02.2021 15:03 Відповісти
 
 